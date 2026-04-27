Multipla campioană paralimpică Jessica Long, în vârstă de 34 de ani, se pregătește pentru cel mai important rol din viața ei. Sportiva și soțul ei, Lucas Winters, vor deveni părinți de gemeni, doi băieți care sunt așteptați să vină pe lume în luna august a acestui an.

O veste primită pe neașteptate

Vestea a venit complet neașteptat, într-o dimineață de la începutul lunii decembrie. „Am aflat la începutul lunii decembrie, într-o dimineață obișnuită”, a povestit Jessica Long pentru publicația People. Ea a continuat: „M-am trezit și, dintr-un impuls, am făcut un test. Sincer, nu mă așteptam deloc să fie pozitiv”.

Iar momentul în care i-a spus soțului ei, Lucas, care tocmai se întorsese de la cafenea, a fost de-a dreptul unic. „L-am surprins cu vestea. Ne-am îmbrățișat, el a plâns. A fost un moment unic”, își amintește sportiva, care a regretat că, din cauza emoțiilor, nu a înregistrat momentul cu telefonul.

Intuiția nu a înșelat-o

Dar stai puțin, că povestea devine și mai interesantă. Încă de la început, Jessica a avut o presimțire puternică legată de faptul că ar putea avea gemeni, deși apropiații erau sceptici. „Le spuneam tuturor, chiar dacă nimeni nu mă credea. Povestea mea cu Toyota, din reclama de la Super Bowl, dezvăluie că am fost adoptată din Rusia, iar mama mea biologică a avut gemeni după ce m-a născut pe mine”, a explicat ea.

Confirmarea oficială a venit la o programare medicală la 13 săptămâni, lăsând cuplul într-o stare de uimire totală. „Ne-am privit și am zis: «Acest lucru se întâmplă cu adevărat»”.

O bucurie de nedescris.

Anunțul către familie a fost, si, un moment special. „Am spus familiei despre sarcină imediat, dar vestea despre gemeni a meritat ceva special. Reacția mamei mele a fost deopotrivă amuzantă și prețioasă – e un moment pe care îl voi păstra mereu”, a mai povestit sportiva.

Provocările sarcinii și sprijinul neașteptat

V-ați gândit vreodată cum e sarcina pentru o sportivă de performanță? Perioada nu a fost lipsită de dificultăți. Jessica Long s-a confruntat cu grețuri până în săptămâna 19 și a avut pofte alimentare destul de specifice, precum salate Caesar, mere și Coca-Cola.

Numai că sprijinul a venit dintr-o direcție familiară, de la o altă înotătoare paralimpică, Mallory Weggemann. „Mallory a avut propriile ei lupte cu infertilitatea, iar acum, văzând-o cu fiica ei, este o inspirație pentru mine”, spune Jessica. Prietenia dintre cele două s-a dovedit a fi esențială în această perioadă. „Faptul că mă verifică frecvent și îmi oferă sfaturi și sprijin înseamnă enorm”, a completat ea.

Un nou capitol după 20 de ani de carieră

După o carieră de peste două decenii în înotul de performanță (cu un palmares absolut puternic), Jessica Long se pregătește acum pentru maternitate, un rol pe care îl așteaptă cu mult entuziasm. „Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit sportul meu, dar sunt entuziasmată să intru în acest nou rol de mamă, în timp ce mă pregătesc pentru ultimele mele Jocuri Paralimpice, la Los Angeles 2028”, spune ea cu emoție.

Planurile de viitor ale familiei sunt deja conturate, punând accent pe bucuria și iubirea pe care le vor aduce cei doi băieți. „Așteptăm cu nerăbdare plimbările în familie, timpul petrecut în apă, jocurile, învățarea și crearea unui cămin plin de iubire și sprijin”, a mai spus viitoarea mămică.