Bogdan Vlădău a revenit cu explicații după criticile stârnite de afirmația lui despre „nevoile de bază ale bărbatului”, formulată într-un interviu ca fiind să fie hrănit de o femeie, să facă dragoste cu ea și „să tacă din gură”. El susține acum că nu a vrut să reducă femeile la tăcere, ci vorbea despre nevoia unui cămin liniștit, fără conflicte.

În practică, discuția asta atinge un loc foarte recognoscibil pentru multe femei: ce se întâmplă când o frază spusă public despre cuplu lovește direct în felul în care tu îți vezi rolul într-o relație. Iar diferența dintre „vreau pace acasă” și „femeia să tacă” nu e deloc mică. Tocmai de aceea, clarificarea lui contează mai ales dacă ai simțit că astfel de idei pun toată presiunea liniștii din casă pe umerii femeii.

Vlădău spune că reacția publică a fost mult peste ce se aștepta și că mesajul i-a fost interpretat greșit. În varianta lui, nu era vorba despre tăcerea femeii, ci despre absența conflictului într-un spațiu în care omul ajunge deja obosit după ziua de lucru sau după tensiuni adunate în afara casei.

„Îți spun sincer, nu m-aș fi așteptat niciodată să existe un asemenea val de hate. Știi că m-a întrebat care cred eu că sunt nevoile de bază ale bărbatului. Eu asta am răspuns. După aceea am explicat în ce context spuneam lucrurile acestea. Nu era «taci din gură». Era să nu existe război. Să vii într-o casă în care este pace. Asta îți dorești când vii acasă, la iubita ta, la soția ta, la copiii tăi. Nu vrei să mai ai conflict și acolo. Poate ai avut la serviciu, poate ai avut pe stradă. Dar lumea nu mai are răbdare să asculte tot.”

În materialul video în care face aceste precizări, tonul lui merge exact în direcția asta: spune că intenția lui nu a fost să jignească, ci să vorbească despre liniște într-o relație.

Unde s-a rupt mesajul și de ce a deranjat atât de tare

Pentru multe femei, problema nu stă doar în intenție, ci în formulare. Când apare expresia „să tacă din gură”, chiar dacă autorul spune ulterior că se referea la pace în casă, formula rămâne una care poate fi citită ca o cerință unilaterală: bărbatul primește hrană, sex și liniște, iar femeia apare în rolul celei care trebuie să întrețină tot acest echilibru.

Aici e și partea utilă pentru viața reală. Dacă o astfel de frază te enervează, poate merită să te uiți la ce te-a atins exact: tonul, împărțirea rolurilor, ideea că doar unul dintre parteneri are „nevoi de bază” sau felul în care conflictul e pus în cârca femeii. Când identifici exact ce te deranjează, îți este mai ușor să spui și în cuplu ce nu accepți.

Vlădău mai spune că o parte din scandal a fost amplificată online de o tânără care a publicat „foarte multe clipuri” critice la adresa lui. El vede aici și o miză de vizibilitate: critica unor oameni cunoscuți ca metodă de a-ți construi imaginea publică.

Potrivit Libertatea, aceasta este una dintre ideile pe care a insistat cel mai mult când și-a explicat poziția: nu neapărat faptul că a fost contrazis, ci felul în care reacțiile s-au adunat și s-au transformat într-un val de ostilitate.

„A început o domnișoară care a făcut foarte multe clipuri. Când eram noi mai tineri, ca să devii cunoscut trebuia să ai niște merite. Trebuia să cânți, să dansezi sau să joci. Astăzi poți să te apuci să critici niște oameni mai cunoscuți și pe spatele lor să-ți faci imagine.”

Ce poți lua de aici pentru relațiile tale, nu pentru scandalul lui Bogdan Vlădău

Dincolo de numele implicate, situația spune ceva foarte actual despre relații și comunicare: aceeași idee sună complet diferit în funcție de cuvintele alese. „Vreau liniște când vin acasă” e una. „Să taci din gură” e alta. Și, sincer, multe conflicte pornesc exact de aici, din formulări care par mici, dar lovesc într-un punct sensibil.

Dacă ai o discuție asemănătoare în cuplu, ajută să traduci cererea în nevoie reală. Nu „nu mai face scandal”, ci „am nevoie de 20 de minute să mă liniștesc după muncă”. Nu „nu mă mai bate la cap”, ci „vreau să vorbim, dar fără să ne atacăm”. E o diferență mare, pentru că nu mai transformi partenerul în problemă, ci explici concret ce ai nevoie.

Și mai e ceva. Dacă într-o relație se vorbește despre „nevoile de bază” ale unuia, discuția sănătoasă este ce nevoi are și celălalt. Liniște, grijă, afecțiune, timp, respect. Fără lista asta spusă clar, apare frustrarea clasică pe care multe dintre noi o știm: una oferă, celălalt cere.

Vlădău spune că nu vrea să convingă pe toată lumea

În explicațiile lui, Bogdan Vlădău insistă că e vorba despre o opinie personală și că nu are o problemă cu cei care nu sunt de acord. Mesajul lui pentru cei deranjați este simplu: dacă nu le place părerea lui, să nu îl mai urmărească.

„Este o părere personală. Dacă nu îți place părerea mea despre un subiect, nu mă mai urmări și atât. Nici pe Iisus nu L-a plăcut toată lumea. N-am avut nicio intenție să jignesc femeile, nicio secundă. Cred că sunt cel mai frumos lucru care ni se întâmplă în viața asta.”

Asta nu închide discuția, dar îți dă un filtru util pentru online. Când vezi o declarație care te irită, ai măcar două opțiuni practice: ori intri într-o dezbatere pentru că simți că merită, ori te retragi și nu mai consumi acel conținut. Ambele sunt valide. Nu orice opinie trebuie dusă până la capăt în comentarii.

Faptul concret, până la urmă, este acesta: după reacțiile dure la declarația lui inițială, Bogdan Vlădău spune clar că expresia care a inflamat publicul nu însemna, în intenția lui, „femeia să tacă”, ci dorința de pace acasă.