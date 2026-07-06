Între decembrie 2025 și iunie 2026, în Europa au fost raportate aproximativ 70 de cazuri de infecție cu Dermatophilus congolensis, o bacterie cunoscută mai ales la bovine și la alte animale domestice sau sălbatice. Evaluarea actuală a Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor arată că probabilitatea unei epidemii extinse rămâne foarte redusă, dar apare o întrebare nouă: dacă bacteria începe să se transmită și între oameni mai ușor decât se credea până acum.

Concret, asta nu înseamnă un motiv de panică pentru viața de zi cu zi, ci mai degrabă atenție la piele și la contactul fizic apropiat. Cele aproximativ 70 de cazuri raportate în Franța, Germania, Spania și Suedia în numai șapte luni arată că vorbim despre o apariție recentă, nu despre o infecție care circula deja frecvent la oameni. Iar în Austria au mai fost identificate zece persoane în cursul anului 2025 și alte șapte până la jumătatea anului 2026, pe baza datelor din două laboratoare din Viena, ceea ce ridică totalul cunoscut la cel puțin 87 de cazuri în țările menționate.

Leziunile de piele sunt principalul semnal de alarmă

Boala se numește dermatofiloză și este o infecție cutanată. La persoanele diagnosticate au apărut leziuni pe piele: papule, pustule, zone cu scuame și mâncărime. Cel mai des au fost localizate în zona genitală și pe față.

Pentru tine, partea utilă este simplă: dacă observi astfel de leziuni care nu seamănă cu iritațiile obișnuite și nu trec repede, mai ales după contact fizic apropiat, are sens să programezi un consult medical fără să amâni. Nu există în datele publicate un termen în ore sau zile, dar tocmai pentru că simptomele sunt vizibile și tratamentul cu antibiotice s-a dovedit eficient, reacția bună este una rapidă, la primele semne neobișnuite.

Și încă ceva: nu încerca să ghicești singură ce este. Papulele, pustulele sau zonele cu scuame pot arăta asemănător cu alte probleme de piele, iar aici tocmai diferența dintre „pare o iritație” și „trebuie verificat” contează.

Măsuri simple pentru a reduce riscul de transmitere

Datele disponibile vorbesc despre o posibilă transmitere interumană prin contact fizic apropiat. În Norvegia au fost documentate cazuri înregistrate în 2025 și 2026 la persoane care practică arte marțiale, ceea ce sugerează că simplul contact apropiat ar putea favoriza transmiterea.

Asta te duce la câteva măsuri de bun-simț, foarte concrete. Dacă tu, partenerul tău sau copiii aveți leziuni de piele neobișnuite, evită contactul direct al pielii cu zona afectată până la evaluarea medicală. Fii atentă și după activități cu mult contact fizic apropiat, cum sunt sporturile de contact. Iar dacă apare o leziune suspectă pe față sau în zona genitală, nu o ignora doar pentru că nu doare tare.

Potrivit CSID, tratamentul cu antibiotice, local sau oral, a funcționat, iar în unele cazuri leziunile s-au vindecat și fără medicație. Chiar și așa, partea practică nu este să „aștepți să treacă”, ci să urmărești evoluția și să ceri un consult, fiindcă o leziune care se extinde, mănâncă sau capătă scuame merită văzută.

Cine este afectat cel mai des și implicațiile pentru familie

Cele mai multe persoane diagnosticate până acum sunt bărbați homosexuali, bisexuali sau alți bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați, iar cazurile sunt legate atât genetic, cât și epidemiologic. Pentru populația generală, riscul este considerat redus.

Dar redus nu înseamnă zero. Dacă în familie există cineva cu leziuni suspecte sau cineva care practică activități cu contact fizic intens, ideea bună este vigilența calmă. Te uiți la semne, limitezi contactul direct cu zonele afectate și mergi la medic dacă apar modificări pe piele. Fără rușine, fără interpretări morale, fără panică.

Iar dacă te întrebi dacă există locuri din Europa unde riscul este clar mai mare pentru populația generală, datele publicate arată cazuri în Franța, Germania, Spania, Suedia, Austria și Norvegia. Nu apare o hartă de risc pentru publicul larg și nici o diferențiere clară între zone „sigure” și „nesigure”, așa că regula utilă rămâne aceeași oriunde: atenție la simptome și la contactul apropiat.

Ce nu se știe încă și de ce nu merită să intri în panică

Informațiile disponibile până acum ridică mai ales problema unei posibile schimbări a modului de transmitere. Asta este partea care îi preocupă pe specialiștii din sănătate publică. În același timp, evaluarea ECDC spune clar că probabilitatea unei epidemii extinse este foarte redusă.

Mai există și goluri de informație. Nu apar date publicate aici despre cât rezistă bacteria în mediu sau pe obiecte, dincolo de contactul direct prelungit. Asta înseamnă că nu are sens să transformi fiecare suprafață într-o sursă de teamă. Are sens, însă, să fii atentă la semnalele corpului și la situațiile cu contact apropiat repetat.

Contextul mai larg contează și el: Europa a avut temperaturi record și nopți tropicale în vara anului 2026, încălzindu-se mai repede decât alte regiuni. Nu e o explicație directă pentru fiecare caz, dar arată de ce apariția unor infecții neobișnuite la oameni este urmărită mai atent.

Dacă vrei regula cea mai utilă de ținut minte, e aceasta: o leziune de piele care arată neobișnuit, mănâncă și nu trece repede, mai ales după contact fizic apropiat, merită verificată medical. Iar până la consult, evitarea contactului direct cu zona afectată este cel mai simplu pas pe care îl poți face imediat.