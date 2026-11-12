Dacă un copil are febră mare, tușește, îi curge nasul, are ochii roșii și apoi îi apare o erupție care începe pe față, poate avea rujeolă. Sună imediat medicul de familie sau spitalul, înainte să mergi cu el la cabinet, ca să poată fi consultat fără să îi expună pe ceilalți.

Ține copilul acasă și spune medicului când au început semnele și dacă a stat lângă cineva bolnav. Nu aștepta erupția pentru a cere sfat: rujeola se poate transmite înainte ca petele să apară pe piele.

Semnele care apar înaintea erupției

Primele semne apar de obicei între 7 și 14 zile după contactul cu virusul: febră, tuse, nas care curge și ochi roșii, umezi. După 2-3 zile pot apărea mici pete albe în interiorul obrajilor, numite pete Koplik. Ele pot lipsi.

Erupția apare, de regulă, la 3-5 zile după primele semne. Mai întâi apare la linia părului și pe față. De acolo coboară spre gât, trunchi, brațe și picioare.

De ce erupția nu pune diagnosticul

Și rubeola poate începe cu o erupție pe față. La copii este de obicei mai ușoară, iar erupția durează aproximativ trei zile, dar aceste indicii nu pot deosebi sigur bolile acasă. Rujeola poate semăna și cu alte boli care dau febră și pete pe piele.

Medicul poate cere o analiză de sânge și o probă din căile respiratorii pentru confirmare. O fotografie sau aspectul erupției nu înlocuiește evaluarea medicală.

Ce faci când bănuiești rujeola

Sună imediat medicul de familie sau spitalul. Spune că bănuiești rujeola, când au început semnele și dacă știi că a existat un contact cu o persoană bolnavă. Ține copilul acasă, departe de alți copii, sugari, gravide și persoane cu imunitatea mult slăbită. Spune medicului și cu cine s-a întâlnit copilul în ultimele zile. Urmează indicațiile pentru consult și analize. Nu intra cu copilul direct într-o sală de așteptare: virusul poate rămâne în aer până la două ore după plecarea persoanei bolnave. După consult, urmează indicațiile medicului pentru îngrijire și izolare. Întreabă-l când poate copilul să revină la școală sau la grădiniță.

Rujeola se poate transmite din cele patru zile dinaintea apariției erupției până în cele patru zile de după. CDC recomandă ca, după apariția erupției, copilul bolnav să stea acasă până în ziua a cincea. Dacă erupția începe luni, luni este ziua 0, iar sâmbătă este ziua 5; această recomandare nu este o regulă unică pentru toate școlile și grădinițele din România.

Când este nevoie de ajutor urgent

Cere ajutor medical urgent dacă respiră greu sau foarte repede, are buzele albăstrui, este confuz, foarte somnolent ori prea slăbit ca să se alimenteze. Deshidratarea, convulsiile și o erupție care nu pălește la apăsare cer, de asemenea, evaluare imediată. Anunță spitalul înainte de sosire că este posibil să fie rujeolă.

Copiii sub 5 ani, gravidele și persoanele cu imunitatea mult slăbită au risc mai mare de complicații. Rujeola poate duce la infecții ale urechii, pneumonie sau inflamația creierului.

Ce poți face acasă până vorbești cu medicul

Oferă-i copilului lichide și urmărește dacă poate bea și urina ca de obicei. Nu există un medicament antiviral specific pentru rujeolă; îngrijirea urmărește ușurarea simptomelor și depistarea complicațiilor.

Pentru febră sau disconfort, paracetamolul ori ibuprofenul se dau conform prospectului produsului și recomandării primite pentru copil. Nu le administra în același timp și nu le alterna fără indicația unui cadru medical. Nu depăși patru doze de paracetamol în 24 de ore, verifică dacă alte produse conțin deja paracetamol și nu da aspirină unui copil sub 16 ani. Cantitatea în mililitri depinde de greutatea copilului și de concentrația produsului.

Ce fac persoanele care au stat lângă copil

Persoanele care nu sunt protejate trebuie să vorbească repede cu medicul, chiar dacă se simt bine. Pentru cei care pot primi vaccinul, ROR administrat în primele 72 de ore de la contact poate oferi protecție. Pentru sugari, gravide și persoane cu imunitatea sever slăbită, medicul poate lua în calcul imunoglobulina în primele șase zile. Aceasta nu este vaccin și oferă protecție temporară.

În România, Ministerul Sănătății a publicat la 24 noiembrie 2022 o instrucțiune. Aceasta prevede că medicul de familie administrează, de rutină, două doze ROR: una la 12 luni și alta la 5 ani. Medicul verifică schema fiecărui contact și dacă există motive pentru care nu poate primi vaccinul, precum sarcina sau o imunitate sever slăbită.

Întrebări frecvente

Pot să îi dau copilului vitamina A ca să previn rujeola?

Nu. Vitamina A nu înlocuiește vaccinul și nu se dă preventiv acasă. Dacă este necesară pentru un copil bolnav, o administrează personalul medical; prea multă vitamina A poate fi toxică.

Are nevoie de antibiotic dacă este rujeolă?

Nu pentru virusul rujeolic și nu preventiv. Medicul poate prescrie antibiotic dacă apare și o infecție bacteriană.

Poate primi ROR un copil sub 12 luni?

În timpul unei epidemii, Ministerul Sănătății poate decide, în mod excepțional, o doză suplimentară înainte de 12 luni. Ea nu înlocuiește cele două doze din schema obișnuită.

Alergia la ou oprește automat vaccinarea ROR?

Nu. Nici alergia la ou, nici o răceală ușoară fără febră nu sunt, singure, motive automate de a opri vaccinarea. Medicul verifică situația copilului.

Cine anunță Direcția de Sănătate Publică?

Raportarea rujeolei către Direcția de Sănătate Publică este obligația furnizorului medical, nu a părintelui. Părintele îi spune medicului despre simptome și despre persoanele cu care copilul a avut contact.

Ce înseamnă dacă febra continuă după apariția erupției?

Dacă febra ține mai mult de două zile după apariția erupției, poate indica o complicație. Anunță medicul; dacă apar și semnele de alarmă descrise mai sus, cere ajutor urgent.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății; Centers for Disease Control and Prevention; Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor; National Health Service; Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust; instrucțiunea Ministerului Sănătății privind vaccinarea ROR, publicată în 2022; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.738/2022; Hotărârea Guvernului nr. 657/2022.