Pentru sănătatea tenului, poți alterna zece alegeri din supermarket: ardei roșu, portocală sau kiwi, broccoli, spanac, morcov sau cartof dulce, ovăz integral, linte sau fasole, ouă, sardine sau somon și nuci. Nu trebuie să le mănânci pe toate zilnic: îți aduc nutrienți folositori, dar niciunul nu vindecă acneea și nu șterge ridurile.

Ce pui în coș și cum folosești alimentele

Acestea sunt alegeri pentru mese obișnuite, nu un meniu obligatoriu pentru piele. Dacă preferi fasolea în locul lintei ori sardinele în locul somonului, lista rămâne la fel de ușor de folosit.

Aliment Ce aduce Cum îl folosești Ardei roșu Vitamina C Crud, lângă omletă Portocală sau kiwi Vitamina C Cu ovăz sau iaurt Broccoli Vitamina C Lângă pește sau linte Spanac Carotenoizi În omletă Morcov sau cartof dulce Carotenoizi Cu leguminoase Ovăz integral Fibre La micul dejun Linte sau fasole Proteine, fibre, zinc Cu legume Ouă Proteine, zinc Cu spanac și ardei Sardine sau somon Proteine, omega-3 Cu salată Nuci Grăsimi nesaturate Cu fructe sau ovăz

Pentru persoanele de peste 10 ani, Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 400 g de fructe și legume și 25 g de fibre naturale pe zi. Sunt repere pentru alimentația zilnică, nu cantități care tratează acneea sau pielea uscată.

Cum arată o zi cu mese obișnuite

La micul dejun poți mânca ovăz cu kiwi și nuci. La prânz merge o salată de linte cu ardei și morcov, iar la cină, sardine cu pâine integrală și broccoli. În altă zi poți alege o omletă cu spanac și ardei ori fasole în locul lintei.

Ca repere pentru ce pui în farfurie, tabelul NIH arată că 28 g de nuci aduc 2,57 g dintr-un tip de omega-3, iar 85 g de sardine aduc două alte tipuri. Aceste cantități descriu alimentele din tabelul NIH, nu porții pe care trebuie să le mănânci zilnic. Fructele și legumele din mese pot fi schimbate între ele, astfel încât să ajungi la reperul zilnic de 400 g; pentru meniul de mai sus nu se poate calcula corect aportul de fibre fără cantitățile fiecărui aliment.

Ce fac nutrienții pentru piele

Proteinele din ouă, pește și leguminoase îi dau corpului material pentru țesuturi. Vitamina C ajută la formarea colagenului, o proteină din țesuturile corpului. O parte dintre carotenoizii din morcovi, cartofi dulci și spanac poate fi transformată de corp în vitamina A.

Nucile aduc un tip de omega-3 numit ALA; sardinele și somonul aduc alte tipuri, EPA și DHA. Zincul se găsește atât în ouă și pește, cât și în fasole și nuci, deși corpul îl absoarbe mai greu din sursele vegetale. Alimentele acestea susțin aportul de nutrienți, nu promit un ten vizibil mai luminos într-un anumit număr de zile.

Ce ajută când pielea este uscată sau acneică

Dacă ai pielea uscată, mâncarea variată nu înlocuiește crema. MedlinePlus recomandă aplicarea ei pe pielea încă umedă de 2-3 ori pe zi, dușuri călduțe de 5-10 minute și evitarea produselor parfumate. Dacă uscăciunea nu se ameliorează, mâncărimea îți strică somnul sau apar răni, mergi la medic.

În acnee, unele studii au observat mai puține coșuri la persoanele care au ales alimente ce ridică mai lent zahărul din sânge, însă altele nu au găsit același rezultat, arată Academia Americană de Dermatologie. Dieta nu ține loc de îngrijire sau tratament. Dacă ai coșuri profunde și dureroase, cicatrici ori acneea îți afectează starea psihică, cere un consult medical.

Indiferent ce mănânci, ai în continuare nevoie de protecție solară. Academia Americană de Dermatologie recomandă un produs cu factor de protecție de cel puțin 30, care protejează față de razele UVA și UVB și rezistă la apă. Pentru tenul predispus la acnee, caută pe ambalaj mențiunea că produsul nu blochează porii.

Când suplimentele cer mai multă grijă

Nu lua doze mari de vitamine sau minerale pentru piele în locul alimentelor. Pentru adulți, limita superioară este de 2.000 mg de vitamina C și 40 mg de zinc pe zi. Zincul în doze mari, luat săptămâni la rând, poate reduce absorbția cuprului și poate interacționa cu unele antibiotice; suplimentele cu omega-3 pot interacționa cu medicamentele care împiedică formarea cheagurilor.

Dacă ai o boală de rinichi, nu crește intenționat cantitatea de proteine fără sfatul medicului. Dacă iei tratament de durată, întreabă medicul sau farmacistul înainte de suplimente. În sarcină, evită suplimentele cu vitamina A, numită și retinol, și uleiul din ficat de cod; morcovii și celelalte legume cu carotenoizi nu sunt același lucru cu dozele mari de vitamina A din suplimente.

Pentru femeile însărcinate sau care alăptează, FDA și EPA recomandă săptămânal 2-3 porții de pește din categoria cu puțin mercur, în care intră somonul și sardinele. Pentru copii, porția de pește se schimbă odată cu vârsta; măsura pentru adulți nu se folosește automat și pentru ei.

Întrebări frecvente

Laptele provoacă acnee?

Unele studii au găsit o legătură între laptele de vacă și acnee, dar legătura nu dovedește că laptele provoacă erupții fiecărei persoane. Academia Americană de Dermatologie spune că nu există dovezi similare pentru iaurt și brânză.

Trebuie să renunț la gluten dacă am coșuri?

Nu există o recomandare de a scoate glutenul din alimentația tuturor persoanelor cu acnee. Dacă bănuiești că un aliment îți agravează erupțiile, discută cu dermatologul înainte să elimini o grupă întreagă de alimente.

Alimentele cu „colagen natural” șterg ridurile?

Nu este dovedit că un anumit aliment reduce ridurile prin colagenul pe care îl conține. O analiză publicată în 2025, care a cuprins 23 de studii și 1.474 de participanți, nu a găsit beneficii ale suplimentelor cu colagen în studiile de calitate înaltă sau în cele fără finanțare farmaceutică.

În cât timp se vede un ten mai luminos?

Nu există un termen confirmat în care o dietă obișnuită să schimbe vizibil tenul. Rezultatul depinde și de starea pielii, de îngrijire și de expunerea la soare.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, „Healthy diet”; NIH Office of Dietary Supplements, fișele despre vitamina C, vitamina A, zinc și omega-3; Academia Americană de Dermatologie, paginile despre dietă și acnee și despre protecția solară; MedlinePlus, „Dry skin, self-care”; NHS, paginile despre acnee și suplimente în sarcină; FDA și EPA, „Advice about Eating Fish”; American Journal of Medicine, analiza studiilor despre suplimentele cu colagen.