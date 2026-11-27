Pentru iarna 2026, Harper’s Bazaar propune zece variante de manichiură roșie în locul nuanțelor nude, de la vișiniu lucios la vârfuri roșii pe o bază neutră. Pentru cine vrea să schimbe manichiura bej sau roz pal, alegerea practică este între o culoare simplă, un model fin și un efect care cere produse speciale.

Roșul uniform și vârfurile colorate pot fi făcute și cu ojă obișnuită, folosind o bază și un strat protector potrivite. Efectul cu reflexe magnetice este descris pentru manichiura cu gel, iar luciul metalic cere pudră specială. La salon, modelul poate schimba prețul față de o manichiură într-o singură culoare.

Ce roșu se potrivește cu forma unghiilor

Pe unghiile scurte, cu formă naturală, roșul simplu păstrează un aspect discret, spune artista de unghii Jessica White. Pentru o culoare mai închisă, selecția de iarnă include vișiniul și nuanțele de vin. Roșul rubiniu este prezentat pe unghii cu formă aproape pătrată, dar cu colțurile rotunjite, sub un strat lucios.

Jessica White recomandă roșul cu tentă albăstruie sau vișiniul pentru pielea cu tonuri reci. Pentru tonurile calde, sugerează roșul care bate spre portocaliu ori cărămiziu. O unghie mai lungă, în formă de migdală rotunjită, poate face degetele să pară mai lungi, dar nu este necesară pentru a purta roșu.

Ce modele merg cu ojă obișnuită

O culoare uniformă, fie rubinie, vișinie sau cărămizie, este varianta cea mai simplă de încercat acasă. Și vârfurile roșii pe o bază neutră, numite manichiură French, pot fi făcute cu ojă obișnuită. Pietrele mici pot fi folosite ca accent, fără a acoperi fiecare unghie.

Varianta cu vârf foarte subțire, numită micro-French, cere o linie precisă pe o bază nude curată; gelul nu este prezentat ca obligatoriu pentru ea. Efectul de dungă luminoasă, numit cat-eye, folosește un finisaj magnetic peste gel. Pentru luciul metalic glazurat sunt indicate pudră cu efect metalic, o pensulă deasă și un strat final lucios, care să reziste la ciobire.

Cât costă o manichiură simplă față de una cu vârfuri colorate

Lista salonului Iluminatti din Iași, verificată la 27 noiembrie 2026, afișa aceste prețuri:

Manichiură clasică: 85 de lei.

Manichiură cu ojă semipermanentă: 115 lei.

Manichiură French cu ojă semipermanentă: 130 de lei.

În această listă, vârfurile colorate costă cu 15 lei mai mult decât manichiura semipermanentă simplă. Ghidul de prețuri publicat de Brig în martie 2026 indica între 90 și 130 de lei pentru semipermanentă simplă și între 100 și 150 de lei pentru una cu model simplu. Acestea sunt prețuri afișate în sursele respective, nu tarife valabile la orice salon.

Cum alegi înainte de programare