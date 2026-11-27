Două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen vândute în rețeaua Auchan sunt retrase de la vânzare și rechemate de la cumpărători, a anunțat ANSVSA pe 27 noiembrie 2026. Sunt vizate borcanele Firenze de 220 g din lotul L260729, din cauza posibilei apariții a mucegaiului.

Rechemarea îi privește pe cei care au cumpărat produsele din acest lot, inclusiv din magazinele My Auchan. Borcanele pot fi returnate la magazinul de unde au fost cumpărate; anunțul de retur cere bonul fiscal și stabilește termenul de 8 decembrie 2026.

Ce borcane sunt vizate

ANSVSA a identificat două sortimente, ambele fără zahăr adăugat și cu îndulcitori:

Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină și colagen.

Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii și piersică, cu proteină și colagen.

Ambele au 220 g, poartă lotul L260729 și au data expirării 29 iulie 2028. Aroma singură nu este suficientă pentru identificare: rechemarea anunțată privește acest lot. Nici data de expirare îndepărtată nu schimbă recomandarea de a nu consuma un borcan care are codul vizat.

De ce sunt rechemate pastele tartinabile

Potrivit ANSVSA, la suprafața produselor au fost observate schimbări neobișnuite care pot indica dezvoltarea mucegaiului. Autoritatea vorbește despre o posibilitate, nu despre mucegai confirmat în fiecare borcan. Cumpărătorii nu trebuie să aștepte apariția unor pete vizibile pe produsul pe care îl au acasă pentru a verifica lotul.

Retragerea scoate produsele vizate de la vânzare, iar rechemarea se adresează celor care le-au cumpărat deja. Producătorul este FIRENZE COM SRL din Ploiești, care a inițiat măsura împreună cu Auchan România. Pagina de produs a magazinului indică aceeași firmă și drept distribuitor.

Cum se face returul până la 8 decembrie

Cumpărătorul verifică pe borcan sortimentul, gramajul de 220 g și lotul L260729.

Nu consumă produsul din lotul rechemat.

Îl duce, împreună cu bonul fiscal, la Serviciul Clienți al magazinului Auchan de unde l-a cumpărat, până la 8 decembrie 2026.

Anunțul de retur nu descrie o procedură pentru cumpărătorii care nu mai au bonul și nici nu precizează cum se restituie prețul.