Rochiile cu spatele gol și topurile fără bretele sunt, să recunoaștem, o adevărată provocare, mai ales când ai nevoie de puțină susținere. Nu de puține ori am evitat astfel de piese vestimentare, deși îmi plăceau. Recent, am riscat cu un top mulat cu bretele subțiri, sperând că va fi de ajuns pentru bustul meu de mărimea 34D, însă rezultatul a fost un aspect plat și lăsat. A fost ocazia perfectă să testez noile benzi pentru sâni de la Cakes.

Ce primești în pachet?

Când am deschis ambalajul, un tub roz aprins, am găsit benzile de silicon lipite pe folii de plastic. Pachetul conține trei mărimi în total (15, 23 și 30 de centimetri), gândite să se potrivească oricărei forme și mărimi de bust. E drept că, dacă ai un bust mai generos, s-ar putea să fie nevoie să suprapui mai multe benzi pentru extra-suport.

Spre deosebire de rolele clasice de bandă adezivă, aici nu trebuie să tai nimic sau să ghicești dimensiunea. Pur și simplu dezlipești banda de pe folie și o aplici. Dacă nu ești mulțumită de poziționare, o poți dezlipi și repoziționa fără probleme. La finalul zilei, o lipești înapoi pe folie și o pui în tubul ei. În interiorul pachetului există și un pliant care explică diferite moduri de aplicare, în funcție de susținerea dorită. De exemplu, pentru topul meu cu bretele subțiri, am urmat diagrama numită „The Baddie”, ideală pentru ținute fără bretele sau cu umerii goi, care arată cum să adaugi suport sub sâni pentru un efect de lifting discret.

Aplicare rapidă și confort maxim

Dezlipirea benzilor de pe folie necesită puțină răbdare, altfel riști să se lipească de ele însele sau de degete. Odată ce le-ai netezit și le-ai așezat pe piele (asigură-te că pieptul e curat și uscat, fără uleiuri sau loțiuni), ele aderă foarte bine, fără să tragă de piele. Am plasat banda cea mai lungă sub sâni, apoi am folosit două benzi medii pe exteriorul fiecărui sân pentru a-i ridica. Am ținut fiecare bandă apăsată timp de 5-10 secunde pentru a mă asigura că s-a lipit corect.

Iar procesul de aplicare a durat, în total, cam cinci minute. Odată lipite, benzile s-au simțit surprinzător de ușoare și nu au creat niciun disconfort. Un alt plus a fost nuanța aleasă, Honey, care s-a potrivit perfect cu tonul pielii mele. Mai există două nuanțe, Caramel (pentru piele medie sau măslinie) și Cocoa (pentru tonuri mai închise), dar fiind destul de transparente, fiecare nuanță se poate adapta mai multor tipuri de ten.

Testul de 12 ore: Rezistă pe bune?

După ce am găsit configurația potrivită, mi-am pus topul și am fost imediat impresionată. Benzile erau aproape invizibile sub material, din orice unghi, iar pieptul meu arăta mult mai ridicat.

Rezultatul a fost imediat.

Când am plecat de acasă, aveam o mică teamă că benzile ar putea aluneca, mai ales că sunt din silicon, nu dintr-un adeziv tradițional. Spre surprinderea mea, Cakes a menținut totul la locul lui întreaga zi, fără să alunece deloc. Le-am purtat timp de 12 ore, iar când am ajuns acasă, arătau exact la fel ca atunci când le-am aplicat. V-ați gândit vreodată că e posibil așa ceva?

Și îndepărtarea a fost la fel de simplă. Le-am dezlipit în aproximativ cinci secunde, complet nedureros, iar fiecare bandă s-a desprins dintr-o singură bucată. E nevoie de câteva minute de migală să le netezești și să le lipești la loc pe folia de plastic, dar merită efortul pentru confortul oferit.

Merită investiția de 48 de dolari?

Dar merită, până la urmă, prețul de 48 de dolari? Fiecare bandă poate fi refolosită de până la trei ori, iar cum nu apelez la astfel de soluții foarte des, un set îmi poate ajunge cu ușurință câteva luni. Ba chiar, cu o îngrijire corespunzătoare, cred că durata de viață poate fi prelungită. De la primul test, le-am mai purtat de două ori, o dată cu un pulover cu spatele gol și o dată cu un top tip bandeau, și m-au impresionat la fel de mult de fiecare dată.

Singurul mic inconvenient a fost că mi s-a părut puțin dificil să ascund complet benzile sub topuri foarte decoltate, dar probabil că practica rezolvă și asta. Dacă ai renunțat la banda adezivă tradițională și vrei o opțiune care se aplică și se scoate fără să irite pielea, stă fixă toată ziua și nu necesită foarfece, Cakes Tape este o soluție care merită încercată. Le văd extrem de utile în sezonul nunților din toamnă, când parcă toți cunoscuții mei se căsătoresc.