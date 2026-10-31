Dacă intimitatea cu partenerul te atrage mai puțin, poți porni discuția de la lucruri concrete: oboseala, timpul pentru relaxare, satisfacția și felul în care vă ascultați. Interesul pentru sexul cu omul alături de care trăiești poate scădea chiar dacă dorința sexuală se păstrează.

Începe cu ce simți în relație și cu timpul pe care îl ai

Sarah Murray, cercetătoare la Universitatea Guelph din Ontario, Canada, atrage atenția că disponibilitatea pentru intimitate nu se explică numai prin hormoni, potrivit Adevărul.ro. Contează dacă te simți iubită și satisfăcută în relație, dar și dacă îți rămâne timp să te relaxezi, să te joci și să te simți atrăgătoare.

Pentru o discuție despre schimbările din viața voastră intimă, poți lua în calcul aceste situații:

Îngrijirea copilului îți consumă energia. Acest lucru poate cântări mai ales când îți impui să fii o mamă perfecționistă, iar serviciul adaugă încă o solicitare. Apropierea de partener ajunge astfel după responsabilitățile de părinte și cele profesionale.

După naștere, felul în care îți privești corpul s-a schimbat. Unele femei nu se mai simt frumoase, iar nemulțumirea față de propriul corp le poate diminua interesul pentru intimitatea în cuplu.

Grijile zilnice rămân nespuse sau neascultate. Dificultatea de a le împărtăși partenerului poate aduce un sentiment de singurătate și poate reduce disponibilitatea pentru apropiere sexuală.

Acestea sunt posibile puncte de pornire pentru conversație, nu explicații care se aplică automat fiecărei femei. În observațiile lui Murray, satisfacția și sentimentul că ești iubită contează alături de timpul disponibil, nu separat de viața de zi cu zi.

Rutina pune în discuție locul noutății în cuplu

„Este clar că atunci când ești prins într-o relație de lungă durată intri într-o rutină”, explică Renee Horowitz, ginecolog și fondatoarea centrului pentru Sexual Wellness din Michigan, despre relațiile de durată.

În privința reacției la experiențe noi, Horowitz descrie și un mecanism biologic: „Există dovezi biologice care arată că o experiență sexuală nouă poate elibera mai multă dopamină din creier. Dopamina este un mesager care acționează asupra centrilor plăcerii. Așa se explică de ce este atât de ușor să fim interesați de o experiență sexuală nouă”.

Murray vorbește despre efortul necesar pentru a menține interesul în viața intimă: „Când un individ face sex cu partenerul său ani și ani de zile asta implică multă creativitate și inventivitate pentru a putea păstra lucrurile proaspete și incitante”, spune cercetătoarea despre partenerii care au o relație sexuală de mulți ani.

Satisfacția sexuală merită și ea loc în conversație. Cifrele citate despre orgasm indică 75% în cazul bărbaților, față de 29% în cazul femeilor, în timpul actului sexual. Multe femei au nevoie și de stimularea clitorisului. Discuția despre apropiere poate include și ceea ce îți oferă efectiv plăcere. Un alt reper, care nu măsoară dorința pentru partener, vine de la National Center for Health Statistics din SUA: între 20 și 59 de ani, femeile au în medie patru parteneri de-a lungul vieții sexuale active, iar bărbații șapte partenere.

Studiul cu 170 de participanți descrie o diferență între femei și bărbați

Într-un studiu prezentat de LiveScience, Murray și Robin Milhausen, de la aceeași universitate, au intervievat 170 de femei și bărbați despre calitatea vieții lor sexuale. Interesul sexual al femeilor pentru partener era mai redus pe măsură ce relația avea o durată mai mare. Dorința raportată de bărbați rămânea constantă.

Interpretarea prezentată lega această evoluție de durata relației, nu de vârstă. Constatarea era propusă ca punct de plecare pentru așteptări mai realiste între parteneri.

Există însă și o altă interpretare: unii cercetători consideră că dorința se reduce la ambii parteneri, dar că bărbații ar putea evita să recunoască schimbarea, asociind interesul sexual permanent cu masculinitatea.

Susținătorii explicației potrivit căreia dorința masculină rămâne constantă invocă testosteronul. Schimbările hormonale sunt puse și în legătură cu trecerea de la pasiunea sexuală la o intimitate bazată mai mult pe afecțiune. Murray cere însă luarea în calcul și a condițiilor concrete din relație.

Cifrele despre durată nu sunt un calendar pentru relația ta

Alte cercetări invocate plasează interesul sexual pentru partener într-un interval de maximum 10 ani. În unele relații monogame, stingerea pasiunii este descrisă mult mai devreme, între luna a treia și luna a 30-a de conviețuire. Aceste intervale nu reprezintă termene aplicabile fiecărui cuplu.

Dacă ai pune semnul egal între dragoste și sex, aceste cercetări ar putea sugera că unele căsnicii nu trec de primele luni. Intervalele descriu însă interesul sexual, nu durata dragostei.

În studiile relatate, 55% dintre femei au spus că, după căsătorie, interesul pentru sexul cu partenerul s-a diminuat, deși dorința sexuală a rămas. Proporția bărbaților care declarau un interes redus pentru soțiile lor era mai mică.

Un adult căsătorit din 10 spune că doarme frecvent singur. Cifra descrie unde doarme, nu câtă dorință sexuală are pentru partener.

O asociere statistică nu stabilește cauza și nici evoluția unui cuplu individual. Când întâlnești asemenea cifre, reperele utile sunt populația studiată, ceea ce s-a măsurat, perioada datelor și metoda cercetării. Pentru discuția cu partenerul, poți rămâne la experiența ta concretă: cât de ascultată te simți, ce îți aduce satisfacție și dacă ai timp pentru relaxare.