Anua, brandul de K-beauty care a explodat pe rețelele sociale, face un pas major pe piața de îngrijire a pielii. Cu vânzări care au depășit 500 de milioane de dolari în 2025 și peste 1,2 milioane de produse vândute doar pe TikTok Shop, compania se lansează acum în segmentul dermocosmeticelor cu o nouă gamă de creme hidratante, Barrier Reboot, dezvoltată în premieră alături de dermatologi.

De la viral pe TikTok la încredere clinică

Schimbarea de strategie este clară și asumată. „Anul acesta, sloganul brandului nostru este «Anua: Unde trendul întâlnește încrederea»”, a declarat Salang Yoon, product manager la Anua. E drept că, până acum, mulți asociau brandurile coreene mai degrabă cu produse la modă și texturi plăcute. Numai că Anua vrea să schimbe această percepție.

„Mulți clienți sunt familiarizați cu brandurile K-beauty, dar cred că sunt bune doar la formule senzoriale și produse la modă… Barrier Reboot se concentrează pe construirea încrederii în brandul nostru și pe oferirea clienților globali a unei linii bazate pe studii clinice pe care o pot folosi în mod continuu”, a explicat Yoon.

O piață de 500 de milioane de dolari

Și nu e de mirare că fac acest pas. Cifrele sunt, pe bune, impresionante. Uleiul de curățare Heartleaf Pore Control se vinde în peste 50.000 de unități lunar pe Amazon, iar brandul este unul dintre primele pe care Ulta Beauty le testează pe propria sa platformă TikTok Shop. V-ați fi gândit că un brand viral are o strategie atât de calculată?

Statele Unite reprezintă piesa de rezistență pentru companie. „SUA este cea mai mare piață [a Anua]”, confirmă Yoon. Iar noua gamă nu este doar un experiment. „Barrier Reboot va fi o sursă uriașă de venit pentru strategia noastră nu doar anul acesta, ci și în următorul și chiar peste doi ani: vrem ca oamenii să știe că suntem un brand serios.”

Ce aduce nou gama Barrier Reboot?

Noua linie, dezvoltată cu un consiliu de cinci dermatologi, include trei produse create pentru diferite tipuri de ten. Prețurile sunt de 24 de dolari pentru Daily Moisturizer și 26 de dolari pentru Water Gel Cream și, respectiv, Intensive Cream. Dar hai să vedem ce face fiecare.

„Crema Water Gel se adresează clientului cu ten mixt și exces de sebum; crema hidratantă zilnică este pentru familie, inclusiv pentru copiii cu vârsta de 36 de luni și peste, iar crema intensivă este mai mult un tratament pentru persoanele cu piele extrem de uscată”, detaliază Salang Yoon.

Unul dintre medicii implicați în dezvoltarea formulelor este Dr. Muneeb Shah (cunoscut pe TikTok drept @doctorly, cu 17,7 milioane de urmăritori). Acesta a subliniat o lipsă pe piața americană: „Există o mulțime de produse dermocosmetice pe piața din SUA, dar unde exista cu adevărat loc de îmbunătățire era în această experiență texturală și în purtabilitatea pe parcursul zilei”. Formulele se bazează pe o combinație de precursori de ceramide, acizi grași și colesterol, menită să ajute bariera pielii să se refacă pe termen lung.

Strategia de expansiune și viitorul

Produsele sunt deja disponibile pe Amazon și online la Ulta. Iar planurile nu se opresc aici. Anua va fi lansat și la Sephora mai târziu în cursul acestui an, ca parte a parteneriatului retailerului cu Olive Young pentru brandurile K-beauty.

Anua este unul dintre cele trei branduri deținute de conglomeratul coreean The Founders Inc., alături de brandul de îngrijire pentru animale de companie Project 21 și cel de îngrijire a părului From Labs. Viziunea lor este una pe scară largă.

„Demografia clienților noștri este largă; vrem să comunicăm masiv cu mulți clienți, în loc să ne concentrăm pe nevoi de nișă”, a mai spus Yoon. În ceea ce privește intrarea în lumea dermocosmeticelor, acesta a concluzionat că Barrier Boost „este doar începutul.”