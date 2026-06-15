Un set de masă și scaune nu este doar o piesă de mobilier pusă la mijlocul camerei. În bucătărie, în living sau în dining, el ajunge repede locul unde mănânci, lucrezi, stai la cafea cu ai tăi sau mai înghesui încă doi musafiri la cină. Tocmai de aceea, alegerea bună nu ține doar de cum arată, ci de cât de bine se potrivește cu viața ta de zi cu zi.

Prețurile pentru mesele de bucătărie nu sunt standard. Ele variază în funcție de materialul utilizat, de funcțiile suplimentare, cum este extensibilitatea, de design, dimensiune, marcă și complexitatea producției. Asta înseamnă ceva foarte simplu pentru tine: două seturi care par apropiate ca stil pot avea prețuri diferite fiindcă unul folosește stejar, iar altul metal sau sticlă, ori fiindcă unul se extinde și celălalt nu.

Dimensiunea potrivită te scapă de cea mai comună greșeală

Cea mai mare capcană este să alegi întâi modelul și abia după aceea să te gândești unde îl pui. Dacă ai o bucătărie sau un dining mai compact, un set pentru 4 persoane rămâne, de obicei, varianta cea mai ușor de integrat. Modela.ro pune accent tocmai pe un astfel de produs, „setul de mese bucătărie cu 4 scaune”, prezentat ca având cel mai bun preț.

Dar prețul nu e singurul filtru. Dacă în mod obișnuit sunteți doi și primești rar musafiri, un set de 4 locuri poate fi suficient fără să încarce camera. Dacă mesele de familie se adună des, o masă extensibilă poate să îți rezolve problema fără să ocupi permanent mai mult spațiu. Mesele extensibile permit generarea de noi locuri pentru o masă cu mai mulți invitați. Cu alte cuvinte, ai mobilier mai suplu în fiecare zi și locuri în plus exact când ai nevoie.

Materialul schimbă nu doar stilul, ci și felul în care folosești setul

La prima vedere, alegerea materialului pare o chestiune de gust. În realitate, influențează și atmosfera din casă, și cât de ușor întreții piesele. Seturile de masă și scaune de la JYSK sunt disponibile într-o gamă variată de materiale, inclusiv pin, fag, stejar, cu finisaje cu luciu intens, sticlă sau metal.

Dacă îți place un decor cald, lemnul rămâne ușor de integrat. Pinul, fagul și stejarul merg bine în interioare clasice sau naturale. Dacă vrei o senzație mai aerisită ori mai modernă, sticla și metalul pot funcționa mai bine vizual, mai ales în spații urbane. Iar finisajele cu luciu intens schimbă imediat percepția camerei, pentru că dau un aspect mai sofisticat decât variantele mate.

Potrivit modela.ro, oferta din piață este suficient de variată încât să nu alegi doar „ce încape”, ci ce se potrivește și cu stilul casei, și cu ritmul tău. Aici merită să fii puțin pragmatică: dacă masa va fi folosită intensiv, de la mic dejun până la laptop și teme, materialul și finisajul contează la fel de mult ca forma.

Forma și funcția trebuie să lucreze împreună

Un set frumos, dar incomod, obosește repede. Iar unul foarte practic, dar rupt de restul casei, va părea mereu pus „provizoriu”. În amenajare, setul de masă și scaune are rolul de a uni funcționalitatea cu estetica și de a crea un spațiu primitor și sociabil. Exact asta ar trebui să urmărești și tu la selecție.

Și aici ajută să pornești de la întrebări simple: masa va fi folosită doar la mese sau și ca spațiu de lucru? Vrei ceva discret, care să completeze decorul, ori o piesă care să devină punctul central al camerei? Dacă locuința are un aer clasic, Homs.ro oferă o masă dining pentru 4 sau mai multe persoane ca parte a unui set de mobilier living clasic, deci poți merge pe o soluție deja gândită ca ansamblu.

Dar dacă restul casei este mai modern, un set foarte decorativ și masiv poate dezechilibra spațiul. De aceea, designul nu ar trebui ales separat de dimensiune și material. Toate trei trebuie să spună aceeași poveste.

La comandă, verifică regulile de retur înainte de orice

Aici este un detaliu care chiar contează. Produsul „set masă și scaune” de pe Modela.ro nu are posibilitate de retur. Pentru tine, asta înseamnă că măsurătorile, materialul și nuanța trebuie verificate cu mult mai multă atenție înainte să plasezi comanda.

Numai că exact la astfel de produse cumpărăm uneori din impuls, pentru că arată bine în poze. Dacă nu există retur, are sens să verifici de două ori dimensiunea, să compari cu spațiul real din cameră și să te uiți atent la toate detaliile de finisaj și structură. Chiar și câțiva centimetri pot schimba complet felul în care circuli prin bucătărie sau dining.

Unde poți găsi opțiuni și un mic bonus util

Dacă ești în etapa de căutare și încă și compari variante, JYSK are și un stimulent simpatic: oferă o tragere la sorți lunară pentru un card cadou JYSK în valoare de 500 de lei pentru cei care sunt de acord să primească materiale de marketing. Nu este un criteriu pentru alegerea mesei, desigur, dar poate fi un bonus util dacă oricum urmărești ofertele și vrei să mai completezi casa cu alte piese.

Iar lecția practică rămâne asta: întâi măsori spațiul, apoi decizi câte locuri îți trebuie în mod real, după aceea alegi materialul și stilul. Dacă ai musafiri des, uită-te la o masă extensibilă. Dacă vrei să eviți surprizele, verifică înainte politica de retur. Și dacă locuința are deja o direcție clară de amenajare, caută un set care o continuă, nu care se bate cu ea.

Un ultim detaliu foarte concret: pe Modela.ro, „setul de mese bucătărie cu 4 scaune” este promovat la cel mai bun preț, iar produsul „set masă și scaune” nu are posibilitate de retur.