Dacă îți place ideea unei vacanțe care amestecă muzica urbană cu atmosfera de stațiune, Beach, Please! vine vara aceasta cu o schimbare mare: ediția aniversară din 2026 deschide oficial NIBIRU, un nou complex de entertainment de 210.000 mp, la Costinești, în județul Constanța. Festivalul are loc între 8 și 12 iulie 2026, iar spațiul rămâne apoi deschis zilnic, până la sfârșitul lunii august.

La Costinești, în județul Constanța, miza nu este doar line-up-ul cu Playboi Carti, Yeat, Future, Don Toliver, Tyla, Quavo și Nemzzz. NIBIRU este prezentat ca cel mai mare proiect de entertainment privat de pe litoralul românesc, cu o estimare de peste 2.000.000 de vizite și cu un impact de aproximativ 400 milioane de euro în economia județului Constanța. Pentru tine, asta înseamnă că experiența nu se oprește la cele cinci zile de festival: după 12 iulie, locul rămâne activ toată vara.

Și aici apare partea utilă, mai ales dacă te gândești la un city break pe litoral sau la câteva zile de vacanță cu prietenele. NIBIRU promite peste 150 de evenimente și peste 200 de artiști români și internaționali, plus festivaluri tematice, spectacole zilnice gratuite și zone dedicate familiilor. Dacă nu vrei neapărat să stai lipită de scena principală ore întregi, ideea de stațiune construită pentru entertainment schimbă puțin tiparul clasic al verii la mare.

Beach, Please! 2026 vine cu 3 scene și o producție de patru ori mai mare

Ediția din 2026 va avea 3 scene: scena principală Beach, Please!, scena The Essence și NIBIRU Arena. Pe scena principală, producția urcă vizibil față de anii trecuți: aproximativ 1100 mp de LED, peste 70.000 de piese de schelă, adică de patru ori mai mult decât în edițiile precedente, și o structură a cărei greutate este echivalentă cu 500 de mașini (2 tone).

Unul dintre momentele așteptate este reuniunea dintre Ian și Azteca, doi artiști importanți ai scenei trap din România. Dacă mergi pentru atmosfera locală, nu doar pentru numele internaționale, acesta este unul dintre punctele de urmărit în program.

Potrivit Mediafax, organizatorii văd ediția din acest an ca pe startul unei veri întregi de evenimente, nu ca pe un festival izolat. Asta contează și pentru felul în care îți faci planurile: poți alege aglomerația și energia din 8-12 iulie sau poți ținti perioada de după, când stațiunea rămâne deschisă seară de seară, până la final de august.

„Este cea mai mare ediție Beach, Please! de până acum, atât din punct de vedere al artiștilor, dar și al producției. Fiind găzduit în NIBIRU, o stațiune construită special pentru a găzdui evenimente de amploare, Beach, Please! nu seamănă cu niciun alt festival muzical din lume. Stațiunea NIBIRU își deschide porțile odată cu începerea Beach, Please cel mai mare festival muzical din Europa, care acum este doar primul dintre marile festivaluri și evenimente ce vor fi găzduite aici, și rămâne deschisă zilnic, seară de seară, până la sfârșitul lunii august. Beach, Please! deschide Nibiru, iar NIBIRU rămâne deschis toată vara” -80% Ghete GRYXX maro, SX2602, din piele intoarsa Cumpără -46% Ochelari de soare PLD 2167/S 4NZ/5Z 56 - Marime 56 mm Cumpără -49% Prosop Plaja Romania , Diverse Modele , 100x180 cm 70x150 cm Cumpără

Selly a legat astfel festivalul de lansarea noii stațiuni. Pentru litoral, pariul e limpede: mai mult entertainment în afara plajei și mai multe motive să rămâi câteva zile în plus.

Transportul este organizat din 13 stații, iar accesul se face doar cu bilet nominal

Dacă te interesează partea practică, organizatorii au anunțat 100 de autobuze și microbuze pentru transportul de pe litoral în festival, din 13 stații, la 25 lei de persoană. Pentru voluntari, tariful este 10 lei.

Din Constanța, cursele sunt programate între 12:00 și 21:00, din oră în oră. Din Mangalia, între 14:00 și 20:00, tot din oră în oră. Noaptea, transportul funcționează între 00:00 și 03:00, din oră în oră, iar între 03:00 și 06:00 autobuzele pleacă imediat ce sunt pline. Dacă vii din alt oraș și aterizezi la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP), există și shuttle-uri directe către zona festivalului, la tarif fix de 150 RON de persoană, cu plecări la 00:30, 02:00, 04:00, 07:30, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00 și 22:00.

Accesul în festival se face exclusiv pe baza biletelor nominale și netransferabile, cu act de identitate valid. Iar dacă mergi în grup, merită să verificați toate biletele din timp, ca să nu apară surprize la intrare.

Siguranța este o prioritate, cu 1000 de agenți de pază și fără acces sub 14 ani

Organizatorii au anunțat o politică de toleranță zero asupra substanțelor interzise și campania antidrog „Păstrează-ți amintirile curate”, care va rula prin spoturi pe ecranele scenelor și prin mesaje anti-consum transmise de artiști. Este una dintre puținele informații clare despre componenta de wellness și responsabilitate prezentă în experiența festivalului.

Zona de siguranță include 1000 de agenți de pază, 2 spitale mobile, un punct medical, 3 ambulanțe private și un sistem de monitorizare video cu peste 150 de camere de supraveghere. Jandarmeria Mobilă „Tomis” acționează zilnic împreună cu alte structuri MAI, inclusiv Poliția, ISU, Garda de Coastă și ANITP, cu măsuri de control pirotehnic și antiterorist, câini de serviciu și filtre dedicate.

Dar este bine de știut și limita clară pentru familii: minorii sub 14 ani nu au acces în festival. Există, în schimb, zone dedicate familiilor în cadrul stațiunii NIBIRU, iar asta poate conta dacă plănuiești o ieșire pe litoral după încheierea festivalului, când spațiul rămâne deschis și programul include spectacole zilnice gratuite.

Biletele pentru 2027 intră în pre-sale chiar din 8 iulie

Un detaliu pe care mulți îl vor urmări încă din prima zi: pre-sale-ul pentru Beach, Please! 2027 începe miercuri, 8 iulie, la ora 19:00, pe site-ul oficial al festivalului. Prețul de pornire este de 59 de euro pentru General Access, iar biletele sunt în număr limitat.

În perimetrul festivalului vor exista și surse de apă gratuită, prin cișmele, un lucru simplu, dar util într-un eveniment de vară de asemenea dimensiune. Dacă mergi, acesta e genul de detaliu care chiar îți face ziua mai ușoară.