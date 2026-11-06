Nu există o vârstă la care orice copil este pregătit pentru rețelele sociale. De la 13 ani poate avea cont pe unele platforme, dar părintele ar trebui să decidă după felul în care copilul înțelege riscurile și respectă regulile, apoi să verifice împreună cu el contul, nu fiecare conversație.

Instagram, Facebook, TikTok și Snapchat indică 13 ani ca vârstă minimă, iar Snapchat avertizează că pot exista diferențe regionale. În România, vârsta de la care copilul își poate administra singur contul Google este 16 ani; pentru unul mai mic, părintele poate crea și administra contul prin Family Link. Vârsta cerută de o platformă nu garantează că un copil este pregătit să o folosească.

Cum îți dai seama dacă este pregătit

Întreabă-l ce ar face dacă un necunoscut i-ar cere o fotografie, l-ar presa să răspundă sau ar trimite mai departe o postare. Vezi dacă poate lăsa telefonul deoparte la ora stabilită și dacă îți spune când ceva îl sperie. Dacă nu poate încă să respecte aceste reguli sau ascunde problemele, amână primul cont; dacă le respectă, puteți începe cu un cont privat și verificări convenite.

Academia Americană de Pediatrie recomandă să te uiți la copil, la ce vede online, la felul în care se liniștește după o experiență neplăcută, la activitățile pe care le-ar putea lăsa pentru ecran și la comunicarea dintre voi. Asociația Americană de Psihologie recomandă verificări și discuții cu un adult mai ales la începutul adolescenței, aproximativ între 10 și 14 ani, împreună cu tot mai mult respect pentru intimitatea copilului. Astfel, doi copii de 13 ani pot primi răspunsuri diferite: unul poate începe cu acces limitat, iar celălalt poate avea nevoie să mai aștepte.

Ce reguli stabiliți pentru primul cont

Spune-i înainte ce vei verifica: aplicațiile instalate, timpul petrecut în ele, lista de contacte și setările de confidențialitate. Nu promite că vei putea vedea orice mesaj și nu îi cere acces la fiecare conversație ca regulă de pornire. Academia Americană de Pediatrie propune să discutați din nou după prima săptămână, după prima lună și după trei luni.

Creați contul cu vârsta reală, setați-l pe privat și verificați cine poate vedea postările, comenta sau trimite mesaje. Stabiliți să nu accepte cereri de la necunoscuți și să îți arate mesajele care îl sperie, îl presează ori îi cer imagini sau date personale. Spune-i că a cere ajutor nu înseamnă că pierde automat telefonul. Alegeți împreună o limită zilnică și un moment în care telefonul este lăsat deoparte. Urmăriți dacă aplicația începe să înlocuiască somnul, școala, mișcarea sau timpul cu alți oameni. La verificările stabilite, păstrați ori schimbați regulile după ce s-a întâmplat în practică. Dacă își respectă înțelegerea și cere ajutor când apare o problemă, puteți discuta despre mai multă autonomie.

Ce poți seta pe telefon și în aplicații

Pe dispozitive Android compatibile, Family Link arată aplicațiile folosite și timpul petrecut în ele. Poți aproba ori bloca aplicații, stabili limite zilnice, filtra unele site-uri și căutări sau bloca dispozitivul. Pentru limita unei aplicații, deschizi Family Link, alegi copilul, apoi „Screen time”, „Time limits”, „App limits”, aplicația și durata zilnică.

Limitarea contactelor pe Android funcționează doar în anumite aplicații de apeluri și mesaje. Dacă WhatsApp sau altă aplicație de mesagerie este permisă, copilul ar putea primi mesaje de la persoane care nu sunt pe lista aprobată. Verificați separat setările fiecărei aplicații.

Pe iPhone sau iPad, prin Partajare familială și Timp de utilizare, poți alege contactele cu care copilul poate comunica. Din „Family Sharing”, alegi copilul, „Allowed Contacts”, apoi „During Screen Time”; poți limita comunicarea la contacte aprobate și cere aprobare pentru unele contacte noi. Pe dispozitivele cu software compatibil, funcția de siguranță a comunicării este activată implicit pentru copiii sub 18 ani și îi poate avertiza când detectează pe dispozitiv imagini sau videoclipuri sensibile.

Pe TikTok, conturile celor între 13 și 15 ani sunt private la început, mesajele directe nu sunt disponibile, iar descărcarea videoclipurilor este oprită. Prin Family Pairing poți lega contul tău de al adolescentului și gestiona timpul, comentariile, căutarea și filtrarea conținutului. Instagram și Facebook folosesc protecții pentru conturile adolescenților sub 18 ani; verificați totuși împreună cine poate vedea conținutul și trimite mesaje.

Ce faci dacă apare hărțuirea online

Retragerea, suferința după folosirea telefonului, schimbările de somn sau alimentație și pierderea interesului pentru activități pot arăta că un copil are o problemă online. Niciun semn nu dovedește singur că este hărțuit. Întreabă-l calm ce s-a întâmplat, înainte să îi iei telefonul sau să hotărăști în locul lui ce urmează.

Ascultă-l, află ce s-a întâmplat și spune-i că nu este vinovat pentru mesajele sau imaginile primite. Salvează capturi de ecran, înregistrări și detalii despre conturi și mesaje înainte de a bloca persoana. Folosiți opțiunile aplicației pentru oprirea contactului, blocare și raportare. Dacă sunt implicați colegi sau situația afectează viața școlară, anunță dirigintele, consilierul școlar ori directorul și trimite dovezile. Școala poate primi și sesizări anonime.

Procedura pentru cazurile de violență în școli, aprobată prin Ordinul nr. 6.235/2023, include hărțuirea prin rețele sociale, mesaje și jocuri online. După sesizare, școala trebuie să cerceteze cazul, să stabilească măsuri de sprijin și să urmărească situația. Dacă apar amenințări sau șantaj sexual, cere ajutor și de la poliție; în pericol imediat, sună la 112. Dacă efectele asupra copilului nu se reduc în una-două zile, UNICEF recomandă sprijinul unui specialist în sănătate mintală sau al medicului de familie.

Întrebări frecvente

Câte ore pe zi poate sta pe rețelele sociale?

Nu există un număr de ore potrivit pentru toți copiii. Alegeți o limită pe care o puteți respecta și schimbați-o dacă folosirea aplicației afectează somnul sau activitățile zilnice.

Poate Family Link să citească mesajele copilului?

Nu oferă acces automat la conversațiile din toate aplicațiile. Nici nu îți arată de la distanță ecranul copilului și nu îți permite să îi asculți apelurile.

Ce pot vedea prin Snapchat Family Center?

Poți vedea prietenii și contactele recente ale adolescentului, nu și conținutul conversațiilor sale.

Ce faci dacă și-a creat cont înainte de vârsta minimă?

Nu îl îndemna să își schimbe data nașterii în cont. Verifică opțiunile platformei pentru raportarea contului; Meta spune că elimină conturile Instagram și Facebook identificate ca aparținând copiilor sub 13 ani.

Unde poate cere copilul ajutor fără să vorbească mai întâi cu școala?

Copiii și adolescenții pot suna gratuit și confidențial la 116 111, de luni până vineri, între 10:00 și 20:00. Din rețelele Orange, Telekom și Vodafone, numărul se formează fără prefix.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Google Account Help și Google For Families Help; Meta; TikTok; Snapchat Parents; Apple Support; Academia Americană de Pediatrie; Asociația Americană de Psihologie; UNICEF; Ministerul Educației și Portalul Legislativ; Asociația Telefonul Copilului.