Anne Hathaway, Dua Lipa și Jake Gyllenhaal au fost doar câțiva dintre invitații de seamă la evenimentul Bulgari din Milano. Aici, celebra casă de bijuterii a dezvăluit noua sa colecție, „Eclettica”, ce cuprinde 150 de piese spectaculoase. Dar dincolo de sclipirea vedetelor, cifrele sunt cele care impresionează cu adevărat: colecția include 15 creații transformabile și peste 50 de „bijuterii de milionari”.

De ce Milano?

Alegerea orașului Milano nu a fost deloc întâmplătoare. Jean-Christophe Babin, CEO-ul companiei, a explicat că Roma, locul de naștere al Bulgari, este în mod clar eclectică, „un loc unde secole de artă coexistă și se inspiră reciproc, iar noua noastră colecție de înaltă bijuterie, ‘Eclettica’, distilează acest spirit: lumi diferite, arte diferite, convergând într-un limbaj creativ inconfundabil, unic pentru Bulgari.”

Numai ca Milano are un avantaj specific în acest moment. „Orașul este cel cu cea mai rapidă creștere din Europa și unde există un nou flux incredibil de oameni foarte bogați,” a spus Babin. Milano atrage „cele mai diversificate grupuri de oameni, așa că am considerat că este probabil orașul care se potrivește cel mai bine cu conceptul de eclectism.”

Și momentul ales este unul strategic. Pentru prima dată, Bulgari a prezentat colecția în martie, nu în mai. De ce? Majoritatea bijutierilor își lansează colecțiile în mai, ceea ce face dificil pentru clienți să participe la toate evenimentele. „Ne-am gândit că martie este ideal, o fereastră în calendar pe care am vrut să o încercăm,” a explicat CEO-ul.

Capodoperele colecției Eclettica

Lucia Silvestri, directorul de creație al diviziei de bijuterii, este sufletul din spatele acestor minuni. „Eclectic este un cuvânt care definește Bulgari, iar procesul nostru creativ își găsește energia vitală din diversitate și contrast, iar în modelarea Eclettica, am fost ghidată de sculptură, pictură și arhitectură, pentru creații care întruchipează armonia contrastului și sunt transformate în artă purtabilă,” a declarat Silvestri.

Inspirația ei vine din mai multe surse. „Sculptura inspiră volume tridimensionale care se joacă cu lumina și umbra. Pictura oferă un vocabular cromatic unde pietrele prețioase acționează ca tușe prețioase de culoare, orchestrate în armonii vibrante și neașteptate, iar arhitectura introduce ritm, echilibru și proporție.”

O piesă centrală este colierul Secret Garden, cu un safir Padparadscha de 26,65 carate din Sri Lanka. Despre piatra prețioasă, Silvestri a mărturisit: „A fost dragoste la prima vedere… echilibrul dintre roz și portocaliu este pur și simplu iesit din comun. Nu poți găsi altul de această dimensiune și atât de frumos.” Colierul, de altfel, fusese deja vândut la momentul prezentării.

O altă creație remarcabilă este colierul Emerald Strata, inspirat de coloanele corintice antice. Acesta conține cinci smaralde de 26,05 carate din Zambia. Deși are o structură impunătoare, scopul a fost crearea unei bijuterii „foarte, foarte ușoară și confortabilă, drapându-se ca o țesătură în jurul gâtului.”

Aproape un an a durat doar găsirea smaraldelor de acest calibru.

Nu putem să nu menționăm colierul-eșarfă Seres Scarf, o piesă transformabilă ce a necesitat peste 1.600 de ore de muncă. În centrul său se află un safir de 31,90 carate. „Clienții noștri apreciază foarte mult faptul că o pot purta în moduri diferite – și este eclectic,” a adăugat Silvestri. La fel de puternic este și colierul Eclectic Embrace, cu un smarald columbian de 10,12 carate, a cărui realizare a durat peste 1.000 de ore.

O strategie de business la fel de îndrăzneață

Evenimentul din Milano vine după ce Bulgari tocmai a încheiat „cel mai bun an din istorie” în 2025, după cum a declarat cu mândrie Babin. Asta înseamnă că „brandul a intrat în 2026 cu o tracțiune foarte puternică. Prezentarea în martie capitalizează pe această tracțiune.”

Iar Statele Unite au devenit o piață cheie. Împreună cu Loro Piana (ambele sub umbrela LVMH), Bulgari a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri în SUA, regiunea devenind a doua cea mai importantă piață după China. Până la sfârșitul anului, numărul total de magazine din SUA va ajunge la 35.

Între timp, „Coreea continuă să crească, să crească și să crească incredibil, iar ei sunt cu adevărat pasionați de lux și de bijuterii în particular,” a mai spus Babin. Cât despre Orientul Mijlociu, în ciuda conflictelor din regiune, afacerile merg înainte. „Continuăm să investim în regiune, care este mai rezistentă decât ne-am putea imagina.”

Prețul aurului, o problemă?

V-ați întrebat vreodată cum afectează prețul record al aurului o astfel de afacere? E drept că Babin recunoaște că prețul ridicat a redus numărul de clienți care își pot permite bijuterii din aur. Soluția? O reorientare a activităților de clienteling „mai mult către clienții existenți, oferindu-le creativitate nouă și motive bune pentru a se întoarce” la brand.

Pe de altă parte, CEO-ul consideră că segmentul este rezilient, „pentru că bijuteriile sunt singura plăcere financiară de care te poți bucura și este artmanship, un amestec de artă și măiestrie, așa că porți artă, iar arta este cel mai frumos lucru pentru omenire.”

În plus, există și o adaptare a ofertei. Babin a menționat că celebra colecție B.zero1 din ceramică revine pe piață, „pentru că este frumoasă și, clar, greutatea aurului este înlocuită de greutatea ceramicii, ceea ce face o mare diferență de preț.”