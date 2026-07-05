Simona Gherghe a marcat sâmbătă ziua de naștere a soțului ei, Răzvan Săndulescu (50 de ani), cu o petrecere relaxată, alături de familie și prieteni apropiați, într-un cadru cu piscină. Din imaginile și mesajul publicat târziu, după o zi plină, se vede exact genul acela de aniversare pe care multe dintre noi îl recunoaștem imediat: simplă, caldă și fără mult protocol.

În cifre, vorbim despre un prag rotund, 50 de ani, sărbătorit după opt ani de căsnicie și într-o familie cu doi copii, Ana și Vlad. Asta dă și cheia poveștii: nu e doar o aniversare, ci un moment de familie în care centrul nu pare să fi fost surpriza spectaculoasă, ci timpul petrecut împreună.

Mesajul Simonei Gherghe spune mult despre atmosfera zilei. Nu a mizat pe o declarație lungă, ci pe câteva rânduri care au prins foarte bine energia unei aniversări trăite pe bune, nu doar postate online.

„Câteva minute mai sunt din ziua ta. Scriu acum, târziu, pentru că a fost o aniversare la care chiar n-am avut timp de telefon. La mulți ani, Răz! Ne faci viața mișto! Te iubim!”

Dacă te întrebi ce poți lua pentru tine din genul acesta de moment, răspunsul e surprinzător de simplu: uneori, aniversarea reușită nu stă într-un program încărcat, ci în oamenii care contează. Aici au fost prezenți apropiații, inclusiv nașii de cununie și prietenii, iar decorul de la piscină a ținut lucrurile lejere (fix bine pentru o zi de vară).

O aniversare fără rigiditate, dar cu oamenii importanți aproape

Detaliile publice arată o sărbătoare petrecută într-o atmosferă de familie, cu prieteni și persoane foarte apropiate. Nu au fost anunțate surprize concrete, un program special sau activități precise la piscină. Și poate chiar asta face momentul ușor de urmărit și de aplicat în viața reală: nu tot ce e memorabil trebuie să fie complicat.

Pentru multe cupluri, presiunea aniversărilor vine exact de aici. Cadoul trebuie să impresioneze, ieșirea trebuie să fie perfectă, pozele trebuie să arate impecabil. Iar povestea de acum merge în direcția opusă. Accentul cade pe stare, pe apropiere și pe sentimentul că ai fost prezentă acolo, nu cu telefonul în mână.

Potrivit Cancan, aniversarea a fost celebrată într-un cadru relaxat, la piscină, alături de familie și prieteni. Pentru tine, ideea utilă e clară: dacă urmează ziua partenerului sau a cuiva drag, un format simplu, cu câțiva oameni apropiați, poate funcționa mai bine decât o organizare care te obosește înainte să înceapă petrecerea.

Povestea lor are un detaliu foarte actual, totul a început pe Facebook

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu sunt căsătoriți de opt ani, iar începutul relației lor a venit prin intermediul unor prieteni comuni. Primul pas l-a făcut el, pe Facebook, iar conversația s-a legat înainte să existe o întâlnire față în față.

Simona Gherghe a povestit chiar ea cum a început totul, într-un episod din podcastul lui Teo Trandafir. E genul de detaliu care face relația lor și mai recognoscibilă pentru prezent.

„Mi-a scris pe facebook și mi-a zis: Ei fac și management de criză. Și mi-a dat niște sfaturi atunci. Și am început să vorbim. Am vorbit foarte foarte mult până să ne întâlnim. Cred că o lună, două, mult, mult…”

E un detaliu care contează și azi. Nu pentru romantizarea începuturilor online, ci pentru că amintește ceva foarte concret: multe relații solide încep din conversații lungi, nu din gesturi teatrale. Timpul investit în a vorbi, în a-l cunoaște pe celălalt, poate cântări mai mult decât o primă impresie spectaculoasă.

Ce rămâne util pentru tine din povestea lor

Din informațiile publice de acum, nu știm ce surprize i-a pregătit Simona Gherghe soțului ei, ce activități exacte au avut la piscină sau cum s-au implicat copiii, Ana și Vlad, în această aniversare. Știm însă ceva mai important pentru viața de zi cu zi: felul în care ea a ales să vorbească despre partenerul ei.

„Ne faci viața mișto” e o frază scurtă, dar spune mult despre dinamica unui cuplu. Nu vorbește despre perfecțiune și nici despre o relație idealizată. Vorbește despre bucuria de a trăi împreună. Iar asta e, de fapt, o idee foarte bună și pentru aniversările voastre: să spui clar ce aduce omul acela în viața ta, nu doar să bifezi o urare.

Dacă vrei să împrumuți ceva de aici pentru următoarea aniversare din familie, ai trei idei foarte ușor de pus în practică. Alege un cadru relaxat, cheamă puțini oameni care chiar contează și scrie un mesaj personal, chiar dacă e scurt. Uneori, exact asta rămâne.

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu au împreună doi copii, Ana și Vlad, iar aniversarea de sâmbătă a venit după opt ani de căsnicie.