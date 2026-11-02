La prima întâlnire, ia în serios un refuz ignorat, o atingere nedorită, presiunea sexuală, amenințările sau încercarea de a-ți controla telefonul ori plecarea. Dacă te simți în nesiguranță, încheie întâlnirea, mergi spre un loc cu oameni și cere ajutor; în pericol imediat, sună la 112. Nu trebuie să aștepți o agresiune ca să pleci.

Ce semne iei în serios

Uită-te la ce face persoana, nu încerca să îi pui o etichetă. Un semn poate apărea în timpul întâlnirii sau după ce ai spus că nu mai vrei să continuați.

Insistă să te atingă, să faceți sex sau să mergeți într-un loc privat după ce ai refuzat.

Îți cere telefonul, îți citește mesajele ori vrea să hotărască ce porți, cu cine vorbești sau când pleci.

Te verifică mereu, te acuză din gelozie, te jignește sau te face vinovată pentru furia sa.

Se înfurie când îi spui o limită, îți blochează plecarea, te amenință sau te urmărește după întâlnire.

Un refuz respectat înseamnă că persoana se oprește, fără să negocieze ori să te pedepsească pentru răspuns. RAINN explică faptul că acceptul pentru un contact sexual trebuie dat liber: vinovățirea, amenințările, plânsul folosit pentru a obține un „da” și insistența după refuz sunt forme de presiune.

Când nu este doar o stângăcie

Cineva poate spune un lucru nepotrivit, apoi să își ceară scuze, să își asume greșeala și să nu o repete. Este îngrijorător când îți încalcă din nou limita, îți spune că exagerezi ori ajungi să îți schimbi comportamentul de teamă. Un singur gest nu spune ce va face omul în viitor, dar nici nu trebuie să aștepți repetarea unei amenințări ca să pleci.

Un studiu publicat în 2025 în Journal of Women’s Health, „Timelines of psychological, physical and sexual intimate partner violence among a nationally representative sample of Australian women”, a urmărit relatările a 815 femei din Australia care trecuseră prin violență în relație. Izolarea și controlul au apărut printre primele semnale în acele relații; studiul nu poate prezice comportamentul unei persoane după o singură întâlnire. CDC arată, de asemenea, că un factor de risc nu este un diagnostic.

Cum pleci în siguranță

Un loc public și transportul ales de tine îți pot face plecarea mai ușoară. Spune unei persoane de încredere unde mergi, cu cine te vezi și când crezi că revii; puteți stabili un cuvânt de ajutor. Nu lăsa băutura nesupravegheată și nu te simți obligată să bei ca să fii politicoasă.

Spune „Nu vreau să continui întâlnirea” sau „Plec acum”, dacă este sigur să o faci. Nu ești obligată să dai explicații. Dacă persoana insistă ori îți împiedică plecarea, mergi către personalul localului sau către un loc cu oameni și cere ajutor. Contactează persoana de încredere și folosește transportul ales de tine. Dacă te temi că ești urmărită, nu merge direct acasă. În caz de amenințări, agresiune sau alt pericol imediat, sună la 112.

Dacă te urmărește sau te amenință după întâlnire

Păstrează mesajele, capturile de ecran și o notă cu datele și orele la care te-a contactat ori urmărit. Nu este nevoie să continui conversația ca să îi explici încă o dată refuzul. Dacă există pericol imediat, sună la 112 fără să aștepți să strângi dovezi.

Legea nr. 26/2024 permite protecție și față de o persoană care nu este membru al familiei, când actele de violență îți pun în pericol viața, sănătatea fizică sau psihică ori libertatea. Urmărirea repetată, mesajele care îți provoacă teamă, hărțuirea și amenințările online, precum și publicarea fără acord a conținutului intim se numără printre actele prevăzute de lege.

Sesisează poliția la 112 dacă este o urgență. În celelalte situații, poți depune o plângere scrisă la secție, poți suna la secție sau poți vorbi direct cu un polițist. Arată mesajele, capturile și datele pe care le-ai păstrat. Polițiștii evaluează riscul. Dacă evaluarea arată un pericol iminent de un nou act de violență, poți cere în scris un ordin de protecție provizoriu. Măsurile, care pot interzice contactul și pot impune păstrarea distanței, se aplică imediat și durează 120 de ore. Poți cere un ordin de protecție și la judecătoria de la domiciliul sau reședința ta, pe formularul din anexa nr. 2 a legii. Cererea nu are taxă de timbru. Dacă polițiștii nu emit ordinul provizoriu, trebuie să îți spună că ai această posibilitate.

Instanța soluționează cererea în cel mult 72 de ore și, în caz de urgență deosebită, poate decide chiar în aceeași zi. Ordinul dat de instanță poate dura cel mult 12 luni. Ordinul provizoriu ajunge la procuror în 24 de ore, iar acesta decide în 48 de ore dacă menține măsurile; dacă trimite cazul instanței, măsurile se prelungesc până la prima hotărâre. Încălcarea oricăruia dintre cele două ordine este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Ce faci după o agresiune

Dacă ai fost agresat fizic sau sexual, mergi imediat la o unitate de primiri urgențe ca să îți fie verificată starea de sănătate. Poți sesiza poliția prin 112, la secție sau direct unui polițist. Pentru îndrumare către serviciul de medicină legală și către sprijin medical, juridic ori psihologic, victimele și martorii pot suna gratuit, la orice oră, la 0800 500 333; consilierii pot indica și adăposturi.

Întrebări frecvente

Pot ruga o prietenă să stea în apropiere?

Da. Îi poți spune unde are loc întâlnirea și când crezi că revii, iar ea poate sta aproape dacă asta te face să te simți mai în siguranță.

Dacă a plătit nota, îi datorez ceva?

Nu. Faptul că a plătit întâlnirea nu îți ia dreptul de a refuza un contact sexual sau de a pleca.

Trebuie să accept invitația la el acasă?

Nu. Poți alege un loc public pentru primele întâlniri și poți refuza invitația fără explicații.

Poate suna altcineva pentru mine la linia de ajutor?

Da. Numărul 0800 500 333 primește apeluri și de la martori, nu doar de la persoana afectată.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecție; Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Poliția Română; RAINN; Office on Women’s Health; NHS; CDC; studiul „Timelines of psychological, physical and sexual intimate partner violence among a nationally representative sample of Australian women”, publicat în 2025 în Journal of Women’s Health.