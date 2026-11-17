JLO Beauty, marca fondată de Jennifer Lopez și deținută de JLo Beauty & Lifestyle, LLC, a lansat Beso Bling, un balsam de buze decorat cu cristale Swarovski, la 150 de dolari pe bucată. Pentru cumpărătoarele interesate de produs, întrebarea este ce primesc în plus față de Beso Balm, varianta obișnuită listată la 19 dolari.

Diferența dintre prețurile afișate este de 131 de dolari. Cele două produse au aceeași cantitate, 8 ml, dar listele de ingrediente publicate sunt diferite; marca nu prezintă un test care să arate că ediția cu cristale hidratează buzele mai bine.

Ce primești pentru cei 131 de dolari în plus

Beso Balm a apărut în 2023. Varianta obișnuită era listată la 19 dolari și 8 ml pe pagina IPSY consultată la 17 noiembrie 2026. La aceeași dată, pagina americană JLO Beauty afișa 150 de dolari și 8 ml pentru Beso Bling. Relatarea despre lansare menționa și o reducere la 120 de dolari pe bucată, astfel că prețul plătit poate depinde de oferta afișată la cumpărare.

Beso Bling are un recipient decorat cu cristale și este vândut în trei variante: The Dancer cu aromă de măr, The Singer cu aromă de cireșe și The Star cu aromă de cocos. Setul care le cuprinde pe toate trei era prezentat la 225 de dolari în relatarea din 17 noiembrie. Marca descrie ediția ca fiind limitată și spune că nu o va reaproviziona.

Lista de ingrediente a ediției cu cristale include ulei și extract din frunze de măslin, ulei de măsline fermentat, squalane, vitamina E și ulei de floarea-soarelui. Lista publicată pentru balsamul obișnuit include, între altele, ceară de candelilla, extract de gardenie și ulei de cătină. Așadar, diferența nu este doar recipientul, însă listele de ingrediente nu arată cât de bine lucrează un produs față de celălalt pe buze.

Ce se știe despre efectul balsamului

JLO Beauty spune că Beso Bling lasă buzele moi, le dă luciu și o senzație de hidratare și ajută stratul care păstrează umezeala în piele. Acestea sunt afirmațiile mărcii despre produs, nu rezultate dintr-un test comparativ publicat pe pagina balsamului.

Marca descrie amestecul său Terralume drept o combinație de patru ingrediente provenite din măsline. În paginile sale apare și un studiu făcut timp de opt săptămâni pe 38 de persoane, dar acesta a urmărit un ser și o cremă de față JLO Beauty, nu Beso Balm sau Beso Bling. Studiul nu poate spune dacă ediția de 150 de dolari are un efect mai bun decât balsamul de 19 dolari.

Cât ajunge să coste o comandă în România

România apare în lista de țări a magazinului internațional JLO Beauty, unde prețurile sunt afișate în lei. Potrivit mărcii, transportul se calculează la plasarea comenzii, în funcție de adresă, iar taxele aplicabile sunt incluse în suma afișată atunci. Marca spune că nu se cer alte taxe la livrare.

Prețul american de 150 de dolari nu este, prin urmare, suma finală a unei comenzi pentru România. Pentru livrările în Europa, JLO Beauty indică orientativ între 5 și 10 zile lucrătoare. Pagina produsului spune că expedierea comenzilor care conțin Beso Bling începe la 23 noiembrie 2026.