Importanța sănătății intestinale pe termen lung primește acum o piesă esențială de puzzle. Un studiu publicat în jurnalul Nature Communications a găsit o legătură clară între compoziția bacteriilor intestinale și fragilitatea la femeile în vârstă: o diversitate microbiană mai scăzută și o funcție afectată par să crească riscul de îmbolnăvire și deces.

Pe lângă lotul suedez de 2.081 de femei cu vârste între 75 și 80 de ani, cohorta de confirmare din China a fost mai mică, cu 1.448 de bărbați și femei vârstnici, dar rezultatul a indicat aceeași direcție. Acest aspect este important într-un subiect atât de sensibil: cercetătorii nu s-au oprit la o singură populație, iar multe dintre asocierile găsite la femeile din Suedia au apărut și în grupul chinez.

Pentru dumneavoastră, partea utilă este una de perspectivă, nu de panică. Studiul nu spune că microbiota „provoacă” direct fragilitatea și nici nu promite o soluție rapidă prin alimentație sau suplimente. Studiul indică însă un aspect foarte relevant pentru sănătatea de mai târziu: intestinul pare să păstreze urme ale felului în care îmbătrânește organismul, inclusiv ale vulnerabilității la boli, căzături, afectare funcțională și deces.

Fragilitatea, în sens geriatric, descrie o stare în care corpul devine mai vulnerabil. Aceasta se leagă de funcția fizică și mentală, dar și de modificări fiziologice. Tocmai de aceea, cercetătorii au folosit un instrument care să nu reducă totul la o singură măsură. Indicele folosit în studiu, Frailty Mortality Index, pe scurt FMI, combină dimensiuni funcționale, fiziologice și psihologice asociate cu fragilitatea și cu riscul de mortalitate.

Un scor mai mare de fragilitate, asociat cu o microbiotă mai săracă

Când FMI a fost mai ridicat, cercetătorii au găsit și o diversitate microbiană mai scăzută, mai puține gene microbiene și o capacitate funcțională predictivă mai mică în microbiota intestinală. Nu este un detaliu abstract. Aceste trăsături microbiene au fost legate mai departe de funcția fizică, mortalitate și leziuni provocate de căzături.

Au fost identificate 404 specii bacteriene asociate semnificativ cu FMI. Multe dintre aceste asocieri au apărut și în cohorta chineză independentă. Potrivit Medicalxpress, studiul s-a bazat pe date din cohorta SUPERB, care a inclus cele 2.081 de femei suedeze de 75-80 de ani, plus cohorta chineză de 1.448 de adulți vârstnici.

Marina Vilar Geraldi, cercetător la Sahlgrenska Academy, Universitatea din Gothenburg, a explicat de ce replicarea în al doilea grup face diferența:

„Rezultatele noastre arată că microbiota intestinală reflectă aspecte cheie ale fragilității la adulții în vârstă. Este deosebit de interesant că mai multe dintre asocieri au fost replicate într-o cohortă independentă din China, ceea ce întărește relevanța descoperirilor.”

Ce puteți desprinde de aici pentru viața de acum

Dacă vă gândiți la prevenție, mesajul pozitiv este că sănătatea pe termen lung nu înseamnă doar analize, oase sau mușchi. Și intestinul intră în ecuație. Mesajul prudent este că acest studiu nu răspunde încă la întrebările cele mai practice pe care le avem cu toții: ce alimente cresc sigur diversitatea bacteriană, ce suplimente ajută, dacă există teste utile pentru publicul larg sau ce schimbări de stil de viață modifică vizibil riscul. Informațiile disponibile până acum nu oferă aceste răspunsuri.

Nu ar fi onest să transformăm rezultatul într-o listă de cumpărături sau într-o recomandare de tratament. Nici testele de microbiotă pentru public, nici anumite suplimente nu sunt discutate aici. Avem o asociere puternică, validată în două cohorte, care sugerează că microbiota intestinală merită urmărită mai atent când vorbim despre îmbătrânire și pierderea independenței.

Pentru multe femei, aceasta schimbă felul în care privesc starea de bine după 40 sau 50 de ani. Întrebarea nu mai este doar „să mă simt bine azi”, ci și „cum îmi păstrez mobilitatea și autonomia mai târziu?”. Este o întrebare importantă, iar studiul vine cu un indiciu serios: diversitatea bacteriană redusă apare alături de o fragilitate mai mare.

Următorul pas nu este un tratament, ci o evaluare mai bună a riscului

Cercetările despre microbiota intestinală și îmbătrânire existau deja, dar acest studiu merge mai departe, deoarece leagă compoziția și funcția microbiotei de un indice care estimează fragilitatea și riscul de mortalitate. Acest lucru poate ajuta, în timp, la identificarea persoanelor vârstnice aflate într-o zonă de risc mai mare.

Mattias Lorentzon, profesor la Universitatea din Gothenburg și consultant senior la Spitalul Universitar Sahlgrenska, a subliniat foarte clar miza următoarei etape:

„Fragilitatea este o afecțiune complexă, iar descoperirile noastre sugerează că microbiota intestinală poate fi o parte importantă a imaginii de ansamblu. Următorul pas este să investigăm dacă aceste modele microbiene pot ajuta la evaluarea riscului sau pot constitui baza pentru intervenții viitoare.”

Aici se impune puțin calm. „Intervenții viitoare” nu înseamnă că ele există deja sau că sunt aproape gata pentru uz curent. Studiul deschide o direcție. Dacă va duce la metode preventive reale, aceasta va depinde de cercetări ulterioare.

Până atunci, cel mai sănătos mod de a citi rezultatul este acesta: microbiota intestinală pare legată de felul în care îmbătrânim, dar nu înlocuiește consultul medical, evaluarea funcției fizice sau atenția la căderi și la starea generală. Iar următoarea etapă anunțată de cercetători este testarea faptului că aceste modele microbiene ar putea ajuta la evaluarea riscului și, eventual, la dezvoltarea unor intervenții preventive.