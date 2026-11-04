Alegi publicațiile pentru o afacere creativă sau un proiect personal după oamenii la care vrei să ajungi și după rezultatul urmărit, nu după cel mai mic preț ori promisiunea unui loc mai bun în Google. Compari publicul site-urilor, ce include fiecare ofertă și felul în care vei verifica vizitele, cererile sau comenzile primite.

Pentru un serviciu oferit într-un singur oraș, o publicație locală poate fi mai potrivită decât una cu public în toată țara. Dacă livrezi ori lucrezi la nivel național, poți compara publicații de nișă cu unele generaliste. Studiul SATI al BRAT oferă audiența medie lunară și date despre public pentru site-urile măsurate; aceste cifre nu arată câți oameni vor citi articolul tău.

Cum alegi publicațiile, în ordine

Stabilește rezultatul dorit: oameni care află de proiect, vizite pe site, cereri de ofertă sau comenzi. Alege rezultatul înainte să compari prețurile. Descrie publicul căruia îi este util produsul sau proiectul și locul în care îl poți servi. Caută publicații care ajung la acel public. Cere fiecărei publicații numărul mediu lunar de cititori, perioada măsurată, sursa cifrelor și date despre public. Verifică în SATI site-urile participante; pentru celelalte, cere să ți se explice cum a fost măsurată audiența. Cere oferta pentru site-ul exact: locul articolului pe site, distribuirea prin rețele sociale sau e-mail, raportul de după publicare și costul total. Întreabă separat câte afișări sunt estimate pentru articol; traficul întregului site nu este traficul articolului. Compară ofertele pe aceleași criterii. Pune în scris cine pregătește și aprobă textul, cum este marcată reclama, cât timp rămân online articolul și linkul și cum se fac corecturile. Pregătește un link prin care poți recunoaște campania în datele site-ului tău. După publicare, compară raportul publicației cu vizitele, cererile și comenzile pe care le-ai înregistrat.

De pildă, imaginează-ți două oferte ipotetice, fiecare la 1.000 de lei: una de la un site local, alta de la un site național. Dacă vinzi numai în orașul tău, cere ambelor date despre cititorii din acel oraș, locul articolului și distribuirea inclusă. Același preț și un trafic total mai mare nu spun care ofertă îți va aduce mai multe cereri.

Dacă pui alături oferte de advertoriale, compară serviciile incluse și costul total, nu doar prețul afișat. Nu există un tarif unic sau o durată minimă generală de păstrare online a articolului; perioada trebuie stabilită în înțelegerea scrisă.

Cum verifici reclama și linkul

Un articol plătit ca să promoveze un produs trebuie să poată fi recunoscut drept reclamă. Legea nr. 363/2007, în anexa nr. 1 punctul 11, tratează reclama plătită ascunsă într-un text editorial ca practică înșelătoare. În forma aplicabilă la 4 noiembrie 2026, amenda pentru comerciant este între 20.000 și 100.000 de lei; dacă sunt afectați peste 100 de consumatori, ambele limite se dublează.

Marcajul „Publicitate”, „Advertorial” sau „Conținut sponsorizat” trebuie să fie limpede, nu ascuns la final. Dacă articolul este distribuit și în postări plătite, Comisia Europeană recomandă marcarea fiecărei postări, în limba ei, de la începutul descrierii sau pe primul ecran. O simplă etichetare a mărcii nu arată clar că postarea este reclamă.

Cere dovezi pentru afirmațiile despre produs, mai ales pentru cele care promit un efect. Comerciantul trebuie să poată dovedi ce spune. Dacă nu are dovezile cerute sau acestea nu ajung, ce spune el este socotit inexact.

Nu cumpăra un link prezentat drept scurtătură sigură spre primele rezultate Google. Google consideră problematice linkurile plătite pentru influențarea clasamentului. Pentru un link plătit, recomandă marcajul din codul paginii rel="sponsored" și acceptă și rel="nofollow" . Un scor numit „autoritatea domeniului” nu înlocuiește datele despre cititori și nu este o măsură oficială a audienței Google.

Cum măsori ce ai primit pentru bani

Cere publicației cifrele articolului, apoi urmărește separat ce se întâmplă pe site-ul tău. Poți adăuga la link etichete de campanie, numite parametri UTM: utm_source pentru sursă, utm_medium pentru tipul trimiterii și utm_campaign pentru campanie. Google Analytics poate arăta vizitele venite prin acel link. Folosește aceeași scriere de fiecare dată: „Meta” și „meta” vor apărea ca valori diferite.

La un cost de 1.000 de lei, de exemplu, dacă articolul aduce 200 de clicuri și 20 de cereri de ofertă, împarți 1.000 la 200 și obții 5 lei pe clic. Apoi împarți 1.000 la 20 și obții 50 de lei pe cerere. Acestea sunt calcule pentru exemplu, nu rezultate promise de o publicație.

Urmărește separat comenzile și venitul adus de campanie: cererile nu sunt vânzări. Pentru a compara venitul cu suma plătită, împarți venitul atribuit campaniei la costul ei; fără comenzi și valoarea lor, nu poți face acel calcul. Dacă urmărești și apariția în căutările Google, Search Console arată afișările și clicurile din căutare, nu comenzile făcute pe site.

Ce faci dacă apare o problemă

Dacă articolul nu respectă oferta, păstrează contractul, factura, adresa paginii și capturile care arată problema. Cere publicației corectarea în scris. Dacă un consumator a fost afectat de o practică înșelătoare, legea îi permite să ceară, fără costuri, măsuri precum reducerea prețului, încetarea contractului sau despăgubiri, după caz.

Pentru o practică înșelătoare față de consumatori, reclamația către ANPC poate fi trimisă online, prin e-mail, fax sau poștă. Ea trebuie să cuprindă datele persoanei care reclamă, ale comerciantului, ale produsului ori serviciului și documentele care susțin reclamația. Petițiile despre fapte săvârșite cu mai mult de șase luni înainte de înregistrare sunt clasate, cu excepția încălcărilor continue.

Întrebări frecvente

Cumpăr direct de la publicație, prin agenție sau prin platformă?

Compară în fiecare variantă publicația exactă, publicul, marcajul de reclamă, tipul linkului, durata, distribuirea, raportul și costul total. Niciuna dintre variante nu este în mod automat mai bună.

Este mai bun un comunicat sau un articol plătit?

Un comunicat propune redacției o știre și urmărește momentul publicării. Pentru un articol plătit stabilești prin ofertă ce primești, iar caracterul publicitar trebuie arătat clar.

Publicația trebuie să afișeze traficul și prețurile într-un catalog?

Nu există o obligație generală de a publica un tarif unic ori o cifră standard de trafic. Cere direct perioada și sursa cifrelor, apoi o ofertă scrisă.

Pot trimite oferte comerciale prin e-mail fără acord?

Ca regulă, e-mailurile comerciale cer acordul expres dat înainte de trimitere. Pentru adresele primite direct la vânzare există o excepție, în cazul produselor sau serviciilor asemănătoare. Persoana care primește mesajele trebuie să se poată opune ușor, fără să plătească, atunci când i se ia adresa și la fiecare mesaj.

O reclamă de pe o platformă online are aceleași cerințe?

Platformele online care afișează reclame trebuie să arate clar că este vorba despre publicitate, în numele cui apare și cine a plătit-o, dacă plătitorul este diferit. Trebuie să ofere și informații despre criteriile principale după care a fost aleasă persoana care o vede.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: Legea nr. 363/2007; Legea nr. 506/2004; procedura ANPC privind petițiile; BRAT, studiul SATI și metodologia sa; Google Search Central, regulile privind linkurile plătite și datele Search Console; Google Analytics Help, ghidul pentru parametrii de campanie; Regulamentul (UE) 2022/2065; Comisia Europeană, recomandările privind marcarea publicității.