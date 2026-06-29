Dacă te bate gândul să tunzi câțiva centimetri, dar nu vrei să intri direct în zona bobului scurt, clavi-cut arată ca una dintre cele mai ușor de purtat variante ale verii 2026. Linia ajunge în jurul claviculei, iar sezonul acesta apare într-o versiune puțin mai lungă, cu șuvițe ușoare și conturare a feței.

În practică, asta înseamnă o tunsoare care schimbă vizibil look-ul, dar îți lasă suficient păr cât să-l prinzi, să-l ondulezi sau să-l porți neted, fără senzația că ai tăiat prea mult. Iar față de un bob clasic, clavi-cut păstrează mai multă libertate la styling tocmai pentru că lungimea rămâne la claviculă sau cu câțiva centimetri sub ea.

De aici vine și miza ei reală. Pentru multe dintre noi, vara e momentul în care vrem ceva mai lejer, mai proaspăt, dar fără o schimbare drastică. Clavi-cut merge exact pe ideea asta: o tunsoare intermediară, bună fie dacă vrei doar să scurtezi puțin părul, fie dacă ești în etapa aceea ciudată în care încerci să lași un bob să crească și nu mai știi cum să-l faci să arate intenționat.

Clavi-cut 2026 se adaptează oricărei fețe

Varianta 2026 nu stă lipită de o singură formă rigidă. Accentul cade pe șuvițe ușoare și pe încadrarea feței, ceea ce face tunsoarea să pară mai moale și mai elegantă. Nu e genul de tăietură care cere perfecțiune milimetrică. Și tocmai asta o face ușor de integrat în viața reală, între birou, vacanțe, ieșiri și dimineți în care ai cinci minute la dispoziție.

Hairstilista María Baras, directoare a Salon Cheska din Madrid, explică de ce formula asta funcționează pentru atât de multe femei.

„Flatează toate formele feței deoarece poate fi ușor adaptată.”

Asta e partea cea mai utilă când mergi la salon: nu ceri doar un nume de tunsoare, ci și cele două detalii care o fac actuală acum, adică lungime până la claviculă și șuvițe ușoare în jurul feței. Dacă vrei ceva discret, păstrezi baza mai plină și doar câteva șuvițe fine în față. Dacă vrei mai multă mișcare, ceri o variantă puțin mai lungă, cu mai multă textură.

Avantajele concrete ale tunsorii clavi-cut

Primul avantaj este volumul. Tunsoarea promite un plus de corp și un aspect mai finisat, mai ales în versiunea inspirată de șuvițele anilor ’90 purtate de actrița Ella Bright din „Off Campus”, realizate de hairstilistul Jacob Rozenberg. Nu vorbim despre un look complicat, ci despre acel tip de mișcare care face părul să pară mai așezat chiar și când nu ai stat mult în fața oglinzii.

Al doilea avantaj este versatilitatea. Potrivit Vogue, lungimea rămâne suficientă pentru opțiuni de styling pe care multe tunsori mai scurte le limitează: un coc franțuzesc, dar și cozi de cal care sunt la modă vara aceasta. Dacă obișnuiești să-ți prinzi părul des, e un detaliu care chiar contează, pentru că nu te trezești cu șuvițe prea scurte care scapă din coadă la prima mișcare.

Dar există și un câștig mai puțin vizibil: lipsa sentimentului de „am tăiat prea mult”. Clavi-cut e făcut exact pentru schimbarea aceea subtilă care se vede. Îți dă aer de nou, fără să-ți schimbe complet rutina.

Cum să ceri stilistului tunsoarea clavi-cut perfectă

Cea mai sigură formulă este una foarte simplă: vrei un clavi-cut, adică o lungime în jurul claviculei, într-o variantă puțin mai lungă, cu șuvițe ușoare și conturare a feței. Dacă știi deja că nu vrei un bob clasic, spune clar și asta. E diferența dintre „vreau scurt” și „vreau mobilitate, dar să-mi pot prinde părul”.

Numai că nu toate clavi-cut-urile arată la fel și nici nu trebuie. Tocmai pentru că, după cum spune María Baras, tunsoarea se adaptează ușor, poți cere o variantă mai elegantă sau una mai relaxată, în funcție de cum porți părul zi de zi. Dacă îl prinzi des, merită să păstrezi destulă lungime. Dacă îl porți mai ales desfăcut, poți insista pe șuvițele care încadrează fața și dau mișcare.

Întreținere simplă și adaptabilitate maximă

Clavi-cut are un avantaj mare și aici: nu te obligă la un singur stil. Îl poți purta neted pentru un look mai curat, cu volum pentru o notă mai elegantă sau prins rapid într-o coadă ori într-un coc franțuzesc. Pentru zilele aglomerate, exact flexibilitatea asta face diferența.

Și mai e ceva. Fiind o tunsoare de tranziție, merge foarte bine și în perioadele în care nu vrei să iei o decizie radicală. Dacă îți crești bobul, forma asta te ajută să treci mai ușor peste etapa aceea în care părul pare că nu mai are nicio direcție. Dacă ai părul lung și vrei o schimbare, îți oferă un refresh fără șoc.

Pe scurt, e genul de tunsoare pe care o poți alege când vrei să arăți îngrijit, actual și puțin diferit, fără să-ți complici viața. Iar vara 2026 o împinge exact în zona aceea foarte tentantă: destul de trendy cât să se vadă, destul de practică încât să o porți fără stres. Dacă mergi curând la salon, cere lungime la claviculă, câțiva centimetri în plus față de un bob clasic și șuvițe ușoare care încadrează fața.