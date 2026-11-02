Un elev poate fi sancționat pentru încălcarea regulilor la școală, la o activitate organizată de cadre didactice sau în cadrul unei astfel de activități online. Dacă părintele nu este de acord, poate contesta sancțiunea în scris; pentru retragerea bursei și măsurile mai grave are 5 zile lucrătoare de la aplicarea ei.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, la articolele 106 și 107, și Statutul elevului, la articolele 16-30, stabilesc drepturile, abaterile și sancțiunile. Regulile se aplică elevilor din școli de stat, particulare și confesionale autorizate ori acreditate. În anul școlar 2026-2027 se aplică și regulamentul propriu al școlii, care trebuie să respecte aceste reguli.

Pentru ce poate fi sancționat copilul

Elevul trebuie să meargă la cursuri, să se pregătească, să respecte regulile școlii, să aibă o ținută decentă și să se poarte civilizat. Trebuie să aibă grijă de bunurile școlii și să anunțe situațiile periculoase.

Printre abateri se află violența, intimidarea, limbajul jignitor, distrugerea bunurilor și folosirea nepermisă a telefonului în timpul orelor. Sunt interzise și drogurile, alcoolul, tutunul, jocurile de noroc, armele sau alte obiecte periculoase, materialele pornografice și apelurile false la serviciile de urgență. Pentru telefon, ținută ori machiaj nu există în regulile naționale un număr fix de puncte care se scad la purtare pentru fiecare faptă; părintele poate verifica abaterea invocată și regulamentul școlii.

Ce drepturi are elevul

Elevul are dreptul la educație gratuită și de calitate, la tratament fără discriminare, la respectarea demnității și a datelor personale, la evaluare corectă, informare și consiliere. Dacă este cercetată o abatere, școala trebuie să îi comunice în scris ce i se reproșează și să îi dea posibilitatea să se apere. În cazurile de violență, procedura include discutarea faptelor cu persoanele implicate.

Fiecare sancțiune trebuie comunicată individual, în scris, elevului și părintelui. Școala nu poate pedepsi toată clasa pentru fapta unui copil și nu poate mustra public un elev în fața clasei sau a școlii.

Ce măsură poate lua școala

Sancțiunea depinde de faptă, iar măsurile mai grave au condiții suplimentare. Tabelul arată pentru ce sunt prevăzute și unde există limite legate de vârstă sau durată.

Sancțiune Pentru ce Limită Observație individuală Încălcarea regulilor sau a normelor de comportament Atenționare individuală Mustrare scrisă Încălcări care continuă Părintele este informat în scris Retragerea bursei Încălcarea regulilor împreună cu fapte ușoare de violență repetate Temporar sau pe întregul an școlar Mutare la o clasă paralelă Încălcări grave însoțite de violență sau distrugeri Nu în clasele primare Suspendare Violență sau distrugeri repetate Cel mult 5 zile lucrătoare odată și 15 pe an școlar; nu în primar Preaviz de exmatriculare Violență gravă sau încălcarea gravă a regulilor Nu în primar Exmatriculare cu reînscriere în aceeași școală Abateri deosebit de grave care pun în pericol siguranța Nu în primar Exmatriculare cu reînscriere în altă școală Același pericol, când întoarcerea în colectivul inițial nu este posibilă Nu în primar Exmatriculare fără reînscriere Abateri deosebit de grave Numai în învățământul postliceal

Retragerea bursei este propusă de consiliul clasei, aprobată de consiliul profesoral și aplicată de diriginte sau învățător. Dacă un elev a fost suspendat deja 10 zile lucrătoare în același an școlar, o nouă suspendare de 5 zile atinge limita anuală: 10 + 5 = 15 zile.

În învățământul obligatoriu, preavizul și exmatricularea cu reînscriere în aceeași școală sunt permise numai în situații foarte grave, când prezența elevului pune în pericol siguranța celorlalți. Un elev exmatriculat cu drept de reînscriere se poate înscrie din nou în anul școlar următor, în aceeași școală sau, dacă întoarcerea în colectiv nu este posibilă, în alta. După suspendare, preaviz sau exmatriculare, elevul beneficiază de consiliere școlară, sprijin psihologic, psihoterapie și activități pentru recuperarea materiei.

Când scade purtarea

În gimnaziu și liceu, fiecare 20 de absențe nemotivate într-un an școlar scad cu un punct media anuală la purtare. Scăderea se aplică și la atingerea pragului de 20% absențe nemotivate din orele unei discipline sau ale unui modul. De exemplu, dacă media înainte de aplicarea regulii este 10, la 20 de absențe nemotivate ajunge la 9: 10 − 1 = 9.

În primar, la aceleași praguri, calificativul anual coboară treptat de la „Foarte bine” la „Bine”, „Suficient” și „Insuficient”. Purtarea este evaluată și la sfârșitul fiecărui interval de cursuri. Scăderea purtării poate însoți o sancțiune pentru altă abatere, iar la suspendare, preaviz și exmatriculare este obligatorie. Dacă aceleași absențe ating atât pragul de 20 pe an, cât și pe cel de 20% la o materie, părintele poate cere școlii calculul, fără să presupună automat două scăderi pentru aceleași ore.

Absențele pot fi motivate cu acte medicale sau prin cererea scrisă a părintelui, aprobată de director. Pentru cererea părintelui, limita este de 40 de ore pe an școlar, fără depășirea a 20% din orele unei discipline; pentru elevele gravide și elevii părinți, limitele sunt de 100 de ore și, respectiv, 40%. După ce elevul revine la școală, actele trebuie depuse în 7 zile calendaristice.

Ce se întâmplă când există violență

Personalul școlii trebuie mai întâi să despartă elevii și să înlăture pericolul, apoi să anunțe directorul și părinții. Școala analizează cazul, stabilește sprijinul și eventualele sancțiuni, apoi urmărește aplicarea lor. Un caz este considerat ușor numai dacă are consecințe minore și se repetă de cel mult trei ori pe lună.

Cazul este grav dacă sunt afectate sănătatea ori integritatea victimei, sunt necesare îngrijiri medicale sau un psiholog constată abuz psihologic. La un pericol imediat se apelează 112. Dacă există suspiciunea unei infracțiuni, directorul sesizează Poliția și păstrează locul și probele; în cazurile grave care privesc un minor sunt anunțate și serviciile de protecție a copilului prin 119, precum și inspectoratul.

Elevii, părinții și profesorii pot raporta violența verbal sau în scris, inclusiv confidențial. Persoanele care raportează trebuie protejate împotriva răzbunării.

Unde și când se contestă sancțiunea

Pentru retragerea bursei, mutare, suspendare, preaviz și exmatriculare, părintele sau elevul major depune contestația scrisă la consiliul de administrație al școlii în 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii. Consiliul are 15 zile lucrătoare să o soluționeze. Hotărârea poate fi atacată apoi în instanța care judecă litigiile cu autoritățile publice.

De exemplu, pentru o sancțiune aplicată luni, 2 noiembrie 2026, cele cinci zile lucrătoare următoare sunt 3, 4, 5, 6 și 9 noiembrie. Pentru observația individuală și mustrarea scrisă, contestația este analizată de consiliul clasei; pentru ele nu este stabilit un termen național expres de contestare.

Model scurt de contestație: Către consiliul de administrație sau consiliul clasei. Subsemnata, părinte al elevului din clasa indicată, contest sancțiunea și data aplicării ei. Arăt ce faptă sau ce pas al procedurii contest, cer anularea măsurii și anexez dovezile. Închei cu data, semnătura și cererea de comunicare a răspunsului în scris.

Întrebări frecvente

Poate fi mustrat copilul în fața clasei?

Nu. Mustrarea publică este interzisă, la fel ca pedepsirea întregii clase pentru fapta unui elev.

Poate scădea purtarea pentru machiaj sau unghii?

Regulile naționale cer o ținută decentă și adecvată, dar nu stabilesc o scădere fixă a purtării pentru machiaj ori unghii. Regulamentul școlii și măsura luată trebuie să respecte demnitatea elevului și interdicția discriminării.

Ce se întâmplă dacă elevul strică un manual?

Manualul trebuie înlocuit sau plătit; pentru un minor care nu poate răspunde singur în fața legii, obligația revine părintelui. Purtarea nu poate fi scăzută pentru deteriorarea manualului.

O medie mică la purtare afectează admiterea la liceu?

Statutul elevului prevede că media la purtare sub 8 în anul școlar anterior împiedică admiterea la profilurile militar, teologic și pedagogic. Regula nu trebuie extinsă la toate profilurile liceale.

Pașii părintelui după sancțiune

Cere comunicarea scrisă a sancțiunii și a faptei imputate copilului. Dacă măsura a fost anunțată doar verbal, depune cererea la secretariat și păstrează numărul de înregistrare. Verifică regulamentul școlii, locul și împrejurările faptei. Cere actele pe care s-a bazat sancțiunea și păstrează comunicarea primită și dovezile copilului. Depune contestația scrisă la consiliul clasei pentru observație sau mustrare, ori la consiliul de administrație pentru celelalte sancțiuni. Pentru acestea din urmă, respectă cele 5 zile lucrătoare de la aplicare și cere număr de înregistrare. Dacă școala refuză să înregistreze cererea, sesizează inspectoratul sau direcția județeană de învățământ. După răspunsul consiliului de administrație, hotărârea poate fi atacată în instanță.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Parlamentul României, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023; Ministerul Educației, Statutul elevului din 2024; Ministerul Educației, Regulamentul-cadru al școlilor, aplicabil din 1 septembrie 2024; Ministerul Educației, procedura pentru cazurile de violență școlară.