Engadget a comparat, la 28 noiembrie 2026, dispozitive care pot înlocui Whoop pentru persoanele care își urmăresc antrenamentele. Dintre modelele prezentate, numai Xiaomi Smart Band 9 are un preț verificat în România: 204,99 lei într-o ofertă afișată în aceeași zi.

Potrivit comparației, Whoop cere un abonament de între 199 și 359 de dolari pe an, iar dispozitivul nu mai funcționează dacă abonamentul este anulat. Google Fitbit Air și Apple Watch SE 3 pot urmări anumite date fără abonament, însă unele funcții suplimentare cer plată; pentru aceste două modele, prețurile de cumpărare găsite sunt din Spania și SUA, nu din România.

Cât costă alternativele la Whoop

Oferta românească de 204,99 lei, afișată la 28 noiembrie 2026, este pentru Xiaomi Smart Band 9 Arctic Blue. Funcțiile de urmărire prezentate pentru această brățară nu sunt însoțite de un abonament obligatoriu în informațiile despre produs.

Google Store Spania afișa Fitbit Air la 99,99 euro în aceeași zi. Pentru planul personalizat de antrenament și îndrumarea oferită de inteligența artificială este necesar Google Health Premium; Engadget indică un tarif de 9,99 dolari pe lună sau 99,99 dolari pe an. Cele două tarife ale abonamentului sunt alternative, nu plăți care se adună.

Apple afișa Apple Watch SE 3 de la 249 de dolari în magazinul său american, nu la un preț românesc. Engadget indică un plan iCloud+ de cel puțin 2,99 dolari pe lună pentru folosirea extinsă a funcțiilor Siri și prezintă Apple Fitness+ ca abonament opțional pentru antrenamente ghidate. Fără prețuri locale pentru Fitbit Air și Apple Watch SE 3, aceste sume nu dau un cost total verificat în lei pentru primul an.

Ce măsoară fără abonament

Xiaomi Smart Band 9 urmărește pulsul, somnul, stresul, oxigenul din sânge și ciclul menstrual. Pagina Xiaomi pentru România confirmă senzorul optic pentru puls și declară o autonomie de până la 21 de zile în utilizare obișnuită. Brățara are ecran și merge cu telefoane care folosesc Android 8.0 sau iOS 12.0 ori versiuni mai noi.

Fitbit Air nu are ecran. Potrivit Engadget, urmărește fără abonament pulsul, somnul, stresul și date despre sănătatea femeilor; saturația oxigenului este urmărită în timpul somnului, nu continuu. Publicația indică aproximativ o săptămână de autonomie și o zi de folosire după cinci minute de încărcare. În testul său, funcțiile de inteligență artificială au avut uneori probleme de funcționare.

Apple Watch SE 3 are ecran și urmărește pulsul, somnul și ciclul menstrual, potrivit paginii Apple; Engadget îi atribuie și urmărirea stresului. Apple îl listează în variante de 40 și 44 mm. Autonomia indicată de Engadget este de 18 ore, astfel că încărcarea va fi mai deasă decât la cele două brățări.

Ce poate schimba alegerea

Fitbit Air cere un telefon cu Android 11 sau iOS 16.4 ori o versiune mai nouă. Google îl prezintă ca produs pentru persoane de peste 13 ani, iar abonamentul Google Health Premium pentru cele de peste 18 ani. Apple Watch SE 3 funcționează numai cu iPhone; pagina Apple cere iPhone 11 sau mai nou, cu iOS 27 sau ulterior.

Măsurătorile de puls, somn și oxigen ajută la urmărirea unor schimbări, dar nu stabilesc un diagnostic. Pentru Garmin, comparația primită nu identifică modelul, funcțiile sau costul, așa că nu oferă o bază pentru compararea lui cu celelalte trei dispozitive.