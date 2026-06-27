Dacă aveți un fond de ten deschis de mult timp, un rimel „încă bun” sau un ruj pe care îl purtați ocazional, este important să verificați ambalajul înainte de a le folosi din nou. Machiajul are un termen de valabilitate după deschidere, iar depășirea acestui punct poate irita pielea, duce la o aplicare defectuoasă și la un aspect necorespunzător al produsului.

În practică, primul element de căutat este simbolul PAO: un borcan deschis, urmat de o cifră și litera „M”. Simbolurile precum 6M, 12M sau 24M indică faptul că produsul ar trebui utilizat timp de 6, 12 sau 24 de luni de la deschidere. Acesta este un reper mult mai util decât încercarea de a ghici vizual starea produsului.

Semnele care arată că produsul nu mai este în regulă

Problema nu se limitează la faptul că machiajul vechi nu mai arată la fel de bine. Miza reală o reprezintă sănătatea pielii dumneavoastră. Un produs expirat își poate schimba textura, culoarea și mirosul, iar aceste modificări devin imediat vizibile pe ten: se întinde neuniform, se strânge ciudat, oxidează sau lasă o senzație neplăcută.

Thynna Wagenblast, artist profesionist de machiaj pentru celebrități, a explicat pentru Eonline că ambalajul produsului rămâne un indicator de încredere.

„Un ghid bun este să verificați ambalajul pentru simbolul PAO, care arată ca un borcan deschis și indică durata de viață a produsului după deschidere. Veți vedea de obicei 6M, 12M sau 24M, «M» însemnând luni.”

Iar dacă ambalajul nu mai oferă indicii clare, produsul în sine va semnala starea sa. Thynna Wagenblast atrage atenția asupra a patru schimbări foarte clare: mirosul, textura, culoarea și modul de aplicare.

„Dacă un produs miroase diferit, are o altă senzație, nu se aplică la fel ca înainte sau și-a schimbat culoarea, acestea sunt semne că ar putea fi expirat.”

Dacă rimelul s-a îngroșat, fondul de ten s-a separat în flacon sau rujul nu mai alunecă la fel, nu este un capriciu să îl scoateți din trusă. Este una dintre cele mai simple metode prin care evitați iritațiile și un machiaj cu un aspect obosit.

Greșeli frecvente în depozitare

Mulți dintre noi păstrăm produsele în baie, deoarece sunt la îndemână. Însă umiditatea și schimbările de temperatură nu contribuie deloc la menținerea formulei produselor. Un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, păstrează mai bine calitatea machiajului și reduce riscul de contaminare.

Potrivit Eonline, recomandarea de bază este simplă: produsele trebuie închise bine după folosire, depozitate corect și completate de o rutină minimă de igienă pentru pensule. Acest detaliu face diferența între un kit curat și unul care adună bacterii fără a vă da seama.

Thynna Wagenblast rezumă foarte clar ce este de făcut:

„Păstrarea produselor bine închise, depozitarea lor corespunzătoare și spălarea pensulelor de machiaj cel puțin o dată pe săptămână sunt modalități simple, dar eficiente, de a menține o bună igienă.”

De asemenea, oferă un reper ușor de reținut: „În general, păstrarea machiajului într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de umiditate, va ajuta la păstrarea calității sale.” Dacă aveți trusa pe pervaz, lângă calorifer sau în baie, aici este primul pas de îmbunătățire, chiar înainte de a cumpăra ceva nou.

Cum să vă refaceți trusa, începând cu esențialele

Nu este necesar să aruncați totul dintr-odată. Mai util este să verificați fiecare produs și să înlocuiți mai întâi categoriile pe care le folosiți zilnic. Thynna Wagenblast afirmă direct că, dacă cineva ar trebui să își refacă trusa complet, s-ar concentra pe „produse esențiale de încredere din fiecare categorie”. Aceasta înseamnă mai puține cumpărături impulsive și mai multe produse pe care chiar le terminați.

Dacă doriți câteva repere concrete, în zona de bază apare fondul de ten lichid Almay, în nuanța 200 Light Medium, purtat de Miranda Kerr. Pentru fixare, o variantă populară este o pudră liberă cu SPF 15, care a strâns peste 25.000 de evaluări de 5 stele, un semn puternic de încredere față de un produs fără astfel de evaluări.

Despre produsele pentru buze, Wagenblast a menționat simplu ce îi place: „Îmi plac rujurile lichide și gloss-urile Anastasia Beverly Hills pentru o culoare rezistentă și confortabilă.” Dacă doriți un machiaj ușor de purtat toată ziua, aici aveți un punct bun de plecare.

Există și alte variante de urmărit când apar reduceri. Prime Day, eveniment disponibil pentru membrii Amazon Prime, a inclus produse de beauty și accesorii deja populare: măști Cosrx, masca Biodance cu reducere de 25%, produse L’Oréal Paris precum rujul tip stain și uleiul Plump Ambition Hyaluron Lip Oil, dar și geanta JW PEI Lucia Classic Top. Charlotte Tilbury a intrat la rândul ei în prima sa campanie Prime Day, inclusiv cu creioanele de buze iconice, între care nuanța virală Pillow Talk.

Un scurt ghid util înainte de următoarea comandă

Dacă doriți să faceți ordine fără stres, puteți urma acești pași: verificați simbolul PAO pe fiecare produs, mirosiți și testați textura, mutați machiajul într-un loc uscat și răcoros, apoi spălați pensulele măcar o dată pe săptămână. Abia după aceea are sens lista de cumpărături.

Și, dacă vă place să aveți o paletă completă într-un singur produs, merită notată și preferata lui Kyle Richards: include trei farduri de ochi coapte în nuanțe neutre, un Baked Bronze-n-Brighten în Tahitian Glow, două Baked Natural Glow Highlighters și un Baked Blush-n-Brighten în Pink Buttercream.