Fenomenul cumpărăturilor online de haine și accesorii la prețuri derizorii ascunde o realitate extrem de periculoasă. Cele mai recente teste de laborator efectuate pe articole de îmbrăcăminte și accesorii comercializate prin intermediul platformelor Temu și Shein au scos la iveală prezența unor substanțe chimice periculoase, ascunse direct în țesături. Rezultatele analizelor au demonstrat că o parte dintre produsele verificate conțin substanțe toxice care fie sunt complet interzise în Uniunea Europeană, fie se regăsesc în concentrații ce depășesc cu mult limitele legale admise. Aceste descoperiri au generat îngrijorări majore privind sănătatea consumatorilor și au declanșat o intensificare a controalelor autorităților europene.

Proporția produselor neconforme este una alarmantă. Rapoartele oficiale arată că aproximativ 70% dintre articolele vestimentare și accesoriile analizate nu au îndeplinit cerințele stricte de conformitate impuse de autorități. Experții au vizat în mod special compoziția chimică a materialelor, constatând depășiri grave ale valorilor maxime admise pentru o serie întreagă de substanțe cu risc, demonstrând astfel că piața este invadată de loturi de marfă care pun în pericol sănătatea celor care le îmbracă.

Cocktailul chimic din fibre, plumb, cadmiu, formaldehidă și ftalați

Printre compușii toxici extrași din materialele testate în laboratoare se numără plumbul, cadmiul, formaldehida și ftalații. Toate aceste substanțe sunt cunoscute în lumea medicală pentru efectele lor profund toxice, motiv pentru care au o utilizare strict reglementată sau puternic limitată prin legislația din UE. Contactul lor cu corpul uman declanșează reacții în lanț, afectând calitatea vieții și sănătatea pe termen lung.

Purtarea acestor haine tratate chimic provoacă o serie de reacții fizice imediate sau dezvoltate în timp prin expunere repetată. Potrivit datelor confirmate, substanțele respective cauzează iritații cutanate severe și dermatite de contact. Dincolo de nivelul pielii, persoanele afectate pot suferi reacții alergice, iritații ale ochilor și inflamații ale căilor respiratorii. Gravitatea acestor episoade este direct proporțională cu tipul de substanță implicată și cu nivelul sau durata expunerii.

Există categorii de persoane mult mai vulnerabile în fața acestui atac chimic silențios. Copiii, femeile însărcinate, indivizii cu o piele sensibilă și pacienții cu alergii sau afecțiuni dermatologice preexistente suportă consecințele cele mai dure. În cazul lor, bariera naturală de protecție a organismului cedează mai ușor în fața toxinelor din textile.

Plumbul, o amenințare majoră pentru copii și femei însărcinate

Dintre toate elementele depistate, plumbul reprezintă un pericol extrem de ridicat pentru copii. Organismul celor mici absoarbe acest metal greu mult mai repede și mai ușor decât cel al adulților. Consecințele sunt dramatice, întrucât chiar și la niveluri scăzute de expunere, intoxicația cu plumb duce la tulburări de comportament, un IQ scăzut, probleme grave de auz, creștere încetinită și apariția anemiei.

Riscurile sunt la fel de mari pentru femeile însărcinate. Plumbul are proprietatea periculoasă de a traversa placenta, afectând direct dezvoltarea intrauterină. Expunerea viitoarelor mame la această substanță toxică este direct asociată cu un risc crescut de naștere prematură, o greutate mică a bebelușului la naștere și multiple tulburări de dezvoltare ale fătului.

Nici restul populației nu este scutit de pericolele contaminării cu plumb. Acesta poate afecta aproape toate organele, distrugând în mod special sistemul nervos, rinichii și sistemul cardiovascular. În situațiile dramatice de intoxicație acută, simptomele devin critice, manifestându-se prin convulsii violente și intrarea în comă. Sub presiunea acestor dovezi de necontestat, potrivit CSID, se desfășoară la acest moment o intensificare a controalelor europene, cu scopul de a bloca accesul acestor produse pe piață și de a proteja sănătatea publică.