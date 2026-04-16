Actrița și modelul Hari Nef a fost arestată luni, 13 aprilie, în timpul unui protest organizat în fața birourilor senatorilor newyorkezi Chuck Schumer și Kirsten Gillibrand. Alături de ea, aproape 200 de persoane, printre care actrița Hannah Einbinder și scriitoarea Molly Crabapple, au participat la o acțiune de nesupunere civică pașnică, iar aproximativ jumătate dintre protestatari au ajuns în custodia poliției.

Chemarea care a dus la arestare

Inițiativa de a se alătura protestului nu a venit oricum. Hari Nef dezvăluie că a fost contactată direct de Chelsea Manning. „Chelsea Manning a fost cea care mi-a scris despre acțiune”, povestește actrița. „De fapt, am auzit că nu se aștepta să mă alătur, cu atât mai puțin să mă expun și să fim arestate împreună. Acum suntem surori pe viață.”

Protestul a fost mobilizat de mai multe organizații, inclusiv Jewish Elders for Palestinian Freedom și Jewish Voice for Peace (Voci Evreiești pentru Pace).

Mesajul protestului de 450 de milioane de dolari

Îmbrăcați cu tricouri pe care scria „Finanțați Oamenii, Nu Bombele”, protestatarii au avut un mesaj clar pentru senatori: să se alăture altor democrați în opoziția față de vânzarea de armament american către Israel. E drept că măsuri similare, conduse de senatorul Bernie Sanders, au câștigat sprijin, dar nu și voturile lui Schumer sau Gillibrand.

Nef explică miza. „Acesta a fost un protest care a avut ca scop transmiterea unui mesaj de a vota împotriva intenției lui Trump de a trimite bombe în valoare de 450 de milioane de dolari în viitorul apropiat către Israel pentru continuarea războiului său împotriva Libanului, a războiului împotriva Iranului și a genocidului care se desfășoară în Gaza.”

Evreică, dar nu sionistă

Odată ajunse la protest, Nef, Einbinder și Crabapple „au făcut schimb de impresii despre relația noastră în evoluție cu iudaismul și cultura evreiască în urma evenimentelor din 7 octombrie”, spune Nef. V-ați întrebat vreodată cum se împacă aceste lucruri? Ei bine, actrița a fost foarte directă în privința identității sale.

„Sunt evreică. Am fost crescută ca evreică. Sunt mândră de cultura mea evreiască. Sunt mândră de moștenirea mea evreiască. Nu sunt sionistă și mă opun proiectului colonial de colonizare al Israelului, așa cum este el implementat.”

4 ore în arest și un calm neașteptat

Când a devenit clar că grupul nu se va mișca și că intervenția poliției este iminentă, reacțiile au fost diverse. Nef a povestit că unii oameni „s-au lăsat moale” și a fost nevoie să fie cărați de forțele de ordine. Per total, însă, acțiunea s-a înscris în linia protestelor pașnice.

Dar sentimentul a fost surprinzător. „Am fost foarte tensionată în ziua respectivă”, mărturisește ea. „Numai ca atunci când stăteam pe stradă și vocea automată a anunțat la megafon că vom fi arestați pentru tulburarea ordinii publice, m-am calmat brusc. Eram înconjurată de atâția oameni dispuși să fie arestați pentru această cauză. Am prins curaj nu doar știind, ci și văzând că nu sunt singură.”

După ce a fost încătușată, Nef a petrecut aproximativ 4 ore în arest înainte de a plăti cauțiunea și a fi eliberată, urmând să se prezinte în fața instanței la sfârșitul acestei luni. Pe bune, a meritat? Ea spune că da, deși recunoaște că este un privilegiu să poți simți asta.

„Ceea ce am făcut luni are mai mult sens pentru mine și mi-a dat un sentiment mai mare de putere decât orice am făcut tot anul”, a adăugat ea. „Nu am protestat pentru că mă simt vinovată ca evreică americană. Am făcut asta datorită a ceea ce știu politic, a ceea ce am învățat istoric și a ceea ce simt emoțional. Protestez pentru că este ceea ce cred că este corect și este mai presus de identitatea mea evreiască.”

Votul din Senat și reacțiile politice

Miercuri, Senatul a votat o propunere democrată de a bloca războiul continuu din Iran, care a fost respinsă pe linii de partid (doar senatorul John Fetterman s-a alăturat republicanilor în votul împotrivă). A urmat măsura lui Sanders privind vânzarea de arme către Israel, S.J. Res 32. În final, unsprezece senatori democrați au votat împotriva măsurii, inclusiv Schumer și Gillibrand, iar propunerea a eșuat.

Un purtător de cuvânt al senatorului Schumer a declarat: „Senatorul Schumer a fost clar: războiul nesăbuit al lui Trump împotriva Iranului este un dezastru care trebuie să se încheie imediat. Senatorul a condus eforturile pentru a supune la vot în Senat de patru ori o Rezoluție privind Puterile de Război pentru a opri acest război al lui Trump, pe care republicanii au blocat-o de fiecare dată.” Biroul lui Gillibrand nu a răspuns solicitărilor de a comenta.

Iar organizațiile implicate nu renunță. „Devine din ce în ce mai imposibil pentru Congres să ignore vocile noastre”, a declarat Beth Miller, directorul politic al Jewish Voices for Peace. „Vor mai fi voturi pentru a bloca armele în viitor și vom continua să ne organizăm baza de masă în spatele fiecăruia dintre acestea, presând în același timp pentru vehicule legislative mai ample pentru a bloca armele, precum Legea «Block the Bombs» din Camera Reprezentanților.”

Cât despre Hari Nef, sfatul ei este mult mai direct: „Ieșiți în stradă.”