Dacă ești însărcinată și lucrezi în România, angajatorul trebuie să verifice riscurile de la serviciu, să îți protejeze sănătatea la muncă și să îți acorde, în anumite condiții, timp plătit pentru controalele prenatale. Anunță sarcina în scris, cu un document medical; dacă aceste drepturi nu sunt respectate, poți sesiza inspectoratul de muncă, iar o concediere o poți contesta în instanță.

Protecția specială se aplică salariatelor cu contract de muncă și funcționarelor publice. Ea nu înseamnă că orice încetare a contractului este interzisă: contează dacă angajatorul știa despre sarcină înainte de decizia de concediere și care este motivul deciziei.

Cum anunți sarcina la serviciu

Îți trebuie o cerere scrisă și un act dat de medicul de familie sau de medicul specialist. Poți depune copia unei adeverințe medicale-tip sau copia Carnetului gravidei împreună cu Anexa pentru supravegherea medicală, completată de medic. Copia actului medical trebuie prezentată angajatorului în cel mult 5 zile lucrătoare de la eliberare.

Mergi la consultația prenatală și cere actul medical necesar pentru anunțarea angajatorului. Depune la resurse umane copia actului și o cerere scrisă prin care anunți sarcina și, dacă este cazul, ceri măsuri de protecție. Păstrează o dovadă din care să reiasă data la care angajatorul a primit documentele.

Nu există un formular unic obligatoriu pentru cerere. Un text pe care îl poți folosi este: Subsemnata [nume], vă informez că sunt însărcinată. Anexez copia [actului medical]. Solicit aplicarea măsurilor de protecție la locul meu de muncă. Data, semnătura.

Nu este stabilită o săptămână de sarcină până la care trebuie făcut anunțul. Fără informarea scrisă și actul medical, angajatorul este scutit de o parte dintre obligațiile speciale față de salariata gravidă, deși unele obligații rămân.

Ce se schimbă dacă munca prezintă riscuri

După ce primește anunțul scris, angajatorul are 10 zile lucrătoare să informeze medicul de medicina muncii și inspectoratul teritorial de muncă. Angajatorul și medicul de medicina muncii evaluează riscurile, iar rezultatul este consemnat în scris.

Dacă există un risc pentru sarcină, angajatorul schimbă temporar condițiile de muncă sau programul, fără să reducă veniturile salariale. Dacă această schimbare nu este posibilă, salariata este mutată la un post fără riscuri, tot fără reducerea veniturilor. Dacă nici mutarea nu poate fi făcută, salariata poate primi concediu de risc maternal, dintr-o dată sau în mai multe perioade, pentru cel mult 120 de zile.

Concediul de risc maternal vine după încercarea de a elimina riscul sau de a găsi un post sigur. El nu poate fi luat în același timp cu alte concedii medicale. Pentru acest parcurs, păstrează cererea prin care ai anunțat sarcina, actul medical, solicitările către angajator și răspunsurile primite.

Cât primești în concediul de risc maternal

Indemnizația brută este de 75% din baza de calcul și se acordă fără o perioadă minimă de asigurare. Baza este media veniturilor brute eligibile din 6 luni alese din ultimele 12 luni, în limita a 12 salarii minime brute pe țară pe lună.

La un venit brut eligibil de 6.000 de lei în fiecare dintre cele 6 luni, de exemplu, media este de 6.000 de lei. Dacă plafonul nu este atins, pentru o lună întreagă de concediu calculul orientativ este 75% × 6.000 de lei, adică 4.500 de lei brut. Suma încasată nu este neapărat de 4.500 de lei: indemnizația nu are impozit pe venit, dar contribuția la pensie are o bază de calcul separată. Netul depinde de valorile și reținerile aplicabile lunii în care este plătită.

Din 1 iunie 2026, concediul de risc maternal nu mai intră sub regula temporară prin care prima zi a unor concedii medicale nu se plătește.

Când primești ore plătite pentru controale

Poți primi cel mult 16 ore libere plătite pe lună pentru consultații și investigații prenatale. Condițiile sunt ca acestea să poată fi făcute numai în timpul programului de lucru și să ai recomandarea medicului de familie sau a specialistului. Salariul nu se reduce pentru aceste ore.

Când este interzisă concedierea

Angajatorul nu poate concedia o salariată gravidă dacă știa despre sarcină înainte să emită decizia, potrivit articolului 60 din Codul muncii. Nu poate nici să încheie raportul de muncă dintr-un motiv legat direct de sarcină. Interdicția nu se aplică însă concedierilor determinate de reorganizarea judiciară, dizolvarea sau falimentul angajatorului.

Decizia de concediere trebuie comunicată în scris și trebuie să arate motivele. Dacă o consideri legată de sarcină, termenul special pentru a o contesta la instanța competentă este de 30 de zile de la comunicare. În proces, angajatorul trebuie să aducă dovezile care îi susțin decizia; o sesizare la inspectoratul de muncă nu înlocuiește acțiunea în instanță.

Angajatorul trebuie să trimită copia deciziei și actele justificative reprezentanților salariaților și inspectoratului de muncă în 7 zile de la comunicarea către salariată. Inspectoratul emite un aviz consultativ în 7 zile de la primirea documentelor.

Ce faci dacă drepturile nu sunt respectate

Păstrează anunțul scris al sarcinii și dovada primirii lui, actele medicale, cererile, răspunsurile, e-mailurile, pontajele și fluturașii de salariu. Dacă ai primit o decizie de concediere, păstrează documentul și dovada datei la care ți-a fost comunicat. Pentru riscurile de la serviciu, program sau orele pentru consultații, sesizează inspectoratul teritorial de muncă de care aparține angajatorul. Poți depune sesizarea direct, prin poștă sau prin e-mail; trece datele tale și ale angajatorului, locul de muncă și faptele. De obicei, răspunsul este comunicat în 30 de zile de la înregistrare, iar termenul poate fi mărit cu cel mult 15 zile. Dacă ai fost discriminată din cauza sarcinii, poți sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cel mult un an de la faptă sau de când ai aflat despre ea. Arată ce s-a întâmplat, când și cine a fost martor. Poți atașa documente, mesaje, capturi de ecran ori înregistrări relevante, în limitele legii. Dacă ai fost concediată și contești decizia, depune acțiunea la instanța competentă în cele 30 de zile de la comunicare, chiar dacă ai sesizat și alte instituții.

Întrebări frecvente

Este suficient să îmi anunț șeful verbal sau pe WhatsApp?

Pentru protecția specială, depune o cerere scrisă și copia actului medical. Un mesaj poate ajuta la dovedirea faptului că angajatorul știa despre sarcină, dar nu ține locul acestor documente.

Pot fi obligată să lucrez noaptea?

Nu. Dacă munca de noapte îți afectează sănătatea, poți cere în scris trecerea la muncă de zi, cu un document medical; salariul de bază brut lunar se menține.

Pot cere un program mai scurt din motive de sănătate?

Da. Dacă starea de sănătate nu îți permite să lucrezi programul normal, durata muncii poate fi redusă cu o pătrime, fără pierderea veniturilor salariale.

Poate angajatorul să le spună colegilor că sunt însărcinată?

Angajatorul trebuie să păstreze confidențialitatea. Dacă sarcina nu este vizibilă, nu îi poate anunța pe ceilalți angajați fără acordul tău scris.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă; Normele metodologice din 7 aprilie 2004; Codul muncii; OUG nr. 158/2005; Legea nr. 64/2026; Codul fiscal; Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș; Inspecția Muncii; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.