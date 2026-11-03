La cursul de puericultură, tatăl învață cum să îngrijească un nou-născut: cum îl schimbă, îl spală și îl hrănește. Dacă obține atestatul, poate cere 15 zile lucrătoare de concediu paternal plătit în loc de 10; cererea trebuie depusă la angajator în primele opt săptămâni de la naștere.

Dreptul îl are tatăl care lucrează în baza unui contract de muncă sau a unui raport de serviciu. Nu este necesară o vechime minimă, potrivit articolului 153^2 din Codul muncii. Din 29 august 2022, concediul de bază este de 10 zile lucrătoare, nu de cinci zile, cum apare încă în unele informații vechi.

Ce învață tatăl la curs

Cursul cuprinde explicații și exerciții pentru îngrijirea copilului mic. Temele diferă între organizatori; legea nu impune aceeași listă de lecții tuturor.

Îngrijirea zilnică: schimbarea scutecului, baia și îmbrăcarea bebelușului.

Igiena: îngrijirea bontului ombilical și curățarea nasului și a ochilor.

Hrănirea: alimentația nou-născutului și sprijinul pentru alăptare.

Primele zile acasă: somnul, transportul în siguranță și schimbările obișnuite observate la nou-născut.

Unde face cursul și cum primește atestatul

Tatăl poate urma cursul în timpul sarcinii sau după naștere, la medicul său de familie, într-o unitate sanitară ori la o altă unitate de profil care organizează astfel de cursuri. Medicul sau personalul specializat îi verifică apoi cunoștințele și îi eliberează atestatul.

Pe atestat trebuie scrise data eliberării și datele tatălui din cartea de identitate. Tot acolo trebuie să fie semnătura și parafa celui care l-a emis. Înainte de a pleca de la curs, tatăl poate verifica aceste patru elemente. O dovadă de înscriere nu înlocuiește atestatul.

Câte zile libere primește tatăl

Legea nr. 210/1999 acordă 10 zile lucrătoare plătite și încă cinci zile lucrătoare tatălui care are atestat. Regula se aplică și în 2026:

Fără atestat: 10 zile lucrătoare plătite.

Cu atestat: 15 zile lucrătoare plătite în total.

Majorarea poate fi cerută la fiecare naștere, inclusiv în cazul gemenilor; nu înseamnă câte cinci zile pentru fiecare geamăn. Pentru polițiști, militari și alte categorii cu statut special, plata urmează regulile lor de salarizare.

Cum depune cererea în termen

Cererea scrisă se depune în primele opt săptămâni de la naștere, împreună cu certificatul de naștere din care reiese că solicitantul este tatăl copilului. Pentru cele cinci zile în plus este necesar și atestatul. Cererea depusă înainte de începerea concediului evită o dispută privind zilele deja luate.

De exemplu, dacă un copil se naște pe 3 noiembrie 2026, opt săptămâni se împlinesc pe 29 decembrie 2026. Tatăl care depune actele pe 10 noiembrie și cere concediul începând cu 16 noiembrie respectă termenul.

Obține certificatul de naștere al copilului. Pregătește cererea scrisă și, dacă vrea cele cinci zile suplimentare, atestatul de puericultură. Depune actele la angajator în primele opt săptămâni de la naștere, înainte de începerea concediului. Păstrează numărul de înregistrare sau dovada trimiterii.

O cerere simplă poate suna astfel: „Subsemnatul [nume], angajat la [angajator], solicit 15 zile lucrătoare de concediu paternal începând cu [data], după nașterea copilului meu la [data]. Anexez certificatul de naștere și atestatul de puericultură. Data, semnătura.” Fără atestat, în cerere se trec 10 zile.

Cine plătește concediul

Angajatorul plătește zilele din fondul de salarii. Suma brută este cea aferentă perioadei de concediu și include sporurile și adaosurile care intră în calcul. Nu este un bonus adăugat peste salariul pentru aceleași zile.

Dacă partea brută aferentă concediului este de 2.000 de lei, de exemplu, contribuția la pensie de 25% este 500 de lei, iar contribuția la sănătate de 10% este 200 de lei. Fără deduceri, baza pentru impozit rămâne 1.300 de lei, iar impozitul de 10% este 130 de lei. Rezultă orientativ 1.170 de lei net pentru acea parte a salariului. Plata reală se calculează împreună cu celelalte venituri ale lunii și cu deducerile aplicabile, conform regulilor din Codul fiscal.

Ce face tatăl dacă angajatorul refuză

Angajatorul trebuie să acorde concediul dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Tatăl poate cere refuzul în scris și poate păstra cererea, dovada depunerii, certificatul de naștere și atestatul. Poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă, inclusiv prin formularul electronic, e-mail sau poștă.

Pentru salarii neachitate, tatăl poate merge și la tribunal; nu trebuie să sesizeze mai întâi inspectoratul. Termenul general pentru cererea de plată a salariilor restante este de trei ani. Angajatorul persoană juridică poate fi amendat cu 4.000 până la 8.000 de lei dacă nu acordă dreptul. Concedierea în timpul concediului paternal este interzisă, cu excepția reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului; este interzis și tratamentul mai puțin favorabil pentru folosirea acestui drept.

Întrebări frecvente

Trebuie refăcut cursul la următorul copil?

Nu. Atestatul poate fi folosit la o naștere ulterioară, indiferent când a fost obținut.

Câte ore durează cursul și cât costă?

Legea nu stabilește un număr minim de ore sau o taxă. Există cursuri gratuite; durata și eventualul preț depind de organizator.

Este bun un curs video?

Există cursuri video, dar pentru zilele suplimentare este necesar un atestat eliberat după verificarea cunoștințelor. Înainte de înscriere, tatăl poate întreba organizatorul dacă emite atestatul cu elementele cerute de norme.

Un tată care este medic sau asistent medical trebuie să facă acest curs?

Nu trebuie să absolve cursul, dar are nevoie de atestat pentru cele cinci zile suplimentare.

Se poate adăuga concediul paternal la alte zile libere pentru naștere?

Da, dacă regulile aplicabile locului său de muncă permit învoirea plătită, permisia sau alte zile acordate la nașterea copilului.

Este același concediu cu cel pentru îngrijirea copilului bolnav?

Nu. Concediul paternal se acordă după naștere și este plătit de angajator. Pentru îngrijirea copilului bolnav există un concediu medical separat, reglementat de OUG nr. 158/2005.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal; normele de aplicare a legii; OUG nr. 117/2022; Codul muncii, articolul 153^2; Codul fiscal; Inspecția Muncii; OUG nr. 158/2005; Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” București.