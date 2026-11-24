Machiajul indie sleaze, cu ochii conturați în negru și aspect ușor estompat, revine într-o variantă mai îngrijită. Pentru cine vrea să îl încerce fără să cumpere o trusă nouă, machioza Katie Jane Hughes recomandă să înceapă cu un singur creion negru.

Creionul se aplică la baza genelor și se estompează, iar restul machiajului rămâne discret. Față de aspectul grunge mai dezordonat din trecut, Hughes descrie acum un machiaj al ochilor făcut intenționat, purtat cu ținute mai atent alese.

Ce trebuie pentru varianta cu un singur creion

Hughes este machioză și creatoarea mărcii KJH.brand. Creionul recomandat de ea, Precision Sculpture Stylo, este prezentat de marcă pentru aplicare pe lângă genele de la exteriorul ochiului sau în jurul ochiului, nu pe marginea internă a pleoapei.

Un fard negru poate face machiajul mai intens, dar nu este necesar la început. Hughes menționează și un produs care dă luciu pleoapelor, tot ca alegere în plus. Printre produsele amintite se află un fard VIOLETTE_FR, marcă înființată în 2021 de machioza Violette Serrat, care o conduce. Nici creionul, nici fardul acestor mărci nu sunt obligatorii pentru a încerca metoda.

Cât costă un creion negru în ofertele verificate

În oferta Notino România verificată la 24 noiembrie 2026, creioanele negre de mai jos costau între 11 și 34 de lei. Prețurile sunt ale acelui vânzător, la acea dată, și se pot schimba. La farduri, ofertele arată prețul unor game de produse, nu confirmă că nuanța neagră avea același preț.

Produs Tip Preț (lei) Catrice Kohl Kajal Creion negru 11 Pierre René Eyes Eyepencil Creion negru 19 ARTDECO Soft Liner Creion negru de la 31 GOSH Velvet Touch Creion negru 34 Wet n Wild Color Icon Fard, gamă de la 8 essence Cream Eyeshadow Matte Fard, gamă de la 18 Catrice Soft Melt Fard, gamă de la 21

Varianta de început cere doar creionul. Cine are deja unul destinat machiajului ochilor poate încerca metoda fără să cumpere fardul sau produsul pentru luciu.

Ce trebuie știut înainte de a pune luciu pe pleoape

KJH.brand prezintă Hyper Shine Serum drept produs care poate da luciu pleoapelor și indică amestecarea unei picături cu un produs cremos de machiaj, înainte de aplicare. Marca publică listele de ingrediente pentru ser și creion; în lista serului apar, între altele, polybutene și tocopheryl acetate. Aceste denumiri de pe etichetă nu arată, singure, dacă un produs este potrivit pentru fiecare persoană.

Autoritatea americană FDA recomandă folosirea lângă ochi doar a produselor destinate acelei zone. Machiajul ochilor trebuie evitat când există o infecție sau pielea din jur este inflamată. Produsele nu se împart cu alte persoane, iar pensulele trebuie să fie curate; aplicarea în mers poate răni ochiul.

Dacă un produs irită ochiul, folosirea lui se oprește. Dacă iritația continuă, FDA recomandă un consult medical. Produsul pentru luciu se aplică pe pleoapă în cantitate mică, nu pe marginea internă a ochiului.

Cum încerci machiajul acasă