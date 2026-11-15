Ca să îți verifici sânii, privește-i în oglindă, apoi palpează fiecare sân și zona de sub fiecare braț. Dacă descoperi un nodul nou ori o schimbare a pielii sau a mamelonului, cere un consult medical chiar dacă nu te doare.

Verificarea te ajută să cunoști ce este obișnuit pentru corpul tău. Nu poate stabili dacă o schimbare este cancer și nu înlocuiește mamografia de depistare recomandată în funcție de vârstă și risc.

Cum îți verifici sânii, pas cu pas

Poți face verificarea la duș sau culcată, dacă așa îți este mai ușor să simți țesutul. Urmează aceeași ordine de fiecare dată și nu apăsa până la durere. Aceștia sunt pașii de verificare descriși de NHS:

Privește ambii sâni în oglindă, mai întâi cu brațele pe lângă corp, apoi cu brațele ridicate. Observă forma, pielea și mameloanele. Cu degetele întinse, palpează pe rând fiecare sân. Parcurge toată zona, inclusiv partea de sus până la claviculă. Folosește o apăsare ușoară, apoi una mai fermă. Verifică zona mamelonului și continuă sub fiecare braț, în axilă.

Sânii își pot schimba aspectul și felul în care se simt în timpul ciclului menstrual, în sarcină, la alăptare și după menopauză. Compară ce observi cu felul în care sunt ei de obicei, nu cu o imagine a unor sâni „normali”.

Când este mai ușor să observi o schimbare

Dacă ai menstruație, MedlinePlus recomandă verificarea la aproximativ 3-5 zile după începutul ei. Atunci sânii tind să fie mai puțin sensibili. După menopauză, poți alege aceeași zi a fiecărei luni, ca să compari mai ușor ce observi.

Ce schimbări te trimit la medic

Un nodul nou trebuie evaluat chiar dacă nu doare. Tabelul arată și alte schimbări pentru care se cere un consult; nu trebuie să apară mai multe deodată.

Ce observi Unde Ce faci Nodul, umflare sau îngroșare În sân ori sub braț Ceri un consult Gropițe, roșeață sau descuamare Pe pielea sânului Ceri un consult Mamelon retras recent sau secreție care nu este lapte, mai ales clară, rozalie ori cu sânge La mamelon Ceri un consult Schimbare nouă de mărime sau formă La unul dintre sâni Ceri un consult Durere care persistă În sân sau la mamelon Ceri un consult

Un nodul nu înseamnă neapărat cancer. CDC arată că majoritatea nodulilor mamari au alte cauze, dar numai evaluarea medicală poate lămuri cauza unui nodul nou.

Ce faci după ce găsești un nodul

Nu încerca să stabilești singură cauza după cum se simte nodulul la atingere și nu aștepta următoarea mamografie de depistare. Aceasta este destinată persoanelor fără simptome; un nodul are nevoie de evaluare pentru simptomul apărut.

Notează unde ai simțit nodulul, când l-ai observat și dacă se schimbă. Programează un consult la medicul de familie, la ginecolog sau la un specialist în bolile sânului. Urmează investigațiile recomandate. Dacă rezultatul este neclar ori suspect, medicul poate indica alte imagini și, la nevoie, o biopsie, adică prelevarea unei mici probe de țesut. Revino la medic dacă nodulul rămâne, chiar dacă ecografia sau mamografia a ieșit normală.

Investigația de început depinde și de vârstă. Conform criteriilor Colegiului American de Radiologie, pentru un nodul la o femeie sub 30 de ani se folosește de obicei mai întâi ecografia. Între 30 și 39 de ani pot fi potrivite ecografia sau mamografia pentru diagnostic, inclusiv varianta care face imagini în mai multe straturi. De la 40 de ani, o formă de mamografie pentru diagnostic este de obicei prima alegere. Medicul decide ce este potrivit după consult.

În traseul publicat de CNAS în octombrie 2026, când medicul suspectează cancer, poate marca biletul de trimitere cu „SO”, adică suspiciune oncologică. Urmează investigațiile necesare, consultul de specialitate și biopsia dacă este indicată. Investigațiile pentru confirmarea suspiciunii sunt decontate și pentru persoanele neasigurate.

De ce verificarea acasă nu înlocuiește mamografia

Institutul Național al Cancerului din SUA arată că autopalparea nu a demonstrat că reduce decesele prin cancer mamar. Te poate ajuta să observi o schimbare, dar nu descoperă toate cazurile și nu ține locul investigațiilor făcute când nu există simptome.

În România, Ordinul nr. 2.339/2.015/2025, publicat la 31 decembrie 2025, prevede mamografie 2D o dată la doi ani pentru femeile de 50-69 de ani. Normele CNAS precizează că serviciul de depistare se adresează femeilor din această grupă de vârstă care nu au simptome și nici un diagnostic confirmat de cancer mamar; după un rezultat negativ, examinarea se repetă peste doi ani. Pentru femeile cu risc înalt de 40-49 de ani, ordinul prevede anual ecografie și mamografie 2D.

Întrebări frecvente

Pot aștepta dacă alăptez și nodulul pare legat de lapte?

Un nodul care persistă în alăptare trebuie evaluat. Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor indică ecografia drept prima investigație pentru o formațiune simțită la atingere atât în alăptare, cât și în sarcină.

Ce se întâmplă dacă imaginea este normală, dar încă simt nodulul?

Revino la medic. Dacă nodulul persistă sau ceea ce găsește medicul la consult ridică suspiciuni, pot fi necesare alte investigații, uneori inclusiv biopsie.

Ce se întâmplă după un rezultat suspect la mamografia de depistare?

Normele CNAS prevăd investigații pentru lămurirea rezultatului, precum ecografia și imaginile mamografice în straturi, numite tomosinteză. Dacă este indicat, se prelevează și o probă de țesut prin biopsie.

Verificarea lunară poate duce și la investigații pentru schimbări care nu sunt cancer?

Da. În studiile prezentate de Institutul Național al Cancerului din SUA, biopsiile au fost făcute la 1,8% dintre femeile instruite să își examineze regulat sânii, față de 1,0% în grupul de comparație. Examinarea făcută astfel nu a dovedit că reduce decesele prin cancer mamar.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: NHS; Centers for Disease Control and Prevention; National Cancer Institute; MedlinePlus; American College of Radiology; American College of Obstetricians and Gynecologists; Ordinul nr. 2.339/2.015/2025; normele și ghidul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.