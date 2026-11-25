Ca să te simți sătulă mai mult timp fără să mărești porțiile, schimbă ce pui în farfurie, nu mărimea ei: lasă jumătate pentru legume și fructe, un sfert pentru un aliment cu proteine și un sfert pentru cartof, orez brun ori paste integrale. Adaugă puțin ulei, nuci sau semințe, dar nu le pune peste o masă deja plină.

Acesta este un punct de plecare, nu o porție potrivită tuturor. Cât timp rămâi sătulă depinde și de nevoile tale, de activitate și de somn; nicio combinație nu garantează un anumit număr de ore și nici slăbire rapidă.

Ce pui în farfurie și de ce

Ouăle, peștele, puiul, tofu, fasolea și lintea pot ocupa partea de farfurie rezervată alimentelor cu proteine. Proteinele pot ajuta la senzația de sațietate, dar efectul nu apare la fiecare persoană sau la fiecare masă. O analiză publicată în European Journal of Nutrition în 2020 a găsit un efect favorabil în șase din zece studii; autorii au considerat dovezile slabe.

EFSA dă pentru adulții sănătoși un reper zilnic de 0,83 g de proteine pentru fiecare kilogram de greutate. La 70 kg, calculul înseamnă aproximativ 58 g pe zi. Este un reper pentru necesarul de proteine, nu o cantitate de mâncat la o singură masă ca să îți țină de foame.

Legumele, fructele, fasolea, lintea, ovăzul și cerealele integrale aduc fibre. Unele fibre fac masa mai sățioasă, însă asta nu înseamnă neapărat că vei mânca mai puțin la masa următoare: o analiză a 48 de studii, publicată în Nutrition Reviews în 2025, a găsit rezultate favorabile pentru senzația de sațietate, mai ales la ovăz și secară, dar un efect limitat asupra cantității mâncate ulterior.

EFSA indică 25 g de fibre pe zi pentru funcționarea normală a intestinului la adulți, iar OMS recomandă cel puțin 25 g de fibre din alimente pe zi persoanelor de peste 10 ani. Dacă mănânci acum puține fibre, crește cantitatea treptat și bea suficiente lichide. O creștere bruscă poate provoca gaze, balonare sau crampe.

Cât ulei, nuci sau semințe adaugi

Grăsimile sunt necesare organismului, dar uleiul, untul și sosurile cremoase pot crește repede energia unei mese fără să îi mărească mult volumul. Alege mai des ulei, nuci ori semințe și măsoară-le: materialul Institutului Național de Sănătate Publică și al Ministerului Sănătății dă ca exemplu una-două lingurițe de ulei sau de nuci ori semințe pentru o porție.

Nici scoaterea aproape completă a grăsimilor nu este o soluție dovedită pentru foame. O analiză a nouă studii, publicată în BMC Public Health în 2025, nu a găsit beneficii suplimentare clare pentru sațietate la dietele sărace în grăsimi. OMS recomandă să fie preferate grăsimile nesaturate și limitate cele saturate și trans.

Cum schimbi masa fără să mărești porția

Păstrează farfuria obișnuită și rezervă aproximativ jumătate pentru legume și fructe. Împarte locul rămas între un aliment cu proteine și cartof, pâine, orez ori paste, alegând mai des variante integrale. Adaugă o cantitate mică de ulei, nuci, semințe sau avocado. Dacă bei suc la masă, schimbă-l cu apă și mănâncă fructul întreg.

Înlocuirile pot porni de la alimentele pe care le mănânci deja. Pâinea, orezul și pastele integrale au mai multe fibre decât variantele rafinate și te pot ajuta să rămâi sătulă mai mult timp, arată recomandările NHS. Nu le adăuga pe toate peste masa obișnuită; lasă-le să ia locul unei părți din ea.

La ce masă În loc de Poți alege Mic dejun Covrig sau foietaj Iaurt simplu cu ovăz și fruct Sandviș Pâine albă Pâine integrală Prânz Orez alb Orez brun și legume Cină Paste simple Paste integrale, legume și linte Băutura mesei Suc Apă; fructul, mâncat întreg

Cum arată mesele în practică

La micul dejun, poți pune două ouă lângă legume și o felie de pâine integrală, în locul unui produs de patiserie. Dacă preferi ceva dulce, alege iaurt simplu cu ovăz și fruct, plus puține semințe, în loc de cereale dulci cu suc.

La prânz, un exemplu este o farfurie cu aproximativ 100 g de pește gătit, cartof copt și legume. La cină, poți folosi aproximativ 170 g de tofu gătit cu legume și orez brun sau linte cu legume și iaurt simplu. Cantitățile pentru pește, ouă și tofu sunt exemple de porții din materialul INSP și al Ministerului Sănătății, nu porții obligatorii pentru fiecare om.

Dacă o salată cu frunze și legume nu îți ține de foame, nu ai nevoie de un castron mai mare: înlocuiește o parte din conținut cu fasole, linte, ou sau tofu. Dacă o masă nu te satură suficient, uită-te mai întâi la cât loc au ocupat alimentele cu proteine și fibre înainte să mărești porția.

De ce poate reveni foamea repede

O masă poate părea mare, dar poate avea puține proteine și fibre sau poate fi însoțită de o băutură dulce. Contează și somnul: o analiză a 41 de studii pe adulți sănătoși, publicată în Sleep Medicine Reviews în 2019, a găsit că somnul insuficient a crescut foamea raportată de participanți. Stresul, ciclul menstrual și unele medicamente pot influența și ele apetitul.

Dacă foamea crește fără o explicație și persistă, programează un consult medical, mai ales dacă apar sete intensă, urinări dese, palpitații, vărsături sau schimbări inexplicabile ale greutății. Apetitul crescut poate avea și cauze medicale, inclusiv diabet, activitate prea mare a tiroidei sau scăderea zahărului din sânge. Nu opri un medicament doar pentru că bănuiești că îți crește pofta de mâncare; vorbește întâi cu medicul.

Pentru copii, gravide, femei care alăptează și persoane cu boli renale sau metabolice, porțiile nu se stabilesc după un reper general pentru adulți. Nevoile individuale se discută cu un medic sau cu un dietetician.

Întrebări frecvente

Poate o masă să mă țină sătulă patru-cinci ore?

Nu există o combinație care să garanteze acest interval tuturor. O masă cu proteine, fibre și puțină grăsime este un început, dar durata diferă de la o persoană la alta.

Ovăzul ține mai bine de foame decât cerealele dulci?

Studiile despre fibrele din cereale au găsit rezultate favorabile pentru senzația de sațietate la ovăz. Ele nu arată că orice porție de ovăz va ține de foame mai mult decât orice alt mic dejun.

Este obligatoriu să mănânc dimineața?

Nu există o regulă universală că micul dejun este obligatoriu pentru a preveni foamea de mai târziu. Dacă îl mănânci, poți alege o combinație cu proteine și fibre potrivită programului tău.

Am nevoie de pudră proteică sau de suplimente de fibre?

Nu există aici o doză universală de suplimente pentru controlul foamei. Poți porni de la alimente obișnuite; dacă vrei să folosești un supliment, discută cu un medic sau cu un dietetician.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: materialul Institutului Național de Sănătate Publică și al Ministerului Sănătății despre alimentație, noiembrie 2024; fișa OMS despre alimentația sănătoasă, ianuarie 2026; rapoartele EFSA despre fibre și proteine, 2017 și 2022; recomandările NHS despre alimentația echilibrată; paginile MedlinePlus despre alimentele bogate în fibre și apetitul crescut; analizele despre proteine și apetit din European Journal of Nutrition, 2020, fibrele din cereale din Nutrition Reviews, 2025, dietele sărace în grăsimi din BMC Public Health, 2025, și somnul insuficient din Sleep Medicine Reviews, 2019.