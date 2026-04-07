Cameron Diaz și-a continuat seria aparițiilor în stilul „quiet luxury” la premiera din New York (care a avut loc luni seară) a noului său film, „Outcome”. Actrița a ales o ținută semnată Fforme, compusă din piese versatile ce fac parte din colecția de toamnă 2026 a brandului.

O ținută studiată, dar relaxată

Cofondatoarea brandului Avaline a purtat o rochie neagră mulată, cu o croială în A, peste care a fost suprapus un strat diafan din jerseu de lână. Ținuta a fost completată de un top cu mânecă lungă și guler înalt. Hai sa vedem cum funcționează combinația asta. La prima vedere, pare simplu, dar piesele, prezentate în cadrul Săptămânii Modei de la New York în februarie, sunt de fapt foarte bine gândite. Topul cu mâneci lungi avea inserții de material semi-transparent pe brațe, în timp ce fusta adăuga o notă de eleganță prin talia marcată și tivul maxi.

Per total, un look ce mizează pe piese de bază, reinterpretate pentru covorul roșu.

Pata de culoare care schimbă totul

Și totuși, cum scoți din anonimat o ținută complet neagră? Simplu. Actrița a adăugat o pată de culoare vibrantă cu ajutorul unei perechi de pantofi roșii cu vârf ascuțit. Iar această alegere a fost continuată și în machiaj, unde rujul roșu a fost piesa de rezistență, alături de sprâncene accentuate și ochi conturați. Părul a fost lăsat liber, cu onduleuri naturale și lejere, completând perfect look-ul.

O colecție cu „stare de spirit newyorkeză”

Ținuta purtată de Cameron Diaz face parte din colecția de toamnă 2026 ready-to-wear a brandului Fforme. Directorul de creație, Frances Howie, se afla „într-o stare de spirit newyorkeză” atunci când a creat-o, după cum scria Thomas Waller în recenzia sa. Dar ce înseamnă mai exact asta? Waller a descris câteva dintre piesele cheie ale colecției, oferind o imagine mai clară asupra viziunii designerului.

„Costumele croite manual din faille de lână melanj au fost deconstruite, făcute modulare cu o vestă ca piesă separată care se blochează, completând un look. Un alt palton elegant fără guler a fost asociat cu o rochie croită fără mâneci. O rochie dramatică în linie A din otoman gri melanj a fost înfășurată în jerseu de lână diafan, creând un efect trompe-l’oeil,” a detaliat Waller.

Despre ce este vorba în „Outcome”

Noul film, „Outcome”, urmărește povestea lui Reef, interpretat de Keanu Reeves, un star de la Hollywood care este forțat să-și înfrunte și să-și ispășească trecutul. Până la urmă, totul pornește de la o amenințare cu o înregistrare video bizară din anii anteriori. Din distribuție mai fac parte Matt Bomer și Jonah Hill.

Filmul va fi lansat vineri pe platforma Apple TV+.