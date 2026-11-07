Ca să cumperi cosmetice bune cu un buget mic, începe cu un produs blând de curățare, o cremă hidratantă și o cremă de protecție solară cu SPF 30 sau mai mare. Marca proprie a drogheriei poate fi o alegere bună, dar compară produsul, nu sigla: prețul mic nu dovedește că are același efect ca o variantă mai scumpă.

Înainte să plătești, verifică dacă produsul se potrivește pielii tale, cât costă pentru aceeași cantitate și ce scrie pe etichetă. Serurile și produsele pentru îngrijire suplimentară pot aștepta până ai o rutină de bază pe care o folosești constant.

Ce pui în coș și cum folosești produsele

Lista de început are trei produse, nu un set cu mai multe creme. Academia Americană de Dermatologie spune că un produs nu trebuie să fie scump pentru a fi eficient și recomandă curățarea, hidratarea și protejarea pielii de soare.

Dimineața, spală pielea cu un produs blând de curățare, care nu o lasă cu senzație de uscăciune. Aplică o cremă hidratantă pe pielea încă ușor umedă. Folosește o cremă de protecție solară pentru razele UVA și UVB, cu SPF 30 sau mai mare. Aplic-o în cantitate suficientă pe pielea expusă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă pentru întregul corp al unui adult 3-4 linguri pline, nu doar câteva picături. Când stai afară, reaplică la două ore și după înot sau transpirație. Seara, curăță din nou pielea și aplică hidratantul. Crema de protecție solară rămâne pasul de zi.

Pentru pielea grasă, caută o cremă cu textură ușoară; mențiunea „nu blochează porii” poate ajuta la alegere. Pentru pielea uscată, o cremă mai grasă poate fi mai potrivită, iar pentru pielea foarte uscată, un unguent poate fi util seara. Dacă ai pielea sensibilă și ai observat că tolerezi mai bine produsele fără parfum, caută această variantă.

Cât costă, de fapt, un flacon

Costul rutinei este suma prețurilor celor trei produse alese în magazin. Ca să te încadrezi în buget, compară flacoanele de același tip la 100 ml sau 100 g și cumpără doar cantitatea pe care o vei folosi. Un set ori un flacon mare nu este automat mai ieftin.

De exemplu, pentru un flacon de 250 ml care costă 18 lei, împarți 18 la 250 și înmulțești cu 100. Rezultatul este 7,20 lei pentru 100 ml. Un alt flacon este mai ieftin la cantitate numai dacă prețul lui pentru 100 ml este sub 7,20 lei; pentru o ofertă „2+1”, împarte suma plătită la cantitatea totală pe care o vei folosi.

Potrivit Hotărârii nr. 947/2000, prețul pe unitatea de măsură se afișează și la cosmetice, cu excepțiile legale, și include taxele. La reduceri, prețul anterior trebuie să fie cel mai mic practicat de vânzător în același loc de vânzare în ultimele 30 de zile. Verifică apoi prețul final pe cantitate, nu doar procentul reducerii.

Cum verifici marca proprie

O cremă vândută sub marca drogheriei trebuie să respecte aceleași reguli europene de siguranță ca alte cosmetice vândute în UE. Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, aplicabil integral din 11 iulie 2013, cere evaluarea siguranței înainte de vânzare. Dacă un comerciant pune produsul pe piață sub numele sau marca sa, devine persoana responsabilă pentru produs.

Regula nu face două creme identice. Compară scopul produsului, textura, ingredientele și felul în care pielea ta îl tolerează. Alege varianta accesibilă dacă îți oferă ce cauți și o poți folosi fără disconfort; un preț mai mare poate merita pentru o nuanță de machiaj potrivită sau o textură care te face să folosești constant produsul.

Pe ambalaj, caută numele și adresa persoanei responsabile din UE, cantitatea, lotul, precauțiile, rolul produsului, informația despre durabilitate și lista ingredientelor. La produsele importate, verifică și țara de origine. Ingredientele apar în ordinea cantității, dar cele sub 1% pot fi așezate în orice ordine după cele aflate peste acest prag; locul unui ingredient la finalul listei nu îți spune concentrația exactă.

Mențiuni precum „hipoalergenic” sau „testat” trebuie susținute cu dovezi, potrivit regulilor europene, dar nu garantează că pielea ta nu va reacționa. Nici ambalajul atrăgător, nici prețul mai mare nu dovedesc singure un efect mai bun.

Întrebări frecvente

Cum aflu cât timp pot folosi o cremă?

Dacă durata minimă a produsului este de cel mult 30 de luni, caută data până la care își păstrează proprietățile. Dacă depășește 30 de luni, caută desenul borcănelului deschis: numărul de luni de lângă el se socotește de la prima deschidere.

Pot returna o cremă desigilată?

OUG nr. 34/2014, cu regulile actualizate din 28 mai 2022, dă 14 zile pentru retragerea din cumpărăturile online, nu automat și din cele făcute în drogherie. Online, un produs sigilat, desigilat de cumpărător și care nu poate fi returnat din motive de igienă poate fi exceptat. Pentru cumpărăturile din magazin, verifică politica de retur a drogheriei.

Ce fac dacă produsul are un defect?

Anunță vânzătorul și păstrează bonul, ambalajul și lotul. Potrivit OUG nr. 140/2021, aplicabilă din 1 ianuarie 2022, vânzătorul răspunde pentru problemele existente la livrare și constatate în doi ani; cele observate în primul an sunt presupuse a fi existat la livrare. Repararea sau înlocuirea nu poate depăși 15 zile calendaristice, iar pentru problemele constatate în cel mult 30 de zile de la livrare există o regulă specială de înlocuire.

Ce fac dacă produsul îmi irită pielea?

Oprește folosirea. Dacă usturimea sau erupția persistă, cere sfatul farmacistului ori al dermatologului și păstrează produsul, bonul, lotul și fotografii ale reacției. Poți depune o reclamație la ANPC; pentru depunerea online ai nevoie de un cont aprobat, iar pentru un efect nedorit grav ghidul ANPC indică și anunțarea structurii de sănătate publică din Ministerul Sănătății.

Un ingredient găsit în baza CosIng este automat permis?

Nu. Baza Comisiei Europene ajută la identificarea ingredientelor, dar nu este o listă de aprobări; regulile europene stabilesc în ce condiții poate fi folosit un ingredient.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Regulamentul (CE) nr. 1223/2009; Regulamentul (UE) nr. 655/2013; Comisia Europeană, baza CosIng; Hotărârea nr. 947/2000; OUG nr. 140/2021; OUG nr. 34/2014; Academia Americană de Dermatologie; Organizația Mondială a Sănătății; National Health Service; ghidul și platforma de reclamații ANPC.