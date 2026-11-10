Ca să faci conturile copilului mai sigure, verificați împreună cine îi poate scrie, cine îi vede locația și cine îi poate găsi profilul. Dacă îl abordează un străin, ascultă-l fără acuzații, păstrați mesajele și cereți ajutor; nu trebuie să-i citești pe ascuns toate conversațiile.

Stabiliți și o regulă simplă: îți spune când cineva îi cere poze, parole, secrete sau o întâlnire. Spune-i dinainte că poate veni la tine chiar dacă a răspuns deja persoanei respective.

Setările care limitează contactul cu străinii

Pe Instagram, verificați dacă folosește un cont pentru adolescenți, numit Teen Account. Acesta are profil privat și primește mesaje numai de la persoane pe care adolescentul le urmărește sau cu care este deja conectat. Doar persoanele urmărite îl pot menționa sau eticheta, iar un filtru ascunde cuvinte jignitoare din comentarii și cererile de mesaje. Sub 16 ani, are nevoie de permisiunea părintelui ca să facă setările mai puțin stricte.

Verificați și filtrul pentru conținut sensibil, modul de pauză și notificarea care apare după 60 de minute de folosire. Un cont privat nu ajută la fel de mult dacă adolescentul acceptă cereri de la oameni pe care nu îi cunoaște. Poliția Română recomandă acceptarea persoanelor cunoscute în viața reală, parole sigure și discuții regulate despre ce se întâmplă online.

Pe Snapchat, intrați în profil, apăsați roata de setări și căutați App & Privacy. La Contact Me vedeți cine poate trimite mesaje ori poate suna. În My Privacy & Data verificați separat cine vede locația și Story, cine găsește contul în Find Friends și dacă apare semnul că adolescentul este activ. Setarea obișnuită permite contactarea de către prietenii adăugați, așa că uitați-vă împreună și la lista de prieteni.

Partajarea locației pe Snapchat este oprită la început. Dacă a fost pornită, modul fantomă, numit Ghost Mode, ascunde locația de prieteni; puteți alege și un grup restrâns care să o vadă. Verificați separat permisiunea de localizare a telefonului și evitați publicarea de materiale pe harta Snapchat, unde acestea pot apărea chiar dacă locația contului este ascunsă. Schimbarea setării pentru locație nu schimbă automat cine vede Story sau cine găsește profilul.

Control parental fără citirea mesajelor

Snapchat Family Center îți arată cu cine a comunicat adolescentul în ultimele 7 zile, grupurile active și prietenii noi, nu și ce scrie în conversații. Poți vedea setările de confidențialitate, poți cere să-ți arate locația și poți seta alerte pentru sosirea sau plecarea din locuri salvate. Instrumentul permite și limitarea conținutului sensibil sau oprirea My AI. Pe Instagram, puteți activa împreună instrumentele de supraveghere pentru părinți.

Spune-i ce veți verifica și când. Pentru un adolescent mai mic, puteți conveni săptămânal asupra verificării setărilor și a contactelor; pentru unul mai mare, puteți încerca lunar. Acestea sunt înțelegeri de familie, nu termene cerute de aplicații. Dacă apare un contact suspect, explică de ce veți verifica mai des și când veți reveni la regula obișnuită; Poliția Română recomandă discuții fără control excesiv.

Când un contact cere mai mult decât o conversație

Atenția, complimentele sau cadourile pot fi începutul unei apropieri periculoase, arată Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. Fii atent mai ales dacă persoana cere mutarea discuției pe altă aplicație, secret, parole, fotografii intime sau o întâlnire. Niciunul dintre aceste semne nu îți spune singur cine se află în spatele contului, dar îți dă un motiv să discuți cu copilul și să opriți contactul.

Poți începe astfel: „Nu ești în bucluc. Arată-mi ce ți-a cerut și hotărâm împreună ce facem.” Dacă a trimis deja o imagine sau a acceptat să vorbească, evită reproșul și păstrează conversația. O promisiune de cadou urmată de cererea unei parole cere oprirea contactului; o cerere de imagini intime sau o amenințare cere și păstrarea dovezilor, urmată de raportare.

Articolul 222 din Codul penal, în formularea aplicabilă din 1 ianuarie 2024, pedepsește propunerea făcută de un adult unui copil sub 16 ani de a se întâlni în scop sexual, inclusiv când propunerea vine prin mesaje. Pentru o întâlnire care urmează imediat sau un pericol în desfășurare, se sună la 112. Dacă nu este o urgență imediată, situația poate fi sesizată Poliției și raportată în aplicație.

Pașii dacă primește cereri de poze sau amenințări

Opriți conversația. Copilul nu trimite alte imagini, parole ori date personale și nu acceptă întâlnirea. Înainte de blocare, păstrați mesajele, numele contului, adresa profilului, linkurile, data și ora, precum și capturi de ecran. Nu ștergeți conversația și nu trimiteți mai departe imagini intime. Dacă imaginea a fost publicată, păstrați adresa exactă a paginii. Raportați mesajul, contul sau materialul publicat în aplicație, apoi blocați persoana. Pe Snapchat, țineți apăsat pe mesaj ori pe conținut și alegeți Report; raportarea este confidențială. Pe Instagram, folosiți opțiunea de raportare a mesajului sau contului din aplicație. Dacă există pericol imediat, o amenințare în desfășurare sau o întâlnire în curs, sunați la 112. Pentru abuz, exploatare ori violență asupra copilului, sunați la 119, serviciu gratuit. Într-un caz neurgent, puteți sesiza Poliția cu dovezile păstrate. Păstrați răspunsul platformei. Dacă aceasta nu ia măsuri față de un conținut ilegal, plângerea privind decizia ei poate fi depusă electronic și gratuit în cel mult 6 luni de la decizie, conform ANCOM. În raportare, arătați motivul și adresa exactă a conținutului, dacă există.

Dacă o imagine intimă a ajuns deja online, raportați și materialul, nu doar contul care a cerut-o. Păstrați adresa paginii și răspunsul platformei fără să răspândiți imaginea. Copilul poate cere sprijin confidențial și la 116 111.

Întrebări frecvente

De la ce vârstă poate avea copilul cont Snapchat?

Snapchat cere cel puțin 13 ani și introducerea datei corecte a nașterii.

Când apare locația pe harta Snapchat?

Snapchat spune că locația nu este partajată pe hartă înainte ca utilizatorul să o deschidă prima dată. După aceea, verificați cine o poate vedea.

Cât durează schimbarea setării Find Friends?

Snapchat avertizează că modificarea poate avea nevoie de până la 72 de ore ca să se aplice.

Cât durează verificarea unui raport pe Snapchat?

Echipele de siguranță lucrează permanent. Snapchat spune că verificarea are loc de obicei în câteva ore, dar poate dura mai mult.

Când poate suna copilul la 116 111?

Linia este gratuită și confidențială. Consilierii răspund de luni până vineri, între 10:00 și 20:00.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Meta, anunțul despre conturile Instagram pentru adolescenți; Snap Inc., paginile despre Family Center, confidențialitate, siguranța adolescenților și raportare; Poliția Română, ghidul de prevenire; Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ghidul pentru minori; Codul penal, articolul 222; ANCOM, informațiile despre raportarea conținutului ilegal; portalul serviciilor publice, informațiile despre 119; Asociația Telefonul Copilului, informațiile despre 116 111.