Dacă un copil a înghițit o piesă mică de LEGO sau alt obiect, verifică imediat dacă respiră și poate înghiți saliva. Sună la 112 dacă se sufocă; dacă ar putea fi vorba despre o baterie tip pastilă, un magnet sau un obiect ascuțit, mergi urgent la spital chiar dacă pare bine.

Ce faci în primele minute

Uită-te cum respiră copilul. O tuse bruscă sau un episod de sufocare poate însemna că obiectul a intrat în căile respiratorii, nu că a fost înghițit. Verifică ce obiect lipsește și câte piese ar putea lipsi. Dacă nu poți afla ce a fost, cere evaluare medicală. Același lucru este valabil pentru un obiect care se umflă după contactul cu lichidul sau care poate fi toxic. Dacă este o piesă mică, netedă, doar din plastic, iar copilul respiră normal și poate înghiți, cere totuși o evaluare medicală. Medicul decide, după examinare, dacă are nevoie de investigații.

Când suni la 112 pentru sufocare

Sună imediat la 112 dacă tusea este slabă sau lipsește, copilul nu poate trage aer ori vorbi, se învinețește, scoate un zgomot aspru când inspiră, devine somnolent sau își pierde cunoștința. Dacă tușește puternic și poate respira, încurajează-l să continue să tușească.

Dacă este conștient, dar nu poate tuși eficient, aplică până la cinci lovituri între omoplați. La sugarul sub un an, continuă cu până la cinci apăsări pe piept; la copilul peste un an, cu până la cinci apăsări pe abdomen. Repetă seriile dacă obiectul nu iese. Nu băga degetele în gură dacă nu vezi obiectul și nu îl poți prinde ușor. Dacă își pierde cunoștința, începe resuscitarea urmând indicațiile primite la 112. Aceste manevre sunt pentru copilul care se sufocă, nu pentru cel care respiră normal după ce a înghițit o piesă, arată recomandările NHS pentru primul ajutor.

Chiar dacă obiectul care l-a sufocat iese, copilul trebuie văzut de un medic.

Când o piesă poate fi în căile respiratorii

Un obiect înghițit ajunge în tubul digestiv. Un obiect aspirat intră în căile pe unde trece aerul. Copilul poate părea bine după un episod scurt de înecare, apoi poate avea tuse care nu trece, respirație șuierătoare sau grea ori infecții pulmonare repetate. Spune medicului despre episod chiar dacă tusea s-a oprit.

Un consult și o radiografie normale nu exclud un obiect aspirat, precizează ghidul Royal Children’s Hospital Melbourne, actualizat în septembrie 2026. Dacă bănuiala rămâne mare, medicii pot examina căile respiratorii cu un tub subțire, numit bronhoscop.

Ce obiecte cer ajutor urgent fără simptome

O baterie tip pastilă rămasă în tubul care duce mâncarea spre stomac poate provoca arsuri grave. Ghidul Ministerului Sănătății cere scoaterea ei în mai puțin de două ore dacă se află acolo. Nu aștepta să apară durerea: mergi imediat la urgențe sau sună la 112 dacă bănuiești că a fost înghițită.

Un magnet, mai mulți magneți sau un magnet înghițit împreună cu o piesă metalică cer evaluare urgentă. Magneții se pot atrage prin pereții intestinului și îl pot răni. Mergi urgent la spital și pentru un ac, o pioneză sau alt obiect ascuțit. Ghidul Ministerului Sănătății indică scoaterea imediată a obiectelor ascuțite aflate în esofag, stomac sau în prima parte a intestinului subțire, chiar fără simptome.

Dacă ar putea fi o baterie tip pastilă cu litiu, ghidul National Capital Poison Center permite miere în condiții stricte: copilul are cel puțin 12 luni, poate înghiți, incidentul a avut loc în ultimele 12 ore, iar mierea este deja la îndemână. Doza este de 10 ml la fiecare 10 minute, cel mult șase doze, adică maximum 60 ml. Dă mierea numai pe drumul spre ajutor, fără să întârzii plecarea. Nu o da sugarului sub un an sau copilului care nu poate înghiți.

Ce eviți până ajunge la medic

Nu provoca vărsături și nu încerca să împingi obiectul cu pâine, banană, ulei sau laxative. Dacă suspectezi o baterie, nu da mâncare ori băutură, cu singura excepție a mierii în condițiile de mai sus. Pentru celelalte obiecte, medicul stabilește dacă și când poate mânca sau bea copilul.

Notează ora aproximativă a incidentului. Spune medicului ce obiect lipsește, din ce este făcut, ce formă și dimensiune are, câte piese ar putea fi și dacă jucăria conține baterie ori magnet. Menționează orice episod de tuse sau sufocare, precum și vărsături, salivare, durere ori greutate la înghițire. Ia cu tine o piesă identică, ambalajul sau jucăria, dacă le ai.

Ce urmărești după consult

Urmează planul de control stabilit de medic pentru obiectul găsit sau bănuit. Revino la medic dacă apar durere, vărsături, salivare, greutate la înghițire, tuse care persistă sau febră. Dacă respirația se înrăutățește, sună la 112. O piesă din plastic poate să nu se vadă la radiografie, așa că spune din nou ce obiect lipsește dacă simptomele continuă.

Întrebări frecvente

În cât timp iese o piesă de LEGO?

Nu există un termen sigur stabilit pentru copii. Într-un experiment din 2018, șase adulți au înghițit același tip de piesă, iar media până la găsirea ei a fost de 1,71 zile. Rezultatul nu poate prezice ce se întâmplă la un copil.

Trebuie să caut piesa în scaun?

Nu verifica scaunul de rutină doar pe baza experimentului cu adulți. Urmează planul de control dat de medic pentru obiectul înghițit.

Ce se întâmplă dacă a înghițit o monedă?

Contează unde a rămas. Dacă moneda este în esofag, ghidul Ministerului Sănătății indică scoaterea ei în cel mult 24 de ore chiar și când copilul nu are simptome.

Când poate medicul decide că nu este nevoie de radiografie?

Ghidul Royal Children’s Hospital Melbourne permite această decizie doar dacă obiectul este cunoscut, are sub 2 cm în diametru și sub 6 cm în lungime, nu este baterie, magnet, toxic sau expandabil, iar copilul nu are simptome și poate mânca și bea. Decizia aparține medicului, după evaluare.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Ministerul Sănătății, Ghidul privind ingestia de corpi străini la copil; Royal Children’s Hospital Melbourne, ghidurile pentru obiecte înghițite și aspirate; NHS, recomandările de prim ajutor pentru sufocare; National Capital Poison Center, ghidul pentru bateriile tip pastilă; Journal of Paediatrics and Child Health, experimentul LEGO din 2018.