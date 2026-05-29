Mai ții minte perioada de glorie a MySpace-ului, când o simplă piesă acustică îți putea schimba complet starea de spirit într-o după-amiază? Ei bine, Colbie Caillat, vocea inconfundabilă din spatele hitului „Bubbly”, a împlinit 40 de ani pe 28 mai 2026. Și, la aproape două decenii de la debutul ei fulminant, fanii sunt la fel de fascinați de ea.

Pentru noi, femeile care i-am ascultat piesele pe repeat în anii studenției, povestea ei de acum este mult mai mult decât o simplă actualizare mondenă. Este dovada clară că te poți reinventa la nesfârșit, fie că vorbim de lansarea propriului business muzical sau de curajul de a o lua de la capăt pe plan personal, după o despărțire dificilă.

O ascensiune atipică

Dacă dăm timpul înapoi, lucrurile nu au fost mereu roz pentru artistă. La începutul anilor 2000, Colbie a încercat să impresioneze juriul de la American Idol în două sezoane consecutive, dar fără succes, deși la a doua audiție a cântat chiar piesa ei originală, „Bubbly”.

Recomandări Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Christopher, a slăbit și și-a etalat noua siluetă. O poveste despre acceptare și gestionarea greutății.

Dar succesul a venit dintr-o direcție complet neașteptată.

Pagina ei de MySpace a explodat, transformând-o în artistul independent numărul unu din genul ei muzical. Așa cum a notat recent Hellomagazine într-un material retrospectiv, acest val de popularitate online i-a adus un contract cu o casă de discuri și lansarea albumului de debut „Coco” în 2007. Iar „Bubbly” a devenit rapid un hit global de top 10, în timp ce albumul a obținut multiple discuri de platină în mai multe țări.

Premii și reinventare independentă

Cariera ei a continuat pe o pantă ascendentă, cu albumul „Breakthrough” din 2009 ajungând pe primul loc în Statele Unite. Anul 2010 a fost unul de grație, aducându-i două premii Grammy. Primul a venit pentru colaborarea pop cu Jason Mraz la piesa „Lucky”, iar al doilea pentru contribuția la albumul „Fearless” al lui Taylor Swift, pe piesa „Breathe”.

Recomandări Prezentatoarea TV Jenna Bush Hager a refuzat să renunțe la accentul texan. Despre presiunile asupra femeilor în carieră.

Numai că industria muzicală se schimbă, iar Colbie a simțit nevoia de mai mult control asupra propriei munci. După lansarea albumului „Gypsy Heart” în 2014, care a intrat în top 20, a decis să renunțe la marile case de discuri. Și-a lansat propria casă independentă, PlummyLou Records, sub care a scos „The Malibu Sessions” în 2016.

Viața personală și curajul de a merge mai departe

Dincolo de cifre și topuri, viața personală a lui Colbie a trecut prin transformări majore care merită atenție. În 2009, a început o relație cu muzicianul Justin Young, cu care s-a și logodit în mai 2015. Ba chiar au format împreună o trupă country, Gone West, alături de Jason Reeves și Nelly Joy, lansând un album de succes pe listele country din SUA în 2020.

Însă lucrurile s-au oprit brusc.

Recomandări Serena Williams revine în tenis la 44 de ani. A solicitat un wildcard pentru turneul de la Londra.

În 2020, după 11 ani petrecuți împreună, Colbie și Justin au anulat logodna și s-au despărțit, decizie care a dus inevitabil și la destrămarea trupei Gone West. E genul acela de moment în care multe dintre noi ne-am simți debusolate, dar artista a ales să se concentreze din nou pe cariera solo.

A revenit în forță, reînregistrând vocea pentru colaborarea ei cu Taylor Swift în 2021 și lansând muzică country sub noua ei casă de discuri, Blue Jean Baby. Fanii au reacționat imediat pe rețelele sociale la aparițiile ei recente.

„Superbă ca întotdeauna.” – Fan, Social Media

„Colbie, arăți uimitor de frumos ca întotdeauna.” – Urmăritor, Instagram

Cu un album de duete lansat în 2025, intitulat „This Time Around”, și o nouă colaborare muzicală apărută în aprilie 2026 alături de Brett Young pe piesa „If the World Was Ending”, Colbie își continuă turneele mondiale. Rămâne acum de văzut dacă viitoarele ei proiecte muzicale vor readuce acele influențe pop care au consacrat-o sau dacă va explora definitiv zona country independentă.