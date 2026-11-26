Aparatele dentare false vândute online cu 3-4 euro sunt purtate pentru aspect, nu pentru îndreptarea dinților, arată o relatare Digi24 din 26 noiembrie 2026. Medicii citați avertizează că aceste accesorii pot răni gingiile și pot afecta dinții celor care le poartă.

Produsele apar în clipuri ca accesorii pentru zâmbet și sunt promovate inclusiv de creatori de conținut. Un aparat cumpărat gata făcut nu este ales după dinții persoanei care îl poartă și nu înlocuiește tratamentul stabilit de un medic stomatolog.

Fenomenul fusese semnalat și în octombrie 2026: un cumpărător intervievat de Știrile ProTV a spus că plătise 30 de lei pentru un aparat decorativ. Este prețul acelui produs, nu un tarif pentru toate aparatele false.

De ce aparatul decorativ nu îndreaptă dinții

Medicul stomatolog Florin Burlibașa explică faptul că dispozitivele folosite în tratament sunt făcute pentru fiecare pacient, în cabinet sau cu ajutorul unui laborator dentar. Un dispozitiv realizat pentru o persoană nu poate fi folosit pentru alta.

În cazul gutierelor transparente folosite pentru îndreptarea dinților, medicul verifică dinții și felul în care aceștia se întâlnesc când gura se închide. Pot fi necesare radiografii, scanări sau amprente. Gutierele sunt apoi făcute pentru pacient, după un plan de tratament, iar medicul urmărește evoluția.

Aparatul fals din clipuri are alt scop: este purtat ca ornament. Prețul lui mic nu spune nimic despre felul în care se așază pe gingii sau despre forța pe care o poate exercita asupra dinților.

Ce se poate întâmpla când este purtat

Medicii citați în relatările despre aparatele false descriu răni ale gingiilor și ale interiorului gurii, inflamații și infecții. Produsul se poate rupe, poate înțepa sau poate fi înghițit. Ei avertizează și că presiunea nepotrivită poate afecta dinții, până la posibilitatea pierderii unui dinte.

La 2 octombrie 2026, ANPC nu primise reclamații despre aceste produse, potrivit declarației președintelui instituției relatate la acea dată. Acesta lua în calcul un control; relatarea nu anunța unul deja început.

Avertizarea despre gutiere privește alte produse

Autoritatea americană pentru alimente și medicamente, FDA, spune că nu a autorizat gutiere transparente vândute direct cumpărătorilor fără prescripție și fără supravegherea unui medic. FDA a primit raportări despre dureri dentare sau de maxilar, probleme la mușcătură, dinți care s-au aliniat mai rău și spații noi între dinți. Aceste raportări privesc gutierele transparente, nu aparatele decorative din clipuri.

Dacă un aparat decorativ provoacă durere sau rănește gingia, persoana care l-a purtat poate cere un consult stomatologic. Pentru cei care folosesc gutiere transparente și observă simptome noi ori mai puternice, FDA recomandă evaluarea de către dentist sau medicul care îndreaptă dinții. În Statele Unite, incidentele grave legate de aceste gutiere pot fi raportate producătorului și prin sistemul MedWatch.