În anul școlar 2026-2027, poți cere motivarea a cel mult 40 de ore de curs pentru copilul tău, fără să depășești 20% din orele anuale ale vreunei materii. Pentru un elev minor, duci personal cererea scrisă la învățător, profesorul pentru învățământul primar sau diriginte, în cel mult 7 zile calendaristice de la revenirea lui la școală. Cererea are nevoie de aprobarea directorului înainte ca absențele să fie motivate.

Limita este în ore de curs, nu în zile libere. Ea privește absențele motivate numai prin cererea părintelui, nu pe cele pentru care există acte medicale. Regula este la articolul 94 din regulamentul școlilor, aplicat din 1 septembrie 2024.

Calculezi limita pe an și pe fiecare materie

Ții două socoteli: toate orele motivate prin cerere trebuie să încapă în limita anuală de 40, iar la fiecare materie poți motiva astfel cel mult 20% din orele ei anuale. Te uiți în orarul copilului la fiecare zi în care a lipsit și notezi orele pierdute pe materii. O zi de absență nu se scade ca o singură oră.

De exemplu, dacă o materie are 150 de ore într-un an, 20% înseamnă 30 de ore. După ce ai motivat prin cerere 30 de ore la acea materie, nu mai poți folosi acolo cererea părintelui. Din limita anuală rămân cel mult 10 ore pentru alte materii, numai dacă nu le-ai atins și limitele lor.

Pentru o elevă gravidă sau un elev care este părinte, articolul 94 permite motivarea prin cerere a cel mult 100 de ore într-un an școlar, fără depășirea a 40% din orele anuale ale unei materii.

Pregătești cererea și o duci la școală

Verifică în catalog orele deja motivate prin cerere și materiile la care copilul a lipsit. Compară-le cu cele două limite. Scrie cererea pentru perioada și orele pe care vrei să le motivezi. Trece numele tău, numele elevului, clasa și motivul absențelor. Poți folosi modelul școlii, dacă are unul. În cel mult 7 zile calendaristice de la revenirea copilului la cursuri, prezintă personal cererea învățătorului, profesorului pentru învățământul primar sau dirigintelui. Cere confirmarea primirii și verifică la școală circuitul cererii. Verifică dacă directorul a aprobat cererea și dacă absențele au fost motivate. Regulamentul prevede motivarea în ziua prezentării actelor justificative; faptul că elevul este sub plafon nu înlocuiește aprobarea directorului.

Poți folosi acest model orientativ, completând datele copilului și orele reale: „Subsemnata/Subsemnatul [nume], părinte sau reprezentant legal al elevului [nume], din clasa [clasa], solicit motivarea absențelor din [data sau perioada], în total [număr] ore de curs, la [materiile], pentru [motiv]. Data [data]. Semnătura [semnătura].” Școala poate avea propriul formular; modelul de mai sus nu este unul național obligatoriu.

Pentru boală duci actul medical

Absențele justificate medical se tratează separat de limita de 40 de ore pentru cererea simplă. Poți prezenta, după caz, o adeverință de la medicul școlar, medicul de familie sau medicul specialist. Dacă elevul a fost internat, pot fi folosite adeverința, certificatul medical, foaia de externare ori scrisoarea medicală de la unitatea unde a fost internat.

Actul medical trebuie vizat de cabinetul școlar sau de medicul de familie care are fișa medicală a elevului. Îl prezinți personal în cel mult 7 zile calendaristice de la întoarcerea copilului la cursuri. Dacă depășești termenul, absențele sunt declarate nemotivate.

Competițiile și olimpiadele au reguli separate

Pentru olimpiade și concursuri școlare, profesorul îndrumător sau însoțitor face solicitarea scrisă, iar directorul aprobă motivarea. Cantonamentele, competițiile sportive și deplasările cu scop educațional au, de asemenea, reguli distincte de cererea simplă a părintelui. Când afli perioada plecării, întreabă dirigintele ce solicitare trebuie pregătită pentru aprobarea directorului.

Dacă orele rămân nemotivate

Orele peste limita anuală ori peste cea a unei materii nu pot fi motivate doar prin cererea părintelui. Fără alt act justificativ, ele rămân nemotivate. Același lucru se întâmplă dacă actele ajung după termenul de 7 zile; nici o cerere aflată sub plafon nu este aprobată automat.

Conform articolului 28 din Statutul elevului, la fiecare 20 de absențe nemotivate într-un an sau la 20% absențe nemotivate la o materie, purtarea este afectată. În gimnaziu și liceu, media anuală la purtare scade cu un punct. În învățământul primar, calificativul scade treptat.

Dacă elevul adună cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună, nu primește pentru acea lună bursa de merit, socială sau tehnologică, potrivit articolului 19 alineatul (6) din regulile burselor. Când absențele sunt legate de motive medicale, actele depuse în 7 zile de la revenirea la cursuri pot restabili dreptul la bursă. La absențe nemotivate care ajung la cel puțin 75% din orele unei materii, școala trebuie să anunțe serviciile de asistență socială.

Dacă cererea este refuzată, cere motivul în scris și depune o petiție înregistrată la școală. Dacă problema nu se rezolvă, te poți adresa inspectoratului. Potrivit articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, instituția care primește sesizarea trebuie să dea un răspuns în 30 de zile de la înregistrare; dacă sunt necesare verificări mai amănunțite, se pot adăuga până la 15 zile la acest termen.

Întrebări frecvente

Poate elevul major să scrie singur cererea?

Da. Elevul major poate face cererea în nume propriu. Obligația de a prezenta personal actele revine părintelui sau reprezentantului legal pentru elevul minor.

Pot trimite cererea prin e-mail sau catalogul electronic?

Regulamentul național nu stabilește o platformă sau o procedură anume de trimitere electronică. Verifică regulamentul școlii și cere confirmarea că cererea a fost primită.

Există un număr maxim de cereri într-un an?

Articolul 94 stabilește limite pentru orele motivate prin cerere, nu un număr maxim de cereri. La fiecare cerere se verifică orele deja motivate în anul școlar și limita fiecărei materii.

Poate fi trecut absent un elev care este la oră?

Nu. Absența se trece în catalog numai când elevul lipsește de la ora respectivă. Nu poate fi folosită ca pedeapsă.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Ministerul Educației, regulamentul școlilor aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, articolul 94; Ministerul Educației, Statutul elevului, articolul 28; Guvernul României, metodologia de acordare a burselor, articolul 19 alineatul (6); Guvernul României, Ordonanța nr. 27/2002 privind petițiile, articolul 8.