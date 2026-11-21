Dacă un copil primește solicitări sexuale pe internet, oprește conversația și orice plan de întâlnire, ascultă-l fără să-l învinovățești și păstrează mesajele și datele contului. Nu trimite mai departe imagini intime; sesizează Poliția sau sună la 119 pentru protecția copilului, iar dacă există pericol imediat, sună la 112.

Cum îl ajuți să îți spună ce a primit

Vorbește cu copilul înainte să apară o problemă. Spune-i că poate veni la tine chiar dacă a răspuns unui necunoscut sau a trimis deja o imagine. Dacă îți arată un mesaj sexual, mulțumește-i că ți-a spus, ascultă-l și nu îl amenința că îi iei telefonul. Poliția Română recomandă o discuție calmă, fără ton acuzator.

În studiul Poliției Române din 2025, făcut în rândul elevilor între 10 și 18 ani, răspunsurile despre experiențele online au inclus:

20% au spus că au primit sau li s-au arătat materiale sexuale.

19% au spus că li s-au făcut avansuri sexuale.

În discuții video, 12% au spus că cineva le-a cerut imagini indecente.

7% au spus că li s-a cerut să se dezbrace.

Același studiu arată că, dintre elevii care au avut probleme pe internet, 25% nu au făcut nimic, iar 49% au vorbit cu părinții sau cu adulții care au grijă de ei.

Ce reguli stabiliți pentru conturi și mesaje

Stabiliți împreună ca profilurile să fie private, iar parolele să fie diferite de la un cont la altul și schimbate periodic. Copilul nu dă necunoscuților adresa, școala, locul în care se află, CNP-ul, parolele sau datele părinților. Explică-i regulile și orice control parental folosit, fără să îi urmărești pe ascuns fiecare conversație.

Un profil care pare să aparțină unui copil poate fi fals. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane descrie un tipar în care cineva câștigă încrederea minorului prin atenție, complimente ori cadouri, apoi cere mutarea discuției într-o aplicație privată, imagini intime sau păstrarea unui secret. Copilul poate încheia discuția și îți poate cere ajutor fără să accepte o întâlnire cu persoana cunoscută online.

Ce faci imediat după o solicitare sexuală

Verifică unde este copilul și dacă există o amenințare, o întâlnire pe cale să aibă loc sau riscul să se rănească. Dacă pericolul este imediat, sună la 112. Spune-i copilului că nu este vinovat pentru că a cerut ajutor. Oprește conversația; nu răspunde tu în locul lui ca să obții alte mesaje și nu amenința persoana. Păstrează mesajele, numele contului, legăturile către profil sau conținut, data și ora. Nu șterge conversația înainte de sesizare. După ce ai păstrat datele, limitează contactul și raportează contul și mesajele prin opțiunile aplicației. Dacă siguranța contului este în joc, schimbă parola și verifică setările de confidențialitate. Sesizează Poliția când copilului i se cer imagini sexuale, i se propune o întâlnire în scop sexual sau este amenințat. Poți cere protecție și prin 119.

De exemplu, un cont îi cere copilului o fotografie intimă și îi spune să păstreze secretul. Copilul îți arată mesajul: păstrezi textul, numele contului și ora, oprești contactul, raportezi contul în aplicație și sesizezi Poliția; poți suna și la 119. Dacă afli că persoana vine să îl întâlnească acum sau îl amenință concret, suni la 112, fără să aștepți răspunsul platformei.

Cum păstrezi dovezile fără să răspândești imaginea

Poliția recomandă păstrarea mesajelor, a capturilor de ecran și a legăturilor către conținut. Pentru o fotografie sau un film sexual în care apare un minor, notează adresa paginii, contul care l-a publicat și contextul conversației. Nu trimite materialul prietenilor, grupurilor ori presei și nu cere copilului să ți-l trimită din nou. Arată autorităților unde se află materialul.

Dacă imaginea a ajuns deja pe internet, raportează pagina și platformei, și prin serviciile pentru astfel de conținut. Păstrează adresa paginii chiar dacă ai cerut eliminarea materialului.

Unde raportezi în România

112 este pentru pericol imediat, cum ar fi o întâlnire iminentă, o amenințare concretă, un abuz transmis în direct sau riscul ca un copil să se rănească.

este pentru pericol imediat, cum ar fi o întâlnire iminentă, o amenințare concretă, un abuz transmis în direct sau riscul ca un copil să se rănească. 119 este gratuit și primește sesizări despre abuz, exploatare și alte forme de violență asupra copilului. Apelul este preluat și procesat, apoi intervin specialiștii pentru protecția copilului. Pagina serviciului afișează o zi ca termen maxim de soluționare; pentru o urgență se folosește 112.

este gratuit și primește sesizări despre abuz, exploatare și alte forme de violență asupra copilului. Apelul este preluat și procesat, apoi intervin specialiștii pentru protecția copilului. Pagina serviciului afișează o zi ca termen maxim de soluționare; pentru o urgență se folosește 112. Poliția poate primi sesizarea despre cereri de imagini, întâlniri în scop sexual ori amenințări. Pregătește mesajele, numele contului, legăturile, data și ora, ce i s-a cerut copilului și orice amenințare sau plan de întâlnire.

poate primi sesizarea despre cereri de imagini, întâlniri în scop sexual ori amenințări. Pregătește mesajele, numele contului, legăturile, data și ora, ce i s-a cerut copilului și orice amenințare sau plan de întâlnire. esc_ABUZ, de la Ora de Net primește raportări despre materiale online. Poți folosi formularul anonim doar cu adresa paginii. Echipa analizează sesizarea și o poate trimite Poliției, protecției copilului sau unei alte linii competente.

primește raportări despre materiale online. Poți folosi formularul anonim doar cu adresa paginii. Echipa analizează sesizarea și o poate trimite Poliției, protecției copilului sau unei alte linii competente. 116 111, Telefonul Copilului oferă sprijin copiilor și poate primi semnalări și de la adulți. Apelul poate rămâne anonim, dar nu înlocuiește 112 în caz de pericol imediat.

Legea nr. 272/2004, la art. 89, permite oricărei persoane, inclusiv copilului, să sesizeze direcția pentru protecția copilului din județul sau sectorul de domiciliu. Angajații care lucrează cu copii și bănuiesc un abuz trebuie să anunțe urgent această direcție. Pentru raportarea într-o aplicație, caută opțiunea de raportare a contului, mesajului sau materialului: locul butonului diferă de la o platformă la alta.

Ce spune legea despre cereri și întâlniri

Codul penal a fost modificat prin Legea nr. 201/2026, în vigoare din 18 octombrie 2026. Art. 374 sancționează solicitarea adresată unui minor de a produce ori transmite materiale sexuale cu minori. Regula poate cuprinde și materiale create cu ajutorul inteligenței artificiale, dacă înfățișează credibil un minor în situațiile sexuale descrise de lege.

Art. Potrivit articolului 222, un adult poate primi între 6 luni și 3 ani de închisoare dacă îi propune unui copil sub 16 ani să se întâlnească în scop sexual, chiar și prin mesaje. Art. 266 alin. (1^1) cere înștiințarea de îndată a autorităților când o persoană află despre faptele sexuale asupra minorilor și despre operațiunile cu materiale de abuz prevăzute acolo; pedeapsa pentru nedenunțare este de la 6 luni la 2 ani. Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Încadrarea unui mesaj depinde de ce conține și de faptele dovedite, nu doar de faptul că este nepotrivit.

Ce faci după sesizare

Păstrează conversația și datele contului, chiar dacă ai blocat persoana sau ai cerut platformei să elimine materialul. Dacă apar mesaje de la alt cont, păstrează-le și adaugă-le la sesizare. Dacă minorul are nevoie să vorbească și cu altcineva, poate apela la 116 111; pentru un nou pericol imediat, sună la 112.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă persoana spune că este de vârsta copilului?

Nu lua profilul drept dovadă a vârstei. Păstrează datele contului și raportează solicitarea; legea are excepții stricte pentru anumite situații între minori apropiați ca vârstă, pe care părintele nu trebuie să le decidă singur.

Copilul a trimis deja o imagine. Mai poate cere ajutor?

Da. Nu îl certa și nu îi cere să trimită imaginea din nou. Păstrează conversația și adresa la care se află materialul, apoi sesizează Poliția și cere sprijin prin 119.

Pot raporta dacă nu sunt părintele copilului?

Da. Orice persoană poate sesiza direcția pentru protecția copilului. Dacă ai adresa unui material online, îl poți raporta anonim și prin esc_ABUZ.

Ce fac dacă platforma nu elimină materialul?

Păstrează adresa paginii și sesizează esc_ABUZ și Poliția. Nu există un termen unic de eliminare valabil pentru toate platformele.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Codul penal și Legea nr. 201/2026; Legea nr. 272/2004 privind drepturile copilului; Poliția Română, ghidul de prevenire și studiul din 2025 despre siguranța copiilor online; catalogul public al serviciului 119; Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane; Ora de Net; Asociația Telefonul Copilului; Ministerul Afacerilor Interne.