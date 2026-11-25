În sarcină, o cremă de protecție solară cu filtre minerale și SPF de cel puțin 30 este prima opțiune recomandată de medicul dermatolog Brianna Olamiju. Este o alegere de precauție, nu o dovadă că toate cremele cu filtre chimice ar face rău copilului.

Pentru femeile însărcinate, protecția solară rămâne necesară. Academia Americană de Dermatologie recomandă o cremă cu SPF de cel puțin 30, protecție UVA și UVB și rezistență la apă, alături de umbră și haine care acoperă pielea.

Ce trebuie să scrie pe ambalaj

SPF este numărul care arată nivelul de protecție solară. Pentru varianta minerală, pe lista ingredientelor trebuie căutat oxidul de zinc, dioxidul de titan sau ambele. Academia Americană de Dermatologie le recomandă în sarcină mai ales pentru a reduce riscul de iritație a pielii.

Crema trebuie să protejeze atât împotriva razelor UVA, cât și a celor UVB, nu doar să aibă un SPF mare. Ghidul din 2026 al institutului de sănătate publică din Québec recomandă atenție deosebită pentru față: soarele poate accentua petele apărute în sarcină.

Olamiju consideră SPF 50 o opțiune pentru femeile care stau mult afară sau sunt predispuse la pete. Pentru înot, sport în aer liber ori expunere îndelungată, ea recomandă o formulă rezistentă la apă.

De ce alegerea minerală nu face celelalte creme periculoase

Cercetările despre filtrele chimice folosite în sarcină sunt limitate, explică Olamiju. Unele dintre aceste substanțe pot trece prin piele și pot fi găsite în sânge, dar acest lucru nu dovedește că afectează copilul. Nu există suficiente dovezi pentru a spune că folosirea cremei conform instrucțiunilor provoacă probleme în sarcină.

Ca măsură de precauție, dermatologul recomandă evitarea cremelor cu oxibenzonă și octinoxat atunci când există o alternativă potrivită. Nu recomandă însă renunțarea la protecția solară din teama de filtrele chimice.

Ce se schimbă când apar pete sau pielea se irită

Pentru melasmă, adică petele mai închise la culoare care pot apărea pe față în sarcină, Olamiju recomandă o cremă minerală nuanțată cu oxizi de fier. Aceștia oferă protecție suplimentară față de lumina vizibilă, care poate accentua petele.

O piele devenită sensibilă poate tolera mai bine o formulă fără parfum și care nu blochează porii. Olamiju preferă crema, loțiunea sau produsul solid în locul celui pulverizat, pentru a limita inhalarea particulelor și a ajuta la aplicarea unei cantități suficiente.

Produsele folosite în aceeași rutină cer și ele atenție. Dermatologul recomandă evitarea retinolului, tretinoinei, adapalenei și hidrochinonei în sarcină. Brianna Olamiju este dermatolog la Spring Street Dermatology din New York și instructor clinic în dermatologie la Mount Sinai.

Cum se verifică un produs înainte de cumpărare

Un SPF 50 nu înseamnă automat filtre minerale. De pildă, crema de față A.M. SPF 50 prezentată de CeraVe România oferă protecție UVA și UVB și conține ingrediente de îngrijire precum ceramide, niacinamidă și acid hialuronic, dar formula afișată pe 25 noiembrie 2026 include filtre chimice. Producătorul spune că lista ingredientelor se poate schimba și cere verificarea ambalajului.