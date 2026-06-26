Andreea Mantea, prezentatoare TV, locuiește împreună cu fiul ei, David, într-o vilă amenajată într-un mix de stiluri care nu pare deloc forțat: modern în zona de zi, clasic în dormitor. E genul de combinație care atrage fiindcă arată o casă trăită, nu un decor făcut doar pentru poze.

În practică, schema e ușor de înțeles și chiar de adaptat: spațiile pe care le folosești toată ziua, cum sunt livingul și bucătăria, merg pe linii simple și piese minimaliste, iar camera în care vrei mai multă atmosferă poate duce un registru mai decorativ. Asta se vede clar aici, unde zona open-space este aerisită, iar dormitorul merge într-o estetică clasică, cu tapet decorativ, mobilier alb, accente aurii și pat cu baldachin.

Zona de zi merge pe modern simplu, fără să pară rece

Livingul este integrat cu bucătăria într-un open-space, una dintre cele mai practice soluții dacă vrei să simți casa mai mare și mai ușor de folosit zi de zi. În locul unei încărcări cu multe obiecte, amenajarea merge pe piese minimaliste, o canapea discretă, un covor bej și draperii maro cu perdele albe.

Pentru tine, ideea utilă de aici e combinația de neutre. Bejul, maroul și albul funcționează bine împreună fiindcă nu obosesc vizual și îți lasă loc să schimbi mici detalii în timp, fără să refaci toată camera. Dacă ai deja o canapea simplă, poți obține un efect apropiat doar din textile: covor într-o nuanță caldă și perdele luminoase.

Si bucătăria urmează aceeași logică. Este spațioasă și dotată cu echipamente moderne, ceea ce spune ceva foarte concret despre felul în care a fost gândită locuința: partea frumoasă nu a fost pusă înaintea celei utile. Pentru multe dintre noi, exact aici se rupe filmul când amenajăm, pentru că vrem ceva elegant, dar avem nevoie și să funcționeze într-o zi obișnuită.

Dormitorul schimbă registrul și aduce partea de răsfăț

Dacă zona de zi rămâne sobră și curată, dormitorul Andreei Mantea merge în altă direcție. Tapetul decorativ, mobilierul alb, elementele aurii și patul cu baldachin mută camera într-o estetică clasică, mai romantică și mai personală.

Aici e, de fapt, una dintre cele mai bune idei din amenajare: nu trebuie ca toată casa să fie copiată după aceeași regulă. Poți ține spațiile comune într-un stil simplu, ușor de întreținut, iar în dormitor să pui exact detaliile care te fac să simți că intri într-un loc al tău. Dar dacă îți place ideea de clasic, fără să ajungi la un decor încărcat, poți prelua doar două elemente, nu tot pachetul: un tapet cu personalitate și câteva accente aurii.

Un detaliu mic de la intrare schimbă senzația întregului spațiu

La intrare, locuința include și un dressing cu uși tip oglindă. E un detaliu foarte practic, fiindcă oglinda amplifică senzația de lumină și spațialitate, fără să mai adaugi mobilier sau obiecte decorative în plus.

Pentru apartamentele sau casele în care holul pare mereu prea îngust, asta e poate cea mai ușor de furat idee din toată amenajarea. Nu schimbă doar felul în care arată zona de intrare, ci și felul în care o simți când intri pe ușă (mai ales dimineața, pe fugă).

Conform Cancan, casa are un living open-space cu bucătăria, un dormitor, o baie încăpătoare și acest dressing de la intrare. Nu au fost oferite detalii despre sursele de inspirație folosite de Andreea Mantea, despre magazinele sau brandurile alese pentru mobilier și decorațiuni, iar informațiile disponibile până acum nu includ nici elemente despre eventuale spații exterioare, cum ar fi grădină, balcon sau terasă.

Casa spune ceva și despre ritmul lor de familie

Dincolo de decor, apare și partea care face locuința să pară vie: relația Andreei Mantea cu fiul ei, David. Prezentatoarea TV îl descrie ca pe un copil responsabil, harnic și serios, iar tonul ei spune mult despre atmosfera din casă.

Andreea Mantea, prezentatoare TV, a vorbit direct despre felul în care își crește băiatul.

„Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt pusă în situația asta. Sunt măgulită când îl văd cum se comportă, ce responsabilitate are.”

Dacă te uiți la imaginea de ansamblu, asta se leagă firesc și cu felul în care e organizată casa: spații clare, funcționale, dar și un colț de confort și stil. Nu e doar despre ce perdele alegi sau ce pat pui în dormitor, ci despre cum faci locuința să susțină viața reală din ea.

Numai că există și o limită a informațiilor publice. Nu au fost anunțate sfaturi concrete oferite chiar de Andreea Mantea pentru cititoarele care vor să-și amenajeze casa. Iar despre eventuale schimbări făcute de-a lungul timpului, singura formulare disponibilă este că locuința vedetei este posibil să fi trecut prin noi etape de reamenajare.

Faptul care rămâne este acesta: mixul dintre modernul din living și bucătărie, dormitorul clasic cu pat cu baldachin și dressingul cu uși tip oglindă dă casei Andreei Mantea o formulă simplă și ușor de tradus acasă, chiar și fără un buget de vilă.