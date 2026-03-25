Amazon a dat startul campaniei Big Spring Sale, un fel de mini-Prime Day de primăvară care se desfășoară între 25 și 31 martie. Vestea bună? Ofertele sunt deschise tuturor, nu doar membrilor Prime, aducând reduceri substanțiale la branduri de lux și produse virale care, de obicei, nu se ieftinesc niciodată.

Tehnologie si inovatie la pret redus

Pentru cine caută tehnologie de ultimă oră în îngrijirea pielii, dispozitivul facial Booster Pro de la gigantul cosmetic coreean medicube este redus cu 42%, ajungând la 132 de dolari. Practic, e un gadget șase-în-unu care promite tonifiere, netezire și creșterea luminozității prin microcurenți, vibrații sonice și lumină LED. Iar recenziile confirmă popularitatea sa, una dintre ele spunând: „Acest mic dispozitiv mi-a îmbunătățit complet rutina. Îmi place cum îl pot personaliza în funcție de dorința de a avea un tratament calmant, relaxant sau ceva mai mult pentru lifting și fermitate. Designul este elegant, ușor și confortabil de ținut în mână, iar autonomia bateriei a fost grozavă până acum. Am observat că pielea mea arată mai netedă și mai strălucitoare când îl folosesc în mod constant.”

O altă ofertă greu de ignorat este masca facială iRestore LED, care are o reducere de 50%, de la 799 la 398,99 dolari. Este un dispozitiv aprobat de FDA, care folosește lumină roșie, infraroșie și albastră pentru a reduce semnele de îmbătrânire și erupțiile cutanate.

Serumuri virale si tratamente de top

Dacă ați auzit de trendul „glass skin”, probabil ați auzit și de serul Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Produsul, care a devenit viral pe TikTok, este redus cu 48%, ajungând la un preț de doar 12,99 dolari. V-ați fi gândit că un produs cu peste 102.000 de evaluări globale și vândut de peste 40.000 de ori doar în ultima lună poate ajunge la un preț atât de mic?

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Dar surprizele nu se opresc aici. Serul de lux Rénergie H.C.F. Triple Serum de la Lancôme, care rareori intră la promoție, are o reducere de 15% și costă acum 127,49 dolari. Și pentru că tot vorbim de produse de lux, uleiul facial Superfood de la Elemis are un discount de 40%, prețul său ajungând la 43,20 dolari, însă oferta este una fulger, valabilă doar pentru câteva ore.

Exfoliante si creme esentiale pentru ten

Gwyneth Paltrow nu vinde doar produse controversate. Exfoliantul Microderm Instant Glow de la brandul său, goop Beauty, este un produs foarte apreciat, care combină exfolierea chimică și fizică. De obicei, prețul său nu scade, dar acum are o reducere de 20%, ajungând la 33,60 dolari. Pe lista produselor folosite de celebrități se numără și crema intensivă pentru luminozitate Vitamin Activ Cg de la Avène, preferată de Hailey Bieber și Sofia Richie Grainge, redusă cu 25% la 31,50 dolari.

Și crema Ultra Facial de la Kiehl’s, un favorit al lui Kate Middleton, beneficiază de o reducere de 20%, costând 57,60 dolari. Popularitatea sa este de necontestat, o unitate fiind vândută la fiecare 30 de secunde în SUA. Nu trebuie uitată nici crema Olay Super Cream SPF 30, care costă acum 24,49 dolari.

Solutii rapide si produse iconice

Un nume cu rezonanță românească se strecoară printre oferte. Loțiunea de uscare de la Mario Badescu, un produs iconic folosit de Martha Stewart, este redusă la 15,30 dolari. A fost primul produs creat chiar de Badescu (un chimist născut în România) și este renumit pentru eficiența sa în tratarea coșurilor peste noapte.

Protecția solară este esențială, iar EltaMD UV Clear Face Sunscreen SPF 46, lăudată de Kendall Jenner, este disponibilă la 18,80 dolari. Iar la finalul oricărei zile, demachierea este obligatorie. Șervețelele demachiante de la Neutrogena, considerate un produs indispensabil de Kim Kardashian și Ariana Grande, au un preț de doar 7,98 dolari. Acestea îndepărtează eficient chiar și cel mai rezistent rimel, lăsând în urmă un miros proaspăt.