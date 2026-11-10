Grooming-ul este manipularea prin care un adult câștigă încrederea unui copil pentru a pregăti un abuz sexual, online sau față în față. Dacă un adult îi cere copilului secrete, imagini intime ori o întâlnire pe ascuns, vorbește calm cu copilul, protejează-l de acel contact și cere ajutor. Un cadou sau un telefon ascuns nu dovedește, singur, că a avut loc un abuz.

Cum începe manipularea

Adultul poate intra în vorbă cu un copil într-un joc, pe o rețea socială sau prin mesaje. Se poate apropia de el și la școală, la sport ori în familie. Poate fi un necunoscut, dar și o persoană pe care părinții o cunosc, cum ar fi un profesor, un antrenor sau un prieten de familie.

La început îi poate oferi atenție, sfaturi sau cadouri. Online, poate pretinde că este altcineva și poate muta discuția într-o conversație privată. Apoi poate aduce treptat vorba despre sex, poate cere imagini sau o întâlnire și îi poate spune copilului să nu povestească nimănui. Rușinea, vina și amenințările pot fi folosite ca să îl facă să tacă; aceste lucruri nu apar mereu în aceeași ordine.

Ce schimbări merită luate în serios

Privește mai ales schimbările pe care nu le poți explica și felul în care apar împreună. Unele pot avea alte cauze, iar dorința unui adolescent de a-și ține conversațiile private nu confirmă un abuz.

Primește cadouri sau atenție de la o persoană despre care vorbește puțin.

Își ascunde tot mai mult conversațiile, își schimbă felul în care folosește telefonul sau pare tulburat după ce stă online.

Se apropie de o persoană mult mai în vârstă și se retrage din relațiile cu familia ori prietenii.

Folosește un limbaj sexual nepotrivit vârstei sau pleacă de acasă fără o explicație clară.

Devine trist, iritabil ori neliniștit sau are probleme de somn, dureri de cap ori de stomac.

Dacă se adaugă cereri de imagini intime, amenințări sau presiuni pentru o întâlnire, nu încerca să stabilești singur ce s-a întâmplat. Protejează copilul și cere ajutor.

Ce faci când bănuiești un abuz

De exemplu, un copil spune că o persoană cunoscută într-un joc l-a mutat într-o conversație privată, i-a cerut o poză intimă și îl amenință că va arăta mesajele altora. Nu îi cere copilului să răspundă ca să afli mai multe și nu șterge conversația. Urmează pașii de mai jos și dacă adultul bănuit este cineva apropiat familiei.

Verifică dacă există un pericol imediat. Sună la 112 dacă adultul este lângă copil, copilul a dispărut sau urmează o întâlnire periculoasă. Dacă persoana bănuită locuiește cu el, protejează copilul de contactul cu ea și spune asta când ceri ajutor. Dacă are răni ori are nevoie urgentă de îngrijiri medicale, cere ajutor prin 112. Ascultă fără să îl învinovățești. Alege un moment liniștit și lasă-l să vorbească în ritmul lui. Poți întreba „Vrei să-mi spui ce s-a întâmplat?”, fără să îi sugerezi răspunsul. Spune-i că nu are necazuri și că vina nu este a lui. Nu îi promite că vei păstra totul secret; explică-i că vei anunța oameni care îl pot ajuta. Păstrează ce poate ajuta la sesizare. Nu șterge mesajele și păstrează capturile și conversațiile. Nu amenința persoana bănuită și nu trimite mai departe imagini sexuale cu minori. Raportează suspiciunea. Pentru un abuz sau o suspiciune fără pericol imediat, sună gratuit la 119, numărul pentru sesizarea violenței asupra copiilor. Spune ce știi despre copil, unde se află, ce s-a întâmplat și dacă persoana bănuită mai poate ajunge la el. Apelul este preluat și procesat, apoi specialiștii DGASPC pot interveni. Dacă incidentul a avut loc online, anunță și Poliția și platforma; ghidul Poliției recomandă contactarea DNSC pentru astfel de incidente.

Legea nr. 272/2004 permite oricărei persoane, inclusiv copilului, să sesizeze DGASPC. Angajații care lucrează direct cu copii și bănuiesc un abuz trebuie să anunțe de urgență această instituție. DGASPC verifică sesizările și, când copilul este în pericol iminent, poate lua măsuri de protecție de urgență, inclusiv plasamentul; Poliția trebuie să sprijine verificările.

Cum reduci riscul acasă

Stabilește împreună cu copilul reguli pentru jocuri, mesaje și întâlniri și vorbiți regulat despre oamenii cu care ține legătura. Spune-i că poate povesti și despre un adult cunoscut care îi cere secrete, îl face să se simtă rușinat sau îl sperie. Această discuție privește și persoanele întâlnite față în față, nu doar necunoscuții de pe internet.

Folosește profiluri private, parole sigure și un control parental potrivit vârstei. Învață-l să nu ofere online date personale, parole sau fotografii și să nu accepte o întâlnire cu o persoană cunoscută doar pe internet. Discuțiile regulate îl ajută să îți poată spune ce s-a întâmplat, fără teama că va fi certat.

Întrebări frecvente

Un adult care cere păstrarea unui secret face automat grooming?

Nu. Secretul devine un semnal mai îngrijorător când este legat de izolare, cadouri, rușine, amenințări sau cereri sexuale. Contează ce face adultul și cum îl controlează pe copil, nu un singur gest.

Pot cere sfat fără să îmi spun numele?

La 116111, apelurile sunt anonime și nu sunt înregistrate. Copiii și adulții pot suna gratuit din rețelele Orange, Telekom și Vodafone, de luni până vineri, între orele 10:00 și 20:00. Pagina serviciului 119 nu precizează condițiile de anonimat ale sesizării.

Poate fi sancționat adultul dacă nu a avut loc o întâlnire?

Da. Dacă un adult îi propune unui copil sub 16 ani să se întâlnească în scop sexual, Codul penal îl pedepsește cu închisoare între 6 luni și 3 ani. Regulile aplicabile din 1 ianuarie 2024 sancționează și incitarea online a unui copil sub 16 ani la un act sexual, chiar dacă actul nu are loc, precum și cererea adresată unui minor de a produce ori trimite materiale pornografice în care apare.

119 rezolvă orice sesizare într-o zi?

Pagina serviciului, actualizată în iulie 2026, indică o zi ca termen mediu și maxim de soluționare, dar precizează că această informație este orientativă. Pentru un pericol imediat se sună la 112, fără a aștepta un răspuns de la 119.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Codul penal; Legea nr. 272/2004; Autoritatea pentru Digitalizarea României și ANPDCA pentru 119; Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru 112; Poliția Română; UNICEF Parenting; NSPCC Learning; National Office for Child Safety din Australia; eSafety Commissioner din Australia; Asociația Telefonul Copilului.