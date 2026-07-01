Ashley Cain, fosta vedetă a emisiunii „Ex on the Beach”, a anunțat pe Instagram decesul bunicii sale, la câțiva ani după ce și-a pierdut fiica, Azaylia, în 2021, la vârsta de opt luni. Mesajul lui a depășit vestea tristă, devenind un portret clar al unei legături de familie care i-a marcat viața.

Gestul lui Ashley atinge o temă pe care mulți o amână: cum să exprimi, cât încă poți, însemnătatea unei persoane în viața ta. Ashley nu a vorbit despre gesturi mari, ci despre lucruri mărunte și esențiale: cineva care îi pregătea cina, se juca fotbal cu el „când nimeni altcineva nu ar fi făcut-o”, îl făcea să se simtă în siguranță și iubit. Acest aspect rămâne relevant pentru noi toți: amintirile prețioase sunt, de obicei, repetitive, calde, obișnuite, nu spectaculoase.

„Ieri, ne-am luat rămas bun de la bunica mea. Nu era doar bunica mea. Era îngrijitoarea mea, protectoarea mea, confidenta mea și, în atâtea feluri, a doua mea mamă.”

În același mesaj, Ashley a explicat că bunica l-a ajutat să crească și l-a format prin iubirea ei. „Când mă uit înapoi acum, îmi dau seama cât de mult din bărbatul care am devenit a fost construit pe dragostea pe care mi-a dat-o”, a scris el. Este un detaliu care nuanțează povestea: nu este doar despre pierdere, ci despre moștenirea anilor de grijă, răbdare și afecțiune.

Durerea lui vine după pierderea fiicei sale, Azaylia, în 2021

Pentru Ashley Cain, această despărțire urmează unei alte lovituri uriașe. Fiica lui, Azaylia, a murit în 2021, la opt luni, din cauza leucemiei. De atunci, el a folosit rețelele sociale pentru a vorbi despre doliu și pentru a-i păstra vie memoria.

Acest lucru spune mult despre modul în care își menține echilibrul emoțional. Nu prin tăcere, nici prin a se purta ca și cum totul ar trece repede, ci prin memorie activă. Prin cuvinte, prin imagini, prin recunoștință exprimată deschis. Pentru cine trece printr-o perioadă de doliu, această idee poate fi foarte utilă: uneori ajută să nu te grăbești să „închizi” durerea, ci să-i oferi un loc clar în viața ta.

Potrivit Mirror, Ashley și-a descris bunica drept femeia cu „cea mai bună inimă” pe care a cunoscut-o vreodată, o persoană care și-a susținut familia cu „o putere tăcută, o compasiune fără sfârșit și un altruism complet”. Nu sunt formule pompoase. Din ce a povestit el, calitățile se văd în fapte: mesele pregătite, rugăciunile, îmbrățișările, lecțiile de viață, prezența constantă.

„Ea m-a făcut să mă simt în siguranță. Ea m-a făcut să mă simt iubit. Ea a crezut în mine înainte ca lumea să-mi cunoască vreodată numele și nu a încetat niciodată să creadă în mine, indiferent unde m-a dus viața.”

Felul în care o onorează este simplu și tocmai de aceea funcționează

Una dintre cele mai puternice alegeri ale lui Ashley a fost să transforme amintirea în ceva concret. El a distribuit anterior un videoclip în care dansează cu bunica sa la aniversarea ei de 90 de ani, pe melodia „Love Is All Around” a trupei Wet Wet Wet. Despre acel moment a scris: „Relația mea cu ea este ceva special și voi fi veșnic recunoscător pentru tot ce m-a învățat. Acest videoclip nu avea nevoie de nicio șlefuire, pentru că strălucirea era deja în momentul care a fost împărtășit.”

Dacă doriți să preluați o idee aplicabilă de aici, este chiar sugestia de a nu aștepta ocazia perfectă. Un filmuleț făcut la o masă de familie, o înregistrare cu vocea cuiva drag, o rețetă scrisă de mână, o poză de la o aniversare obișnuită pot deveni, mai târziu, ancore emoționale puternice. Nu trebuie „șlefuite”, ci doar păstrate.

Ce puteți face și dumneavoastră, fără gesturi mari

Povestea lui Ashley indică o direcție evidentă: legăturile cu persoanele mai în vârstă din familie se construiesc în timp, nu la final. Dacă aveți o bunică, un bunic sau o rudă apropiată cu care tot spuneți că veți sta „mai pe îndelete”, acesta poate fi impulsul de care aveați nevoie.

Puteți începe simplu. Întrebați despre copilăria lor. Gătiți împreună ceva ce fac „după ochi”. Faceți o fotografie sau un video într-o zi absolut obișnuită, nu doar la sărbători. Și exprimați direct ce apreciați. Ashley a făcut exact asta în omagiul lui: a mulțumit „pentru fiecare masă, fiecare îmbrățișare, fiecare rugăciune, fiecare lecție și fiecare act de dragoste” care i-au modelat viața.

„Cea mai grea parte a pierderii cuiva ca ea este să știi că nu va mai fi altcineva. Oameni ca bunica mea nu apar de două ori. Ei lasă amprente pe sufletul tău pe care timpul nu le poate șterge niciodată.”

Tocmai aici se regăsește și ideea cea mai blândă a acestei povești: oamenii aceștia nu pot fi înlocuiți, dar pot fi purtați mai departe prin gesturile pe care le lăsați în urma lor. Ashley și-a încheiat mesajul cerându-i bunicii să-i dea lui Azaylia „cel mai mare sărut și îmbrățișare” și să continue să aibă grijă de ea „în cerurile de sus”. Este o imagine dureroasă, dar foarte clară despre cum memoria, iubirea și dorul pot coexista în aceeași frază.

Dacă ați amânat acel telefon sau acea vizită, poate acesta este semnul să nu o mai faceți. Uneori, o conversație obișnuită de azi devine amintirea pe care o veți prețui cel mai mult.