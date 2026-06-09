La nunta regala din weekend, toate privirile au fost atintite asupra lui Kate. Imbracata intr-o rochie crem Roland Mouret absolut impecabila, a parut din nou membrul perfect al familiei regale, incapabila sa faca vreun pas gresit. Dar dincolo de aceasta imagine atent curatoriatata se ascunde o dinamica toxica pe care multe dintre noi o cunoastem prea bine din propriile vieti.

Poate ca și tu ai simtit acea presiune invizibila de a fi comparata constant cu o sora, o cumnata sau o colega de birou. Aici nu este vorba doar despre două ducese care aparent nu se inteleg. Miza este mult mai mare și ne afecteaza direct pe toate. Când suntem ocupate sa concuram una impotriva celeilalte pentru atentie sau validare, pierdem din vedere inegalitatile reale din familiile sau companiile noastre.

Povestea veche a rivalitatii feminine

Stiti momentul acela când totul pare perfect la suprafata, dar simti ca ceva scartaie? Intre 2017 și jumatatea lui 2018, Kate și Meghan, alaturi de partenerii lor, erau supranumiti „Cei Patru Fabulosi”. Parea ca e loc pentru toata lumea la masa. Numai ca lucrurile s-au stricat rapid, iar personalitatile și tinutele lor au devenit imediat motive de comparatie.

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Iar asta nu e o noutate. Tabloidele au facut exact acelasi lucru în anii ’80 și ’90 cu Printesa Diana și Sarah Ferguson. Diana primea eticheta de „sfanta”, iar Sarah era „pacatoasa” sau „față rea”, până când Diana insasi a început sa iasa din tipare.

Cum functioneaza de fapt balansoarul

O carte noua, care apare pe 17 iunie, explica exact acest fenomen dureros. Volumul aduce în discutie conceptul de „patrimonarhie”, un sistem în care femeile sunt puse intentionat sa se lupte intre ele.

„Un truc pe care il foloseste patriarhatul este sa intarate femeile una impotriva celeilalte, plasandu-le la capetele opuse ale unui balansoar infernal, unde, pentru ca una sa se ridice, cealalta trebuie sa cada, așa cum s-a intamplat cu Kate și Meghan.” – Catherine Mayer, Autoare

Și chiar așa e. Intr-o analiza publicata recent de Independent se arata foarte clar cum aceasta divizare intre „față buna” și „față rea” se scurge în vietile noastre obisnuite. Ajunge în dinamica toxica din familiile noastre, la locul de muncă, în salile de clasa și chiar în prieteniile noastre cele mai vechi.

„Ei chiar par sa isi doreasca o naratiune cu un erou și un raufacator. Atat de mult din ceea ce am vazut jucandu-se este aceasta idee de polaritate unde, daca ma iubesti pe mine, nu trebuie sa o urasti pe ea. Și daca o iubesti pe ea, nu trebuie sa ma urasti pe mine.” – Meghan Markle, Ducesa de Sussex

Ce putem schimba în vietile noastre

Gandeste-te putin la sedintele de la birou. De câte ori un sef nu a pus două femei capabile sa concureze subtil pentru un singur loc de promovare? Prin pastrarea atentiei noastre ferm pe rivalitate, devenim convenabil distrase de la structurile de putere care ne tin pe loc.

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În cartea sa, Printul Harry a sugerat ca toata aceasta avalansa de comparatii intre Kate și Meghan a fost de fapt un instrument folosit de presa pentru a distrage atentia de la tensiunile reale dintre el și fratele sau. E mult mai ușor sa arati cu degetul spre două femei care nu se inteleg.

Noi avem puterea sa oprim acest tipar chiar de mâine, pur și simplu refuzand sa mai participam la competitii fortate. Dinamica dintre ducese pare deja fixata pentru publicul larg, însă tu poti alege oricand sa nu mai joci rolul rivalei în propria ta poveste.