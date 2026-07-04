Cercetătorii de la Universitatea din Liverpool au identificat diferențe biologice clare între leziunile de adenomioză și țesutul uterin sănătos din același uter. Descoperirea deschide drumul către tratamente mai țintite, mai puțin invazive, care ar putea proteja uterul și fertilitatea.

Mai precis, studiul arată că leziunile de adenomioză au o „amprentă” biologică proprie și că seamănă cu stratul mai profund și mai stabil al mucoasei uterine. Pentru femeile care trăiesc cu sângerări abundente și dureri severe, asta contează fiindcă mută discuția de la controlul general al simptomelor la ideea unui tratament care să vizeze exact țesutul afectat, fără să rănească inutil țesutul sănătos.

Adenomioza este o afecțiune frecventă, chiar dacă multe femei aud destul de târziu de ea. Afectează până la 1 din 5 femei de vârstă reproductivă. Vorbim, deci, despre o problemă care nu este rară, ci una care poate schimba serios viața de zi cu zi: menstruații foarte abundente, durere puternică și, în unele cazuri, complicații legate de sarcină și fertilitate.

Studiul a folosit transcriptomica spațială pentru a compara țesuturile

În acest studiu a fost folosită transcriptomica spațială, o tehnică avansată aplicată pentru prima dată în analiza țesutului uterin uman. Pe scurt, cercetătorii au comparat țesutul bolnav cu cel sănătos din același uter, ceea ce face diferențele observate mult mai relevante decât o comparație între paciente diferite.

Rezultatul: țesutul afectat de adenomioză nu doar că arată diferit, ci funcționează diferit la nivel molecular. Au apărut dovezi de inflamație continuă și de producție alterată de energie în zona afectată. Iar asta poate explica mai bine două dintre simptomele care apasă cel mai tare în viața reală, durerea și sângerările abundente.

Pentru cine se confruntă cu aceste simptome lună de lună, partea utilă a descoperirii este aceasta: dacă medicii înțeleg exact ce procese biologice întrețin boala, cresc șansele să apară terapii care să nu mai trateze tot uterul „la pachet”, ci doar zona cu probleme.

Noile abordări pot reduce nevoia de histerectomie

Aici apare partea care poate schimba mult pentru o femeie aflată în anii reproductivi. Pe baza informațiilor moleculare obținute, cercetătorii au identificat medicamente deja existente și altele aflate în dezvoltare care ar putea inversa unele dintre modificările biologice observate în leziuni.

Asta nu înseamnă că există deja un tratament nou disponibil mâine. Dar înseamnă că există candidați concreți pentru terapii care ar putea reduce nevoia de intervenții chirurgicale majore. Și, pentru multe femei, exact aici este miza: mai puține operații mari, mai multe șanse de a păstra uterul și fertilitatea.

Potrivit Medicalxpress, cercetarea oferă speranțe pentru opțiuni inovatoare de tratament care ar putea fi mai puțin invazive decât soluțiile folosite acum și ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea vieții femeilor afectate.

„Acest studiu oferă noi perspective importante asupra a ceea ce se întâmplă la nivel molecular în leziunile de adenomioză. Prin identificarea caracteristicilor care disting țesutul bolnav de țesutul sănătos, punem bazele unor tratamente care ar putea viza direct afecțiunea, păstrând în același timp uterul și mucoasa uterină normală. În cele din urmă, scopul nostru este de a dezvolta terapii sigure și eficiente care să ajute femeile să evite intervențiile chirurgicale majore și să le protejeze fertilitatea acolo unde este posibil.”

Mesajul vine de la Dr. Alison Maclean (lector clinic NIHR), una dintre vocile implicate în cercetare. Este un pas important mai ales pentru femeile care nu caută doar să „suporte mai bine” simptomele, ci vor soluții care să le lase opțiuni deschise pentru sarcină și pentru un corp tratat mai blând.

De ce este relevantă această descoperire chiar și acum

Din informațiile publicate până acum, nu apare un calendar pentru momentul în care aceste tratamente ar putea ajunge la paciente. Nu sunt detaliați nici pașii următori de testare și aprobare. Ce există deja este baza biologică pe care se pot construi terapii țintite.

Dar vestea este utilă și acum, nu doar peste ani. Dacă ai menstruații foarte abundente, dureri severe sau probleme care par să îți dea viața peste cap lună de lună, informația asta îți confirmă ceva important: simptomele nu sunt „doar așa e la tine”. Adenomioza este o afecțiune reală, comună, care poate afecta până la 1 din 5 femei de vârstă reproductivă.

Și mai este ceva. Pentru că studiul leagă leziunile de inflamație continuă și de felul în care țesutul produce energie, devine și mai clar de ce simptomele pot fi atât de greu de dus. Nu este vorba doar despre disconfort menstrual, ci despre procese biologice active în țesutul afectat.

Dacă ești în situația asta, câștigul practic al acestei descoperiri este unul de orientare: merită să iei în serios simptomele persistente și să cauți evaluare medicală mai devreme, nu după ani de amânare. Articolul nu oferă pași de diagnostic, dietă sau schimbări de stil de viață validate pentru ameliorare, dar aduce un lucru esențial: confirmarea că știința începe să distingă exact ce se întâmplă în țesutul bolnav și unde ar putea fi țintit tratamentul.

Ultimul detaliu care contează: cercetătorii nu vorbesc despre o soluție generică, ci despre terapii care să păstreze uterul și mucoasa uterină normală, tocmai pentru a evita intervențiile chirurgicale majore și pentru a proteja fertilitatea acolo unde este posibil.