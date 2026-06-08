Știi momentul ăla când pleci de la un job unde erai super apropiată de colegi, promiți că veți păstra legătura, iar peste câțiva ani abia vă mai dați un like pe Instagram? Cam asta a pățit și Kit Harington cu faimoasa lui familie din „Game of Thrones”. Actorul a recunoscut sincer că magia s-a cam dus și că a pierdut legătura cu majoritatea foștilor colegi de platou.

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Sincer, e o gură de aer proaspăt să auzi o vedetă recunoscând că prieteniile de la locul de muncă, oricât de intense, se mai și sting odată cu trecerea timpului. Pentru noi, fanele serialului, e poate o mică dezamăgire să aflăm că eroii noștri nu mai fac grătare împreună în weekend, dar pentru ei a fost o simplă nevoie de a respira și de a merge mai departe cu propriile vieți.

Între 2011 și 2019, actorii au filmat fără oprire pentru cele opt sezoane care au schimbat istoria televiziunii și i-au transformat în staruri globale.

Adevarul despre prieteniile de pe platou

Așa cum a povestit într-un interviu recent publicat de Theblast, Harington s-a reîntâlnit cu fostul său coleg Peter Dinklage pentru o discuție deschisă. Mai ține oare legătura cu cineva?

„Cu Emilia [Clarke], da, pentru că stă chiar pe aceeași stradă. Dar există un element ca la absolvenții de școală. Am terminat treaba, magia s-a dus și toată lumea trebuie să se despartă.” – Kit Harington, Actor

Iar asta e perfect uman. Pe lângă Emilia, a menționat că mai vorbește ocazional cu John Bradley, Richard Madden și Alfie Allen. Dar restul? Distanța a venit natural după atâția ani petrecuți împreună.

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„toți eram destul de disperați, trebuia pur și simplu să ne vedem de viață. Am petrecut atât de mult timp împreună încât, de fapt, aveam nevoie de puțin [spațiu]”, a notat actorul cu onestitate.

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Nuditatea pe ecran și viata de tata

Acum, Kit joacă rolul lui Sir Henry Muck în thrillerul financiar „Industry”. Este un personaj plin de durere, dar care are și mult umor, o schimbare pe care o căuta de mult. A recunoscut că e mult mai ușor decât rolul lui Jon Snow, unde nu putea să fie deloc o prezență „ușoară” din cauza straturilor infinite de haine pe care le purta pe platou.

Numai că noul proiect a venit cu o altă provocare personală. Ca tată a doi copii alături de soția sa, Rose Leslie, Kit a început să își pună probleme serioase legate de scenele intime pe care le filmează.

„Fac în mod ciudat multă nuditate în acest moment și scene de sex. Cu cât fac mai mult asta, cu atât mă gândesc: «ar trebui să mă opresc». Trebuie să încep să mă gândesc la copiii mei, gen: «De ce tati este mereu dezbrăcat pe ecran?»” – Kit Harington, Actor

Până la urmă, prioritățile se schimbă radical când devii părinte, chiar și la Hollywood.