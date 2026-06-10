Pentru unele boli rare și severe, ireversibile, certificatul de handicap permanent poate fi acordat încă de la prima evaluare. Asta înseamnă ceva foarte concret pentru oamenii care trăiesc deja cu suficientă presiune: nu mai sunt chemați periodic la reevaluări doar ca să demonstreze din nou o realitate medicală care nu se va schimba.

Practic, pentru persoanele afectate profund în autonomie, miza nu e doar administrativă. E despre continuitatea sprijinului social, despre bani care intră constant în casă și despre mai puține drumuri, dosare și explicații repetate.

Cine poate primi certificatul permanent

Certificatul de handicap permanent este destinat persoanelor cu afecțiuni grave, ireversibile sau cu impact major asupra autonomiei zilnice. Nu există, însă, o listă rigidă de boli pe care să o bifezi simplu.

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Încadrarea se face după tipul de dizabilitate și după cât de mult sunt afectate funcțiile organismului. Cu alte cuvinte, contează nu doar diagnosticul, ci și cum arată viața de zi cu zi: cât de independentă mai este persoana, de cât sprijin are nevoie și ce fel de îngrijire îi este necesară.

Dar aici e și nuanța care contează: comisia de evaluare analizează fiecare caz individual. Se uită la diagnosticul și evoluția bolii, la gradul de afectare funcțională și la autonomia persoanei, dar și la nevoia reală de sprijin și îngrijire.

Ce se schimbă în viața de zi cu zi

Dacă ai în familie un om cu o afecțiune severă și ireversibilă, probabil știi deja cât de apăsătoare poate fi birocrația. Reevaluările periodice înseamnă programări, acte medicale actualizate, transport, timp pierdut și mult consum emoțional. Uneori, exact când familia încearcă să-și țină rutina pe linia de plutire.

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Iar certificatul permanent taie tocmai acest cerc obositor. Oferă stabilitate administrativă și păstrează accesul continuu la drepturi și servicii sociale.

Asta contează enorm și pentru partea financiară. Beneficiarii pot primi indemnizații lunare și alte forme de sprijin financiar sau social, în funcție de gradul de handicap: grav, accentuat sau mediu. Nu vorbim doar despre o hârtie, ci despre un cadru care poate face viața puțin mai previzibilă de la o lună la alta.

Ce drepturi poți urmări concret

Dosarul legislativ pe baza căruia se face încadrarea arată clar că persoanele cu certificat de handicap permanent pot avea acces la indemnizații lunare și la alte forme de sprijin financiar sau social, în funcție de gradul stabilit.

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Numai că valoarea exactă a acestor drepturi și lista completă a facilităților fiscale nu apar în documentarea de față, așa că aici merită să verifici direct la DGASPC din județul sau sectorul de domiciliu. Acolo poți cere, punctual, lista drepturilor active pentru gradul de handicap primit: grav, accentuat sau mediu.

Ca să nu pierzi timp, întreabă din start trei lucruri:

ce indemnizație lunară se acordă pentru gradul stabilit;

ce alte forme de sprijin social sunt valabile în cazul tău;

ce facilități fiscale sau administrative se aplică local.

Cum decurge evaluarea

Procesul pornește de la evaluarea făcută de comisia competentă. Chiar dacă legislația permite acordarea certificatului permanent încă de la prima evaluare pentru bolile grave și ireversibile, decizia nu vine automat doar pentru că există un diagnostic sever pe hârtie.

Comisia se uită la tabloul complet. Adică:

diagnosticul și evoluția bolii;

gradul în care sunt afectate funcțiile organismului;

autonomia persoanei în activitățile zilnice;

necesarul de sprijin și de îngrijire.

Si tocmai de aceea e util ca dosarul medical să descrie limpede nu doar boala, ci și impactul ei real asupra vieții de zi cu zi. Nu doar denumirea afecțiunii, ci și ce nu mai poate face persoana singură, unde are nevoie de ajutor și cât de mult i-a fost afectată independența.

Ce merită să faci dacă te pregătești de dosar

Dacă urmează să aplici, cel mai practic pas este să ceri dinainte informații exact de la instituția care gestionează evaluarea în zona ta. Nu te baza pe forumuri sau pe povești auzite de la cineva care a depus actele acum câțiva ani.

Mai util este să mergi cu o listă scurtă de întrebări:

se poate analiza cazul pentru certificat permanent încă de la prima evaluare;

ce documente medicale descriu cel mai bine afectarea funcțională;

cum se stabilește gradul de handicap;

ce drepturi se activează după emiterea certificatului.

Si, foarte sincer, merită să notezi răspunsurile. În astfel de situații, informația spusă la ghișeu o dată se uită repede (mai ales când vii deja încărcată emoțional).

De unde iei informații în plus

Pentru detalii despre proces, primul reper rămâne direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul sau sectorul tău. Acolo poți cere pașii administrativi, lista de acte și explicații despre gradul de încadrare.

Dacă ai nevoie de informații despre boala rară în sine, fără să intri în detalii medicale greu de urmărit, caută asociațiile de pacienți dedicate diagnosticului respectiv. De multe ori, ele au ghiduri mai clare decât orice răspuns scurt primit la telefon și pot orienta familia și spre sprijin comunitar sau psihologic.

Iar dacă ai deja documentele medicale, cel mai bun lucru pe care îl poți face săptămâna asta este simplu: verifică dacă în cazul vostru există argumente pentru încadrarea permanentă de la prima evaluare și cere lista exactă a actelor de la DGASPC. Te scutește de drumuri inutile și, uneori, de luni întregi de așteptare.

Sursa: Csid