Progresul în reducerea decalajului salarial de gen s-a blocat, deși miza economică este uriașă: dacă diferențele de plată dintre femei și bărbați s-ar reduce, PIB-ul global ar putea primi un plus de 12 trilioane de dolari. Tradus în viața de zi cu zi, problema nu stă doar în salariul din contract, ci și în felul în care este privită o femeie când cere mai mult, vorbește clar despre rezultate sau își dorește o promovare.

Dincolo de anunț, cifra de 12 trilioane de dolari arată cât de scumpă este stagnarea. Nu vorbim doar despre o nedreptate care continuă, ci despre bani care nu ajung nici în companii, nici în economii, nici în buzunarele femeilor care muncesc. Iar pentru tine, asta poate însemna ceva foarte concret: aceeași muncă plătită mai puțin, negocieri mai incomode și o presiune suplimentară de a părea „destul de bună”, dar nu „prea ambițioasă”.

Ambiția feminină încă poate fi taxată exact când ar trebui răsplătită

Una dintre ideile care apasă cel mai mult în toată discuția este că a vorbi deschis și a cere mai mult la locul de muncă este încă folosit împotriva femeilor. Asta se vede, de obicei, în momentele-cheie: când ceri o mărire, când spui că vrei un rol mai mare, când îți susții public rezultatele sau când refuzi să rămâi în zona „fetei de treabă” care face mult și cere puțin.

Nu apare mereu sub formă de refuz direct. Uneori vine ca etichetă. „Prea insistentă.” „Greu de gestionat.” „Prea dură.” Pentru același comportament, un bărbat poate fi văzut ca hotărât, iar o femeie ca dificilă. Și da, multe dintre noi am recunoscut măcar o dată acest mecanism.

Dar aici e și capcana: dacă nu ceri, riști să rămâi în urmă. Dacă ceri, poți fi penalizată de percepție. Fix această tensiune ajută la menținerea decalajului salarial, chiar și după ani întregi de discuții despre egalitate la muncă.

Ce se schimbă pentru tine, concret, când progresul stagnează

Când reducerea decalajului salarial nu mai avansează, efectul nu este abstract. Înseamnă că multe femei rămân mai mult timp într-o poziție în care câștigă mai puțin decât ar trebui, negociază din defensivă și ajung să își consume energia încercând să fie acceptate, nu doar apreciate profesional.

Iar asta nu afectează doar prezentul. Un salariu mai mic astăzi poate însemna bonusuri mai mici, creșteri procentuale aplicate la o bază mai joasă și o putere de negociere mai slabă la următorul job. Cu alte cuvinte, decalajul nu se oprește la fluturașul de salariu din luna asta. Se propagă.

Potrivit Marketwatch, tocmai această stagnare vine în contrast cu beneficiul economic uriaș pe care l-ar aduce reducerea diferențelor de plată. Când economia globală ar putea câștiga 12 trilioane de dolari, dar progresul tot se blochează, mesajul este destul de clar: problema nu ține doar de performanță sau productivitate, ci și de reguli nescrise și percepții care încă lucrează împotriva femeilor.

Ce poți face fără să intri în rolul de „femeia dificilă”

Nu există o formulă magică, iar vina nu este a femeilor care cer corect ce li se cuvine. Numai că există câteva mișcări practice care te pot ajuta să ieși din zona în care totul rămâne la nivel de impresie.

Prima este să vorbești în rezultate, nu în efort. La muncă, multe femei ajung să spună cât de mult au tras. Mai util este să arăți clar ce ai livrat, ce ai îmbunătățit și ce responsabilități ai preluat. Când discuția se mută din registrul „muncesc mult” în registrul „am produs asta”, spațiul pentru etichete se micșorează.

A doua este să nu porți negocierile doar în momente de criză. Dacă aștepți până când ești frustrată, discuția poate ieși mai încărcată emoțional. E mai sănătos să îți notezi reușitele constant și să ceri evaluări clare, cu criterii clare (da, chiar atât de simplu și atât de rar făcut).

Și mai e ceva. Dacă observi că ambiția îți este reinterpretată constant negativ, ia în serios semnalul. Nu pentru că trebuie să te micșorezi, ci pentru că poate spune ceva despre cultura locului, nu despre tine.

Rolul angajatorilor nu este decorativ

Companiile au un rol direct în perpetuarea sau reducerea acestei probleme. Dacă evaluările, promovările și creșterile salariale rămân opace, percepțiile personale au mai mult loc să decidă. Iar când ambiția unei femei este filtrată prin stereotipuri, diferențele de plată pot continua foarte ușor, chiar și fără să fie recunoscute deschis.

Dar angajatorii pot face și opusul: să reducă spațiul pentru arbitrar. Asta înseamnă criterii de evaluare mai clare, discuții salariale mai transparente și promovări bazate pe rezultate vizibile, nu pe cine pare „mai potrivit” într-o definiție vagă a leadershipului. Și tocmai aici se joacă o parte mare din problemă.

Contextul mai larg este cunoscut de ani buni: lupta pentru remunerare egală pentru muncă egală și pentru eliminarea barierelor din calea avansării femeilor. Numai că faptul că progresul stagnează arată că simpla recunoaștere a problemei nu mai este suficientă. Fără schimbări în felul în care este citită ambiția feminină la job, decalajul se poate conserva foarte ușor.

La ce merită să fii atentă săptămâna asta

Dacă simți că muncești mult, dar avansezi greu sau negociezi mereu cu sentimentul că deranjezi, uită-te la două lucruri. Primul: ai criterii clare după care ești evaluată sau totul rămâne la nivel de impresie? Al doilea: când ceri mai mult, primești argumente legate de rezultate sau reacții legate de ton, stil și „cum ești percepută”?

Iar dacă răspunsul la a doua întrebare apare prea des, merită să numești problema exact așa cum este. Nu lipsă de ambiție. Nu lipsă de valoare. Ci o penalizare a ambiției feminine care încă există, chiar dacă știm deja cât costă. Costă 12 trilioane de dolari la nivel global și, mult mai personal, costă ani întregi de muncă subplătită.