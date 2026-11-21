Când se aud petarde sau artificii, ține câinele în casă, lasă-i un loc unde se poate ascunde și închide ușile și ferestrele pe unde ar putea fugi. Plimbă-l pe lumină, înainte de zgomote, iar dacă intră în panică la fiecare sărbătoare, vorbește cu medicul veterinar din timp. Nu-i da calmante din proprie inițiativă.

Pregătește-i un loc sigur înainte de sărbători

Cu câteva săptămâni înainte, alege locul în care câinele se retrage deja sau obișnuiește-l treptat cu un colț liniștit din casă. Pune acolo culcușul, o pătură și obiecte cunoscute. Lasă-l să intre și să iasă când vrea; nu-l închide într-un loc din care încearcă să scape.

Dacă frica revine la fiecare episod de zgomot, cere veterinarului un plan înainte de sărbători. Exercițiile cu sunete se fac în zile liniștite, la un volum la care câinele rămâne calm, nu în seara în care deja se aud bubuituri. Forțarea lui să suporte zgomote puternice îi poate accentua frica.

Ce faci în ziua cu petarde sau artificii

Fă plimbarea pe lumină, înainte de perioada în care se aud de obicei petarde. Ține câinele în lesă și verifică dacă hamul și zgarda sunt bine prinse. Nu-l duce la un spectacol de artificii. Înainte de zgomote, verifică ușile, ferestrele și ieșirea spre curte. Ține câinele în interior și nu-l lăsa singur sau legat afară. Închide ferestrele și trage perdelele, ca să reduci zgomotul și luminile puternice. Poți porni muzica sau televizorul la un volum confortabil; dacă îl agită, redu volumul sau oprește-l. Când încep bubuiturile, stai în apropiere și vorbește-i normal. Mângâie-l dacă vine spre tine, dar nu-l certa, nu-l scoate cu forța din ascunzătoare și nu-l obliga să se joace.

Verifică din timp și datele prin care poate fi identificat dacă fuge. În România, medicul veterinar trebuie să identifice câinele cel târziu când acesta împlinește 90 de zile. Verifică la acesta numărul de telefon din registrul câinilor, numit RECS, și pune un număr actual și pe medalion.

Cât pot ajuta metodele fără medicamente

Muzica și televizorul pot acoperi o parte din bubuituri, mai ales când ferestrele sunt închise. Nu le da mai tare dacă animalul continuă să tremure sau să gâfâie. Un câine care se retrage în locul lui sigur are nevoie să poată rămâne acolo, nu să fie scos pentru a încerca altă metodă.

O fașă care apasă ușor pe corp poate fi încercată doar ca ajutor în plus. Obișnuiește câinele cu ea într-o zi liniștită, nu o strânge prea tare și supraveghează-l. O analiză publicată în 2024 în revista Animals a găsit doar patru studii care au putut fi evaluate; studiul despre frica de artificii nu a arătat un efect clar al fașei.

Produsele cu mirosuri făcute să liniștească animalul, suplimentele și CBD nu înlocuiesc îngrijirea recomandată de veterinar. Pentru multe dintre ele, efectul nu este dovedit clar. Întreabă medicul înainte de a le folosi, chiar dacă sunt vândute drept „naturale”: pot exista reacții neplăcute și combinații riscante cu alte tratamente.

Când trebuie să mergi la veterinar

Programează un consult înainte de sărbători dacă animalul intră în panică, încearcă să evadeze, se rănește, refuză repetat hrana sau începe să se teamă și de alte zgomote. Veterinarul poate stabili un plan cu schimbări în casă, exerciții făcute treptat și, când este nevoie, medicamente prescrise.

Nu-i da calmante pentru oameni, pastile rămase de la alt câine sau mai multe produse combinate. Nu există o doză bună pentru toți câinii: alegerea depinde de greutate, vârstă, boli și tratamentele pe care le primește deja. Un câine care pare adormit după un medicament poate fi încă speriat.

Mergi urgent la veterinar dacă respiră greu, se prăbușește, are convulsii, sângerează puternic, suferă o lovitură gravă sau are o rană la ochi. O posibilă intoxicație ori înghițirea unor resturi de petardă cere tot ajutor urgent. Nu-i provoca voma fără indicația medicului.

Ce spune legea despre petarde

În România, Legea nr. 126/1995 permite, din 9 august 2025, persoanelor care au împlinit 16 ani să dețină și să folosească doar articole pirotehnice din categoria F1. Operațiunile fără drept cu articole din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 sunt infracțiuni, pedepsite cu închisoare de la un an la cinci ani. Legea prevede și amenzi care, în funcție de încălcare, pot ajunge la 7.500 de lei.

Un spectacol de artificii cu articole din categoriile F2, F3 sau F4 poate fi organizat legal numai cu acordul primăriei și al inspectoratului pentru situații de urgență, precum și cu avizul poliției.

Întrebări frecvente

Cum îmi dau seama că îi este frică?

Câinele poate tremura, gâfâi, saliva, lătra, se poate ascunde sau poate săpa la ușă. Unii câini merg agitat prin casă ori încearcă să fugă.

Îl țin închis în cușcă până trec artificiile?

Nu dacă se sperie când ușa cuștii este închisă. Poate folosi cușca drept refugiu dacă intră singur și rămâne liniștit, dar trebuie să poată ieși.

Cum folosesc înregistrări cu artificii ca să se obișnuiască?

În afara perioadelor cu petarde, pornește sunetul foarte încet și oferă-i imediat o recompensă, cât timp rămâne calm. Crește volumul lent; dacă apare frica, revino la un nivel mai mic sau oprește exercițiul.

Ce fac dacă a fugit?

Începe să-l cauți și contactează medicul veterinar pentru a verifica numărul de telefon din RECS. Microcipul și datele actualizate pot ajuta la identificarea lui dacă este găsit.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Legea nr. 126/1995; Ministerul Afacerilor Interne; Cornell University College of Veterinary Medicine; RSPCA; Merck Veterinary Manual; British Small Animal Veterinary Association; VCA Animal Hospitals; U.S. Food and Drug Administration; revista Animals.