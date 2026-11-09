Doliul după moartea cuiva drag nu are etape pe care trebuie să le parcurgi și nici un termen până la care trebuie să te simți bine. În zilele grele, începe cu o masă, puțină mișcare și o persoană cu care poți vorbi; cere ajutor dacă nu te mai descurci, dacă starea apăsătoare ține peste două săptămâni sau dacă apar gânduri de moarte.

Poți vorbi cu un medic sau cu un psiholog și mai devreme. Dacă există un pericol imediat pentru tine sau pentru altcineva, sună la 112.

Doliul nu are etape obligatorii

Poate ai auzit că după o pierdere vin, pe rând, negarea, furia, negocierea, depresia și acceptarea. Nu trebuie să le trăiești pe toate și nu apar neapărat în această ordine. NHS arată că reacțiile se pot amesteca, iar un studiu Yale publicat în 2007, pe 233 de persoane îndoliate, nu a găsit neîncrederea drept reacție dominantă la început.

Poți să te ocupi de muncă sau de casă într-o zi și să simți din nou durerea în următoarea. O cercetare despre persoanele care și-au pierdut partenerul descrie tocmai această alternanță: uneori atenția merge spre cel pierdut, alteori spre lucrurile de făcut în viața de acum. O zi mai ușoară nu înseamnă că ai uitat, iar revenirea tristeții nu înseamnă că ai luat-o de la capăt.

Ce faci într-o zi grea

Când toate par prea mult, alege doar ce poți face astăzi. Recomandările NHS și ale institutului american NIMH pot fi puse într-un plan scurt:

Mănâncă ceva la ore cât de cât regulate și încearcă să păstrezi un program de somn.

Fă o plimbare sau altă mișcare pe care o poți duce.

Alege un singur lucru mic de rezolvat, cum ar fi pregătirea unei mese.

Vorbește cu o persoană de încredere sau cu oameni care au trecut printr-o pierdere.

Nu folosi alcoolul, nicotina, drogurile sau medicamentele care nu ți-au fost prescrise ca să amorțești durerea. Nu există în aceste recomandări o doză de medicament pe care să o iei singur pentru doliu. Dacă ești însărcinată, ai o boală cronică sau iei deja tratament, discută cu medicul înainte să iei ceva pentru somn ori pentru starea de rău.

Cum le spui apropiaților ce te ajută

Cei din jur pot să vrea să ajute fără să știe cum. Le poți cere ceva precis: „Am nevoie să mă asculți, fără să-mi dai soluții” sau „Poți să stai cu copilul cât merg la consultație?”. Dacă locuiești singur, poți ruga pe cineva să te sune sau să treacă pe la tine.

Ghidul agenției americane SAMHSA recomandă celor apropiați să întrebe cum te descurci, să asculte și să lase loc și pentru tăcere. Ajutorul poate însemna și o masă adusă acasă, curățenie sau îngrijirea copilului, nu doar o conversație.

Când ai nevoie de o evaluare

Tristețea, furia, vinovăția, șocul sau lipsa plânsului pot face parte din doliu. Cere ajutor dacă nu mai poți face lucrurile obișnuite, dacă starea se agravează ori dacă încercările de a te îngriji acasă nu ajută. NHS recomandă un consult și când dispoziția scăzută durează mai mult de două săptămâni; nu trebuie să aștepți acest termen dacă suferința te copleșește.

Depresia poate aduce lipsa interesului pentru lucruri care înainte îți plăceau, lipsă de speranță, oboseală, probleme de concentrare și schimbări ale somnului sau ale poftei de mâncare. Pentru diagnostic, simptomele apar aproape în fiecare zi, timp de cel puțin două săptămâni. Ele sunt prezente în majoritatea orelor din zi. Printre ele se află dispoziția depresivă sau pierderea interesului. Două săptămâni de tristețe după un deces nu înseamnă, singure, depresie.

Există și o tulburare în care suferința rămâne legată puternic de persoana decedată. În clasificarea Organizației Mondiale a Sănătății, doliul prelungit înseamnă dor sau preocupare persistentă, durere intensă, cel puțin șase luni de suferință și o afectare serioasă a vieții de zi cu zi. Reacția trebuie să depășească și ce este obișnuit în cultura sau credința persoanei. Depresia poate afecta mai larg viața omului, dar cele două probleme pot exista împreună; durata singură nu pune un diagnostic.

La copii și adolescenți, reacțiile puternice pot dura fără să însemne automat o tulburare. Contează vârsta și relația cu persoana pierdută, iar evaluarea trebuie lăsată unui specialist.

Cum găsești sprijin în România

Medicul de familie poate fi primul contact dacă nu știi unde să mergi. Poți căuta și un psiholog cu pregătire atestată pentru consiliere psihologică sau psihoterapie, ori un medic psihiatru. Psihologul oferă serviciile pentru care este atestat; psihiatrul face evaluarea psihiatrică prin examinare directă.

O analiză publicată în 2026 în Annals of Internal Medicine, care a reunit 169 de studii cu grupuri comparate, a găsit dovezi de certitudine moderată că psihoterapia individuală ameliorează simptomele de doliu și depresie. Dovezile pentru alte forme de ajutor sunt mai slabe sau neclare. Poți cere sprijin fără să aștepți să primești un diagnostic.

Spune medicului de familie sau specialistului ce simți, de când, ce nu mai reușești să faci și dacă ai gânduri de moarte ori folosești mai mult alcool sau droguri. Dacă alegi un psiholog, verifică înscrierea și pregătirea lui pentru serviciul cerut. Potrivit normelor Ministerului Sănătății, cabinetele de liberă practică se înregistrează în registrul numit Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică. Înainte de programare, întreabă ce serviciu primești, cât costă și dacă există o variantă de decontare pentru situația ta.

Ce faci dacă există pericol imediat

Vorbitul despre dorința de a muri, pregătirea unui plan, căutarea unor metode, rămasul-bun sau dăruirea bunurilor importante sunt semne de alarmă. Ia-le în serios și întreabă direct dacă persoana are un plan și acces la mijloace prin care s-ar putea răni. Consumul tot mai mare de alcool sau droguri este un alt semn de urmărit.

Dacă riscul este imediat, sună la 112, serviciul pentru urgențe care amenință viața sau siguranța. Spune unde se află persoana și ce risc există. Nu o lăsa singură, dar nu încerca să gestionezi singură o situație violentă.

Întrebări frecvente

Cât durează, în mod normal, doliul?

Nu există o durată valabilă pentru toți. Tristețea poate reveni la aniversări, în anumite locuri sau când apar amintiri; timpul trecut nu arată, singur, că ai o tulburare.

Este normal să nu plâng după moartea cuiva drag?

Da. Poți simți șoc sau amorțeală și poți să nu plângi. Lipsa lacrimilor nu este, singură, un semn de boală.

Există o metodă specială pentru pierderea unui părinte?

Nu există o metodă sau un termen care să funcționeze pentru toți. Pașii mici, sprijinul apropiaților și ajutorul profesional când nu te mai descurci rămân opțiuni și după pierderea unui părinte.

Poate fi internat cineva fără acord doar pentru că este trist?

Nu. Legea nr. 487/2002 cere evaluarea unui medic psihiatru și condiții stricte pentru internarea fără acord, între care pericolul iminent pentru persoană sau pentru alții ori riscul unei deteriorări grave fără internare. Mai întâi trebuie încercată internarea cu acord.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, clasificarea ICD-11 și ghidul despre sănătatea mintală realizat cu UNHCR, 2015; NHS, ghidul despre doliu; National Institute of Mental Health, Depression, revizuit în 2024, și Warning Signs of Suicide, revizuit în 2025; SAMHSA, ghidul despre sprijinirea unei persoane îndoliate, 2025; JAMA, An empirical examination of the stage theory of grief, 21 februarie 2007; Omega, Experiences and Early Coping of Bereaved Spouses/Partners in an Intervention Based on the Dual Process Model, 2010; Annals of Internal Medicine, Care of Bereaved Persons: A Systematic Review, publicat online la 3 februarie 2026; Legea nr. 487/2002; OUG nr. 34/2008; normele Ministerului Sănătății privind serviciile psihologice.

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